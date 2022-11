Mua lô đất thị trấn, sau 3 lần trả giá giảm tới 300 triệu đồng: Thời "cửa trên" của người sẵn tiền mặt?

Đó là chia sẻ của tài khoản Minh Long trên một diễn đàn đầu tư BĐS mới đây. Câu chuyện của Minh Long có lẽ cũng là tình huống thường gặp đối với khá nhiều nhà đầu tư. Câu chuyện được chủ tài khoản chia sẻ cụ thể như sau:

“Tôi cần tìm mua đất chuẩn bị cho con ở riêng, theo giới thiệu, có một lô đất ngang 5m dài 24m ở thị trấn gần chỗ tôi ở, chủ đất đang cần bán với giá 2,1 tỷ đồng. Sau khi tìm hiểu về pháp lý và xem thực tế, tôi khá ưng ý lô đất này.

Giá phân khúc đất nền tụt giảm, thanh khoản cũng "xuống dốc"

Khi hẹn gặp chủ, tôi biết họ đang cần bán và mức giá trên là giá mong muốn của họ. Tuy nhiên, tham khảo từ thị trường khu vực và những người giao dịch trước đó, tôi thấy mức giá ban đầu mà người bán đưa ra là quá cao nên có bày tỏ lăn tăn. Sau một lúc nói chuyện, chủ đất chủ động đồng ý với tôi sẽ giảm giá 50 triệu đồng.

Thấy chủ đất chủ động giảm 50 triệu, nên tôi đề xuất mức giá 2 tỷ cho chẵn thì họ không đồng ý và nói rằng để suy nghĩ lại. Tối hôm đó, họ gọi điện báo đồng ý thì đến lượt tôi hẹn tính sau để tôi suy nghĩ thêm. Hai ngày sau, tôi gọi điện bảo họ tôi đã khảo sát kỹ giá đất khu vực này, hai tỷ đồng vẫn còn quá cao, có bớt thêm được không? Họ bảo nếu tôi chồng tiền đủ một lần thì họ lấy 1,9 tỷ, bởi họ đang cần tiền ưu tiên giải quyết công việc khác.

Lúc này, tôi mới biết là họ đang cần tiền mặt nên mới chịu giảm như vậy. Tôi biết mình đang ở thế “cửa trên” nên tôi mạnh dạn chốt 1,8 tỷ nếu đồng ý thì ngay ngày hôm sau đi làm giấy tờ luôn, tôi chồng tiền liền tay. Kết quả họ đồng ý cái rụp...

Chốt xong lô đất một phần tôi thấy mừng vì mua được lô đất ưng ý nhưng một phần lại hoang mang vì lo mua hớ. Tôi chốt quá nhanh, nếu ráng chờ thêm hoặc chịu khó săn tìm, có khi lô đất tương tự chỉ còn 1,6 hoặc 1,5 tỷ đồng?...”

Câu chuyện sau khi được chia sẻ cũng đã thu hút hàng trăm bình luận, góp ý trái chiều.

Tài khoản Nga Nguyễn bình luận: “Nếu lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ thì khó lắm, hôm nay mua 1,8 tỷ bảo là đắt, đáng nhẽ trả 1,6 tỷ thôi, nhưng nếu bạn mua giá 1,6 tỷ thật có khi giờ lại đang tiếc là nhẽ ra chỉ trả 1,4 tỷ. Tại sao bạn không nghĩ mình may mắn đã mua được lô ưng ý của người cần bán gấp. Nếu chậm hoặc không may, có khi người khác mua mất thì lại ngồi tiếc, rồi lại giá lúc đó không do dự, cứ trả luôn 1,9 có phải là được việc rồi không."

Tài khoản Minh Thùy thì bày tỏ: "Nếu bạn mua đầu tư để kiếm lời, tôi ủng hộ suy nghĩ của bạn. Nhưng bạn đang mua miếng đất để xây dựng nhà cho con ở cố định, thì dù có cao hơn chút đỉnh không sao, vì lô đất phù hợp các tiêu chí của bạn, hơn nữa giá trị cần nhìn vào nhiều năm sau bạn ạ."

Theo giới chuyên môn, thời điểm này tiền mặt là “vua” và bên có sẵn tiền sẽ có nhiều cơ hội mua bất động sản giá tốt

Một số tài khoản khác ngoài góp ý còn chia sẻ kinh nghiệm của chính họ:

- Năm 2015, tôi mua được cái nhà tôi đang ở, khá đẹp. Chủ họ đòi 2,9 tỷ đồng, tôi bảo họ bớt chút đỉnh, họ bớt 50 triệu đồng, tôi đặt cọc luôn, giờ căn nhà tôi được định giá chục tỷ đồng rồi. Tôi nghĩ, gặp nhà ưng ý thì chốt liền, còn nếu không muốn mua thì cứ ép giá, nhưng có lẽ may mắn không có lần thứ hai đâu bạn.

- Nếu biết trước được tương lai thì không ai mua bị hớ, hay bán bị hớ cả đâu. Năm 2017 tôi chỉ có 600tr, tính mua miếng đất tầm tiền đó ở gần nhà, nhưng vì tôi không có kinh nghiệm phân tích thị trường, tôi sợ mua rồi khó bán nên không dám mua... 3 năm sau miếng đất tôi định mua đó đã tăng giá 4 lần vì đường mở rộng 6 làn xe, tôi tiếc đứt ruột đến giờ. Tóm lại mua đất cũng phải là cái duyên, cái cơ may và có tầm hiểu biết nữa.

Một số ý kiến khác thì thẳng thắn bày tỏ: “Vậy nếu 1, 2 năm nữa lô đất trên tăng giá lên 2,5 - 3 tỷ, khi đó bạn có kêu không?”; “Chủ top còn lăn tăn sao không chờ khi nào xuống 1 tỷ rồi mua cho khỏi hớ luôn đi. Nếu còn tư tưởng đó, thì chẳng bao giờ bạn mua nổi đất”...

Theo phân tích của giới chuyên môn, trong bối cảnh dòng tiền vào thị trường hạn chế như hiện nay, tiền mặt là “vua” và bên có sẵn tiền sẽ có nhiều cơ hội mua bất động sản giá tốt.

Đánh giá về phân khúc đất nền vùng ven Hà Nội, ông Lê Đình Hảo - Giám đốc khối kinh doanh của Batdongsan.com.vn cho biết tính đến quý III này, giá bán đã bắt đầu hạ nhiệt, đã có sự giảm giá, cắt lỗ. Giá bán phân khúc đất nền đã giảm khá nhiều tại các quận, huyện như Long Biên, Thanh Trì.

"Đây là phân khúc "làm mưa làm gió" thời "sốt đất" nhưng cũng là phân khúc chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi thị trường giảm thanh khoản. Khi phân khúc đất nền trầm lắng suốt 2 quý vừa qua, chính thị trường đã tạo ra một áp lực lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Với nhà đầu tư sở hữu rất nhiều đất nền thì áp lực về vốn vay, lãi vay, áp lực quay vòng vốn, thanh khoản rất lớn", ông Hảo chia sẻ.

Cũng theo ông Hảo, nhiều ảnh hưởng tiêu cực khiến nhà đầu tư bắt buộc sẽ phải cắt lỗ để có dòng vốn quay vòng, giải quyết các bài toán áp lực về tài chính khác. Đây là một câu chuyện đang diễn ra ở nhiều địa phương những tháng qua.

