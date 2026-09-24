Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Ngọ bấp bênh, Tý nhiều cơ hội

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/9. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi12 con giáp ngày 23/9/2026, tuổi Tý có Lục Hợp nâng đỡ, lại thêm Thực Thần mang tới tâm thế thoải mái, hôm nay được dự đoán là một ngày đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội thuận lợi. Những người vốn đang cảm thấy công việc có phần nhàm chán có thể bất ngờ tìm thấy một hướng giải quyết mới, giúp mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thực Thần mang tới tín hiệu tích cực cho thu nhập, đặc biệt với người làm nghề dịch vụ, kinh doanh hoặc có nguồn thu phụ. Nếu đang có một ý tưởng kiếm tiền đã được chuẩn bị tương đối kỹ, bạn có thể bắt đầu từng bước thay vì tiếp tục chần chừ. Dù vậy, đừng vì vận may tốt mà chi tiêu quá tay.

Chuyện tình yêu cũng sẽ có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Các cặp đôi dễ tìm lại cảm giác gần gũi sau một khoảng thời gian có phần xa cách. Những khúc mắc trước đây có thể được tháo gỡ nếu hai người chịu ngồi xuống chia sẻ thật lòng. Người độc thân cũng có cơ hội gặp một người khiến mình cảm thấy dễ chịu ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9/2026 tức ngày Tân Sửu, đây là ngày mang năng lượng bản mệnh Sửu khá rõ, kết hợp với Thiên Ấn, giúp người tuổi Sửu phát huy kinh nghiệm, khả năng chuyên môn và óc phán đoán. Áp lực trong công việc có dấu hiệu giảm đáng kể, những việc từng khiến bạn đau đầu nay có thể được giải quyết theo hướng đơn giản hơn.

Tài chính không quá biến động và ngày càng có xu hướng ổn định. Người làm công ăn lương có thể yên tâm với nguồn thu hiện tại, trong khi người kinh doanh nên tập trung củng cố khách hàng và các mối quan hệ lâu dài.

Ngày Thổ vượng báo hiệu chuyện tình cảm có đủ cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, ngọt ngào cho tới một chút ghen tuông. Những người đang yêu nên tránh biến sự quan tâm thành kiểm soát. Một buổi tối cùng nhau ăn uống, trò chuyện hoặc thực hiện một điều nhỏ nhưng lãng mạn có thể giúp tình cảm thêm gắn bó.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Dần

Người tuổi Dần có một ngày khá sáng nhờ cát tinh Chính Tài che chở. Những nỗ lực tích lũy trong thời gian trước bắt đầu cho thấy kết quả. Bạn có thể thu được thành quả tương xứng với những gì đã bỏ ra mà không nhất thiết phải làm việc quá sức.

Quý nhân có thể xuất hiện và giới thiệu bạn với những người có kinh nghiệm hoặc vị trí tốt trong ngành. Đây là cơ hội đáng quý để mở rộng tầm nhìn và chuẩn bị cho bước tiến xa hơn. Một vài rắc rối nhỏ vẫn có thể phát sinh, nhưng bạn đủ khả năng xử lý nhanh nếu giữ bình tĩnh.

Vận trình tình cảm sinh động. Các cặp đôi yêu lâu có xu hướng muốn gắn bó sâu sắc hơn và nghĩ tới những kế hoạch lâu dài. Người độc thân cũng có sức hút riêng, dễ được chú ý trong những cuộc gặp gỡ đời thường.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Mão

Ngày thứ 5 này người tuổi Mão chịu ảnh hưởng của thế Mộc – Thổ xung khắc, vì vậy vận trình không hoàn toàn bằng phẳng. Bạn vốn có khả năng quan sát và nhiều ý tưởng hay, tuy nhiên hôm nay không nên quá nóng lòng chứng minh bản thân. Một đề xuất dù rất tốt nhưng nếu trình bày sai thời điểm hoặc lựa chọn cách diễn đạt thiếu khéo léo vẫn có thể khiến người khác phản ứng không như mong muốn.

May mắn là Thiên Tài vẫn mở ra một số cơ hội về tiền bạc, đặc biệt từ những nguồn thu ngoài dự kiến như nghề tay trái, hoa hồng, khoản thu phụ hoặc một cơ hội bất ngờ. Tuy nhiên, tiền đến nhanh cũng dễ đi nhanh nếu bạn thiếu kế hoạch. Không nên vì thấy có lộc mà mạnh tay chi tiêu.

Người độc thân có sức hút khá tự nhiên. Bạn không cần cố gắng gây ấn tượng quá nhiều, chỉ cần sống đúng với con người mình cũng đủ khiến người khác chú ý. Người đang yêu nên tránh để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng tới cách cư xử với đối phương.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Thìn

Cục diện Tương Phá khiến vận trình ngày mới của Thìn dễ xuất hiện những việc ngoài dự tính. Công việc có thể dồn dập, nhiều nhiệm vụ đến cùng lúc khiến bạn cảm thấy quá tải. Có những lúc dù đã cố gắng hết sức bạn vẫn nhận về lời phàn nàn hoặc trách móc. Đừng vội phản ứng, hãy dùng kết quả cuối cùng thay cho sự lên tiếng.

Ngày này thu nhập dễ hao hụt do có khả năng phát sinh một khoản chi tương đối lớn do những chuyện bất ngờ. May mắn là bạn vẫn có khả năng xoay xở nếu biết ưu tiên các khoản thiết yếu. Không nên mua sắm hoặc đầu tư lớn trong lúc tâm lý đang chịu áp lực.

Chuyện tình cảm còn nhiều khúc mắc. Dù đã chủ động làm hòa nhưng đối phương có thể chưa thực sự sẵn sàng bỏ qua. Thay vì cố ép mọi chuyện phải giải quyết ngay, hãy cho cả hai thêm thời gian. Gia đình vẫn là nguồn động viên đáng tin cậy trong ngày này.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Tỵ

Nhờ Tam Hợp, người tuổi Tỵ có một ngày khá thuận lợi. Những vất vả trước đó bắt đầu được đền đáp, đặc biệt với người làm việc chăm chỉ và kiên trì trong thời gian dài. Bạn có thể chưa nhìn thấy thành quả ngay lập tức nhưng những nỗ lực hiện tại đang tạo nền tảng cho khoản lương, thưởng hoặc thành tích vào cuối kỳ.

Tài chính tương đối ổn định nhưng vẫn cần đề phòng người xấu lợi dụng. Đừng vì tin tưởng một người quen mà bỏ qua việc kiểm tra giấy tờ, điều khoản hoặc con số. Tam Hợp giúp giảm bớt rủi ro, nhưng sự tỉnh táo của chính bạn mới là lớp bảo vệ quan trọng nhất.

Người độc thân có vận đào hoa khá vượng. Sự năng động và nhiệt tình khiến bạn trở nên nổi bật. Không loại trừ khả năng bạn được bạn bè hoặc người thân chủ động mai mối. Tình cảm của các cặp đôi ngày càng bền vững nhờ những cuộc nói chuyện sâu, chia sẻ cùng nhau.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9 nói rằng, Tương Hại xuất hiện nhắc nhở những người sinh năm Ngọ nên đặt sự thận trọng lên hàng đầu. Vận khí suy giảm kéo theo khả năng xuất hiện người gây khó dễ, hiểu sai ý hoặc cố tình tạo ra rắc rối. Bản mệnh tốt nhất hãy tập trung hoàn thành phần việc của mình, tránh tham gia vào chuyện thị phi nơi công sở.

Tài chính cũng đang ở giai đoạn bấp bênh. Những người đang có kế hoạch mua xe, làm nhà, bán đất hoặc thực hiện giao dịch lớn nên cân nhắc lại thời điểm. Với những tài sản đang sở hữu, hãy kiểm tra và bảo quản cẩn thận để tránh hỏng hóc hoặc thất lạc.

Trong mối quan hệ đôi lứa, tranh cãi có thể xuất hiện liên tiếp nếu cả hai đều muốn bảo vệ cái tôi. Một lời nói nóng giận trong lúc mất bình tĩnh rất dễ khiến vấn đề nhỏ trở thành mâu thuẫn lớn. Nhường nhịn đúng lúc không phải là yếu thế mà là cách bảo vệ mối quan hệ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp thế Xung Mùi, ngày này bạn dễ nóng giận, bực tức khi mọi chuyện không diễn ra đúng ý mình. Hãy tập trung vào nhiệm vụ chính thay vì cố gắng đáp trả từng câu từng chữ những người đang gây khó dễ. Người xưa có câu "lấy lòng quân tử để đối đãi kẻ tiểu nhân", trong hoàn cảnh này càng giữ thái độ đàng hoàng, đúng mực thì càng có lợi cho bạn.

Tiền bạc gặp nhiều biến động, nhiều vấn đề khó kiểm soát có thể xuất hiện. Đặc biệt, Mùi không nên tin vào những lời mời gọi quá hấp dẫn hoặc cơ hội được quảng cáo là "không mất gì mà vẫn có lợi". Khi tiền bạc liên quan tới người khác, cần kiểm tra thông tin và điều kiện thật kỹ.

Phương diện tình cảm cũng có những điều khiến bạn phiền lòng. Bạn cần cẩn thận với lời nói và hành động bởi một cử chỉ vô tình cũng có thể khiến đối phương phật lòng. Người đang có gia đình càng nên tránh mang tâm trạng bực bội bên ngoài về nhà.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ cần lưu ý về tài chính của mình trong ngày hôm nay bởi bản mệnh phải chịu ảnh hưởng của Kiếp Tài. Bạn có xu hướng chi tiêu hào phóng mỗi khi có tiền, vì vậy rất dễ rơi vào tình trạng thu chưa đủ bù chi. Hãy tạm thời siết lại những khoản mua sắm không thực sự cần thiết.

Bản mệnh cũng sẽ có thể cảm thấy công việc hiện tại thiếu sức hút, không còn mang lại cảm giác mới mẻ như trước. Nếu muốn thay đổi, hãy chủ động tìm hướng đi mới nhưng tuyệt đối không nên nghỉ việc hoặc chuyển hướng chỉ vì cảm xúc nhất thời. Một kế hoạch cụ thể sẽ an toàn hơn nhiều.

Cũng trong hôm nay, có thể xuất hiện lời đồn hoặc người ngoài cố tình gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm, gia đình, bạn bè. Đừng vội tin những gì mình nghe được từ người khác. Khi có nghi vấn, tốt nhất nên trực tiếp trao đổi với người liên quan.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Dậu

Nhờ cát khí mà Tam Hợp mang tới, tuổi Dậu trở nên khá năng động. Tâm trạng tốt giúp bạn phát huy năng lực và chủ động hơn trong những việc mình đang theo đuổi. Quý nhân trong ngày này đặc biệt có lợi cho việc học tập, thi cử, nâng cao chuyên môn. Người đang đi làm cũng có thể tranh thủ thời gian này học thêm một kỹ năng mới để tăng giá trị nghề nghiệp.

Khả năng kiếm tiền của Dậu khá tốt nếu biết tận dụng năng lực cá nhân. Người có nghề tay trái, kỹ năng chuyên môn hoặc đang kinh doanh nhỏ có thể tìm được cách tăng thu nhập. Gia đình có thể mang tới một tin vui hoặc câu chuyện khiến bạn cảm thấy công sức của mình trong nhiều năm qua thực sự có ý nghĩa.

Các cặp đôi hòa thuận, dễ tìm thấy tiếng nói chung. Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp trong quá trình học tập, làm việc hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội. Nếu vừa trải qua chuyện buồn tình cảm, đừng vội cho rằng cơ hội hạnh phúc đã khép lại.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Tuất

Ngày Sửu Tuất tạo thành thế Tương Hình, tuổi Tuất sẽ cần đặc biệt chú ý tới cách cư xử và các mối quan hệ của mình. Một số người xung quanh có thể cố tình gây khó dễ hoặc khiến bạn rơi vào tình huống bất lợi. Ngày này bạn nên giữ kín những bí mật cá nhân và công việc, hạn chế nói xấu cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Tài lộc chỉ ở mức trung bình. Cạnh tranh lên cao, có thể xuất hiện người cố tình gây khó dễ khiến bạn mất tiền hoặc phát sinh chi phí không đáng có. Trước khi hợp tác, mua bán hay chuyển tiền, hãy kiểm tra kỹ thông tin.

Người độc thân nên hạn chế sự bốc đồng, đặc biệt khi chưa thực sự hiểu đối phương. Những người làm ăn xa cũng không nên quá tin tưởng chỉ vì đối phương cùng quê hoặc tự nhận là "đồng hương".

Tử vi 12 con giáp hôm nay 24/9: Tuổi Hợi

Với Tam Hội, người tuổi Hợi có ý chí mạnh mẽ, lòng tự trọng cao và khả năng hoàn thành công việc khá tốt. Hôm nay có thể bận rộn hơn bình thường nhưng nếu biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, bạn vẫn có thể tận hưởng niềm vui trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, đừng vì muốn chứng minh năng lực mà nhận quá nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Tài chính nhìn chung không có dấu hiệu quá đáng lo. Người làm ăn nên duy trì những mối quan hệ đang có thay vì liên tục tìm kiếm cơ hội mới. Đây là thời điểm thích hợp để củng cố nền tảng hơn là mạo hiểm.

Các cặp đôi có sự thấu hiểu và có thể cùng nhau bàn bạc những kế hoạch cho tương lai gần. Người độc thân có khả năng gặp một người khá khác với mẫu người mình từng nghĩ tới. Đừng vội từ chối chỉ vì đối phương không giống hình mẫu quen thuộc.