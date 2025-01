3 "ngựa ô" gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh: Đội nào sẽ lấy suất dự Cúp C1 của Man City?

Chúng ta bắt đầu năm 2025 với những bất ngờ sau trên BXH Premier League: Nottingham Forest trong top 4, Bournemouth và Fulham cùng trong top 8. Trước mùa, người ta dự đoán Fulham, Bournemouth chỉ đua trụ hạng, còn Nottingham thậm chí sẽ xuống hạng, nhưng giờ họ đều có tham vọng châu Âu.

Nottingham Forest và Bournemouth, một đội có đấu pháp rất hiệu quả, đội còn lại pressing rất rát và trận nào cũng dứt điểm nhiều

Giờ chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu vì sao các CLB này có thể bay cao như vậy, và khả năng họ đoạt suất dự cúp châu Âu ra sao.

Nottingham Forest – Phiên bản 2.0 của “cổ tích Leicester”

Đôi lúc chúng ta sẽ chứng kiến một đội bóng đột nhiên chơi rất hay nhờ những tài năng được ghép vào chung một đội hình và trở nên ăn ý với nhau. Leicester City 2015/16 là ví dụ tiêu biểu, và Nottingham Forest mùa này cũng có thể đạt tới tầm như vậy.

HLV Nuno Santo có một bộ khung mà trong đó thủ môn phản xạ tốt & bắt bóng bổng tốt (Matz Sels), 2 trung vệ to con phá được mọi pha bóng bổng (Milenkovic & Murillo), và 3 tiền vệ công cực kỳ nhanh trong các pha chuyển trạng thái (Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi) để hỗ trợ cho tiền đạo cắm Chris Wood.

Nottingham Forest có đấu pháp gần như y hệt về cấu trúc so với Leicester 2015/16

Nhưng đá phản công không phải là giải pháp Nottingham Forest có thể dùng khi gặp những đội yếu chơi tử thủ. Khi đó HLV Santo cho 2 hậu vệ biên của Nottingham là Ola Aina và Alex Moreno được phép lên tấn công, nhưng chỉ 1 người lên còn người kia sẽ ở lại. Ai dâng lên thì vị trí người đó được 1 tiền vệ trung tâm tạm lấp vào. Trung vệ Murillo cũng dâng cao và phát động từ xa.

Đấu pháp của Nottingham cũng như Leicester thời Ranieri: Đổ quân thật đông ở trung lộ, ép đối thủ ra biên tạt bóng vào và để các trung vệ phá ra, sau đó phản công nhanh. Một trong 3 tiền vệ công sẽ phải bó vào chơi gần Wood bất cứ khi nào Wood chuẩn bị nhận bóng, và thi thoảng Santo cũng yêu cầu bóng được phất thẳng để chính Wood phá bẫy việt vị.

Liverpool mùa này quá mạnh nên khả năng Nottingham Forest tạo ra cú sốc như Leicester rất thấp. Nhưng đoạt top 4 là khả năng hoàn toàn trong tầm tay với họ, bởi Santo và các học trò không phải đá cúp châu Âu, một lợi thế lớn giúp bộ khung của đội luôn ở trạng thái thể lực tốt. Trong khi đó Man City đã sa sút, và dư luận vẫn đang hoài nghi về khả năng duy trì phong độ tốt hiện tại của Newcastle.

Bournemouth – Cần cù bù sự sáng tạo

Quyết định bổ nhiệm Andoni Iraola năm ngoái giờ đang được báo chí Anh tán dương, dù 1 năm trước đó là một trong những quyết định bị chê cười nhất của Premier League. Bournemouth đã trụ hạng rất sớm mùa 2022/23 dưới bàn tay Gary O’Neil, nhưng họ vẫn cho ông nghỉ việc để đưa Iraola về, và kiên định với lựa chọn này dù Iraola thua khá nhiều trong những tháng đầu dẫn dắt.

Iraola đã tạo nên một tập thể Bournemouth pressing hiệu quả và trận nào cũng dứt điểm nhiều

Ấn tượng lớn nhất về Bournemouth hiện tại, đó là khả năng pressing của họ. Đội bóng này có dàn cầu thủ cực kỳ khỏe để săn lùng đối thủ trên khắp mặt sân, họ đang đứng đầu cả Premier League về số lần đoạt bóng. Một thống kê của OPTA Sports cho thấy nếu chia mặt sân làm 3 phần và mỗi phần có chiều dài 40m, Bournemouth dẫn đầu Premier League về số lần cướp bóng ở cả 3 khu vực.

Mọi vị trí trên sân của Bournemouth đều pressing, tiền đạo cánh Antoine Semenyo đang là tiền đạo đoạt bóng nhiều thứ 3 ở Premier League. Cướp được bóng xong là Bournemouth phản công luôn, họ đang có tỷ lệ chuyền dài chính xác cao thứ 3 của giải đấu nhờ khả năng phất dài của các trung vệ.

Lực lượng tấn công của Bournemouth không quá ấn tượng khi so sánh với các đội khác, họ cũng thiếu một chuyên gia kiến thiết. Nhưng Iraola cho các học trò chơi tự do và khuyến khích họ táo bạo trong xử lý. Do đó Bournemouth đang đứng top 3 Premier League về số lần sút mỗi trận (bằng Liverpool & kém Man City) nhưng số bàn thắng thì chỉ xếp thứ 9.

Bournemouth mất Dominic Solanke sau mùa giải trước, nhưng lại đang đá rất tốt so với Tottenham lúc này

Iraola được Bournemouth bổ nhiệm theo sự cố vấn của giám đốc thể thao Richard Hughes, người sau đó về Liverpool và chọn Arne Slot thay Jurgen Klopp. Hughes có tầm nhìn xa: Bournemouth thiếu tiền để mua ngôi sao, còn sân Vitality có diện tích nhỏ hơn gần như toàn bộ 24 CLB đá ở Championship (chứ chưa nói đến Premier League), nên giải pháp tốt nhất là lấy cần cù bù sự sáng tạo, tận dụng mặt sân nhỏ ở Vitality để pressing đối phương liên tục.

Hàng công của “The Cherries” không thực sự ổn định, và có thể cuối mùa họ sẽ va vấp nhiều hơn nếu chấn thương và sự kiệt sức bắt đầu "gặm nhấm" đội hình. Nhưng mặt khác Bournemouth đã đá rất tốt khi gặp một số đối thủ mạnh, từ Arsenal, Man City cho tới MU và Tottenham, nên về đích trong top 8 sẽ là kết quả khả thi.

Fulham – Thành bại ở “đôi cánh”

Trong 2 mùa giải từ khi trở lại Premier League, Fulham đã trụ hạng luôn nhờ một ngôi sao cụ thể, đầu tiên là Mitrovic và sau đó là Palhinha. Mùa này họ đang mơ về suất dự cúp châu Âu và ngôi sao của họ là những cầu thủ đá cánh, Antonee Robinson và Alex Iwobi.

Fulham mùa này dựa tới gần một nửa các pha tấn công cánh trái để ghi bàn

Các pha đánh biên là đặc trưng lối chơi của Fulham, khi họ có đủ mọi bài đánh. Robinson/Iwobi bên cánh trái, Kenny Tete/Adama Traore bên cánh phải, và khi bóng được kéo lên ở biên nào thì tiền vệ công, Andreas Pereira hoặc Emile Smith Rowe, sẽ dạt ra đó để hỗ trợ. Bóng có thể được đưa vào theo nhiều cách khác nhau: Bóng sệt đi với tốc độ cao, bóng bổng đi lơ lửng vào cột 2, hay các quả lật đi xoáy.

Fulham luôn bảo đảm số lượng người để tận dụng các đường chuyền từ biên vào. Raul Jimenez đảm nhiệm vị trí trung phong và sẽ là người thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng bên cạnh anh sẽ có một tiền đạo cánh xâm nhập để chờ bóng đến, cộng thêm tiền đạo cánh còn lại nếu người chuyền vào là hậu vệ biên. Nếu Fulham bị dẫn bàn và phải tìm cách gỡ hòa, một trong 2 tiền vệ trung tâm sẽ được dâng lên để tấn công tuyến hai.

Fulham đang dẫn đầu Premier League về số quả tạt/căng ngang, trong đó đa số đến từ cánh trái. Tới 40% đợt tấn công của Fulham đến từ cánh trái, 35% từ cánh phải và chỉ 24% ở trung lộ. Nếu đối phương đưa thêm người ra biên để chặn Fulham phối hợp, họ sẽ kéo Jimenez về giữa sân để nhận bóng, trước khi đẩy sang biên bên kia.

Fulham khi gặp các đối thủ yếu hơn lại trở nên bế tắc

Lối chơi của Fulham giúp đội thể hiện khá tốt từ đầu mùa giải. Nhưng đội chủ sân Craven Cottage lại hay chật vật trước những đội phòng ngự rất đông và có lợi thế không chiến, khiến các quả tạt/căng ngang của họ bị phá dễ dàng. Hơn nữa, đa số các đội đã biết thế mạnh cánh trái của Fulham nên cánh này ngày càng bị phong tỏa chặt chẽ hơn.

Xen giữa những trận hòa Liverpool & Arsenal hay thắng Chelsea, Fulham bị đội bét bảng Southampton cầm chân và để thua đậm 1-4 trước Wolverhampton. Trong các đội “ngựa ô”, Fulham tưởng như là đội có thực lực nhất nhưng lại khá thiếu ổn định, nên e rằng họ sẽ không về đích trong nhóm dự cúp châu Âu.