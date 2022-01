AFC ví Tuyết Dung với Beckham sau bàn thắng từ chấm phạt góc

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không để thua trước Myanmar là chính thức giành vé vào tứ kết VCK Asian Cup 2022. Tuy nhiên, Myanmar bất ngờ mở tỷ số trước trên chấm penalty vào phút 28 khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn.

Các phương án tấn công của thầy trò Mai Đức Chung chưa mang đến hiệu quả nhưng chúng ta đã có bàn thắng từ một tình huống hiếm có. Phút 45 + 1, Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn san bằng tỉ số cho đội tuyển Việt Nam từ chấm phạt góc. Bàn thắng trực tiếp từ cột cờ góc đã góp công lớn giúp Việt Nam cầm hoà thành công Myanmar với tỷ số 2-2, qua đó lọt vào tứ kết gặp các cô gái Trung Quốc.

Trên thế giới, kể cả bóng đá nam, hiếm có cầu thủ nào có thể ghi bàn từ chấm phạt góc. Những bàn thắng như vậy gọi là 'bàn thắng Olympic'. Sau trận đấu, trang Twitter chính thức của AFC Asian Cup đã có bài viết khen ngợi Tuyết Dung.

Cụ thể, AFC miêu tả bàn thắng của Tuyết Dung là "Bend it like Tuyết Dung", dựa trên bộ phim nổi tiếng "Bend it like Beckham" nói về cuộc đời của huyền thoại bóng đá Anh. Khi còn thi đấu, Beckham cũng để lại ấn tượng với những cú sút phạt với độ xoáy rất cao.

Tuy nhiên, xét về khả năng ghi bàn từ chấm phạt góc thì nữ cầu thủ Việt Nam nhỉnh hơn cả Beckham. Năm 2015, Nguyễn Thị Tuyết Dung thiết lập kỷ lục thế giới với 2 bàn thắng từ chấm phạt góc bằng cả hai chân trong cùng một trận đấu. Đó là chiến thắng 7-0 trước Malaysia ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Nguồn: https://tienphong.vn/afc-vi-tuyet-dung-voi-beckham-sau-ban-thang-tu-cham-phat-goc-post1412974.tp...Nguồn: https://tienphong.vn/afc-vi-tuyet-dung-voi-beckham-sau-ban-thang-tu-cham-phat-goc-post1412974.tpo