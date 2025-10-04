Vì sao đàn ông nên tiểu ngồi?

Gerald Collins, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Alexandra (Anh), cho biết tư thế ngồi giúp nam giới đi tiểu hiệu quả nhất vì các cơ ở xương chậu và cột sống được thư giãn hoàn toàn, quá trình bài tiết dễ dàng hơn.

Một báo cáo của YouGov năm 2023 dựa trên khảo sát nam giới tại 13 quốc gia ghi nhận 40% đàn ông Đức và 10% đàn ông Mỹ có thói quen tiểu ngồi.

Theo Collins, tiểu ngồi đặc biệt tốt với nam giới lớn tuổi, nhất là người bị phì đại tuyến tiền liệt, vì giúp quá trình bài tiết dễ dàng hơn. Bệnh này ảnh hưởng tới 80% nam giới trên 80 tuổi, gây giãn mô quanh tuyến tiền liệt và tắc nghẽn niệu đạo, khiến việc tiểu tiện khó khăn.

Ảnh minh họa. New York Post

Nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Leiden (Hà Lan) cho thấy ngồi tiểu giúp làm rỗng bàng quang hoàn toàn và nhanh hơn. Tư thế này giúp các cơ vùng chậu, cột sống được thư giãn, trong khi đứng khiến chúng căng cứng.

Tiến sĩ Jesse N. Mills, Phó giáo sư lâm sàng Khoa Tiết niệu, ĐH California Los Angeles (UCLA), cũng cho rằng ngồi cho phép nam giới sử dụng cơ bụng nhiều hơn, "có thể tiểu hết những giọt cuối cùng và cảm thấy dễ chịu hơn".

Tuy vậy, khảo sát cũng chỉ ra đàn ông lớn tuổi có xu hướng phản đối thói quen này nhiều hơn người trẻ, do quan niệm đứng tiểu thể hiện sự nam tính. Tại Mỹ, 35% nam giới trên 55 tuổi cho biết họ không bao giờ ngồi khi đi vệ sinh, so với 21% nhóm 18-24 tuổi.

Ở Đức, hành động ngồi khi tiểu từng bị chế giễu bằng từ miệt thị Sitzpinkler, ám chỉ sự yếu đuối. Vài thập kỷ gần đây, thái độ đã thay đổi, nhiều nhà vệ sinh công cộng thậm chí treo biển yêu cầu đàn ông "không đứng tiểu" để đảm bảo vệ sinh.

Nhật Bản cũng ghi nhận xu hướng tương tự với thuật ngữ suwari-shon (ghép từ "suwari" – ngồi và "shonben" – tiểu tiện). Từ cuối những năm 1990, thói quen này lan rộng, đặc biệt ở nam giới trẻ.

Khảo sát năm 2021 của hãng Lion Corp cho thấy 60,9% đàn ông Nhật 20- 60 tuổi thích ngồi khi tiểu. Nhiều người cho biết họ hình thành thói quen vì nhận thấy nước tiểu bắn ra ngoài, khiến người khác tốn công vệ sinh.