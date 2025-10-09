Tuổi trẻ Bắc Ninh lội bùn hỗ trợ người dân trong bão lũ

Đoàn viên phường Đa Mai giúp người dân vận chuyển đồ đạc để tránh lũ.

Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thành lập các Tổ phản ứng nhanh gồm đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các xã, khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh gặt lúa giúp người dân tránh lũ.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng, các tình nguyện viên tổ chức dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để sớm ổn định sinh hoạt cho người dân sau bão.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Không quản ngày đêm, hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm xung yếu, tham gia đắp đê, gia cố bờ kè, chằng cố nhà cửa, di dời tài sản và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Đoàn viên xã Xuân Lương hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất sau bão.

Sau khi cơn bão số 11 đi qua, nhiều hộ dân trên địa bàn bản Còn Trang, xã Xuân Lương chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt, bùn đất tràn vào nhà cửa và tài sản. Trước tình hình đó, Đội hình thanh niên tình nguyện xã Xuân Lương đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đồ đạc, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường. Dù bùn đất ngập sâu, điều kiện làm việc khó khăn, nhưng các đoàn viên, thanh niên vẫn nỗ lực hết mình với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.