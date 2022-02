Vì sao đàn ông luôn buồn ngủ sau quan hệ tình dục?

Sau khi quan hệ tình dục, trong khi nữ giới muốn được trò chuyện, âu yếm thì nam giới lại thường bước vào giấc ngủ rất nhanh, vì sao?

Đàn ông buồn ngủ sau khi quan hệ tình dục vì một số lý do chính, không có lý do nào liên quan đến mối quan hệ, tính cách hay do mắc chứng rối loạn tình dục.

1. Cơ thể được biến đổi

Theo các nhà nghiên cứu, hóa chất cơ thể của một người đàn ông thay đổi sau khi đạt cực khoái. Lúc này, prolactin sinh hóa được tiết ra, làm thay đổi thể chất và khiến họ rất mệt mỏi.

Ngược lại, phụ nữ có thể không đạt cực khoái mỗi khi quan hệ tình dục. Vì vậy, sau khi làm "rung chuyển thế giới" của người yêu, phụ nữ có thể vẫn còn bị kích thích và có năng lượng để nói về tình yêu và cuộc sống.

Bên cạnh đó, do quá trình quan hệ tình dục được chia làm 4 giai đoạn, đến giai đoạn hưng phấn, đạt cực khoái, hệ thống dưới đồi và tuyến yên của cơ thể bắt đầu tiết ra nhiều hormon, trong đó có oxytocin là hormon có tác dụng giúp nam giới cảm giác "no nê", thỏa mãn về khoái cảm, giảm căng thẳng, stress. Khi nhu cầu đã được thỏa mãn thì cơ thể sẽ thoải mái thư giãn, theo đó giấc ngủ sẽ ập đến.

2. Mệt mỏi sau một ngày làm việc

Phần lớn các cuộc "yêu" của cặp đôi thường diễn ra vào ban đêm. Khi đó cơ thể đã mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày, sau khi tiêu hao thêm năng lượng cho cuộc tình thì cũng cần phục hồi ngay, vì vậy ngủ là nhu cầu tất yếu.

Bộ não liên kết phòng ngủ với thời gian đi ngủ và cảm giác buồn ngủ là hoàn toàn tự nhiên khi được đặt trong khung cảnh này. Không chỉ có đàn ông, nhiều phụ nữ cũng có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi giao hợp.

Cảm giác bị hao hụt về chất lượng và cảm xúc sau khi quan hệ tình dục là rất phổ biến đối với nam giới. Để hạn chế tình trạng này, có thể điều chỉnh môi trường yếu tố để có nhiều chức năng để nam giới có thể tham gia vào một cuộc trò chuyện sau khi quan hệ.

3. Thủ dâm không gây cảm giác buồn ngủ

Nhưng hiện tượng buồn ngủ sẽ không xảy ra đối với các nam giới thủ dâm, tự sướng. Vì việc đạt cực khoái của những người thủ dâm sẽ không được tự nhiên như những cặp đôi đến với nhau. Sự kích thích trong quan hệ tình dục giữa các cặp đôi mới sinh ra nhiều hormon, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

4. Giúp nam giới tỉnh táo sau quan hệ tình dục

Bắt đầu một cuộc yêu trước khi ăn sáng, trưa hoặc tối, sau đó, một bữa ăn sáng thơm ngon hoặc một bữa tối dưới ánh nến sẽ thật sự lãng mạn.

Quan hệ tình dục vào đầu buổi tối, chẳng hạn như trước chương trình truyền hình yêu thích của anh ấy. Tránh quan hệ tình dục vào buổi tối muộn khi cả hai đang mệt mỏi.

Thỏa hiệp về khoảng thời gian định trước để âu yếm sau khi quan hệ. Nếu bạn muốn nói chuyện trong 30 phút và anh ấy chỉ muốn 5 phút, hãy "thỏa thuận" ở giữa: 15 phút.

