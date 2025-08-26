Trung Quốc: Nữ sinh đỗ đại học danh giá, được trường thưởng hơn 3 tỷ tiền mặt

Mới đây, một trường trung học tư thục ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang vướng rắc rối sau khi trao giải thưởng tiền mặt 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỉ đồng) cho một nữ sinh vừa trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa – ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Vào đầu tháng 8/2025, Trường Quốc tế Đại Giang (thành phố Quế Cảng, tỉnh Quảng Tây) tổ chức lễ tốt nghiệp cho khóa 2025. Tại buổi lễ, nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu đã được trao thưởng bằng tiền mặt. Trong đó, một nữ sinh họ Luo, chuẩn bị nhập học Thanh Hoa vào tháng 9 năm nay được trao giải thưởng "khủng" cùng tấm băng đỏ in dòng chữ “Đại học Thanh Hoa – 1 triệu nhân dân tệ”.

Nữ sinh họ Luo nhận thưởng số tiền "khủng".

Nhìn số tiền mặt được chất thành từng cọc ngay trên sân khấu khiến nhiều người có mặt phải sốc. Một nhân chứng kể với truyền thông: “Tiền xếp như một ngọn núi nhỏ. Tôi thực sự choáng váng trước cảnh tượng này. Cô bé ấy còn trẻ vậy mà đã có 1 triệu tệ trong tay”.

Ngoài ra, trường cũng trao 150.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng) cho học sinh đỗ Đại học Chiết Giang và Đại học Hong Kong, còn học sinh vào Đại học Nông nghiệp Hoa Trung chỉ nhận 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng).

Một nhân viên nhà trường cho biết, mức thưởng được chia theo thứ hạng của các đại học, và chính sách này thay đổi theo từng năm. Năm 2022, học sinh đỗ Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh chỉ nhận 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), tức bằng một nửa năm nay.

Theo bảng xếp hạng QS 2026, Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa lần lượt đứng thứ 14 và 17 thế giới, được coi là đỉnh cao giáo dục Trung Quốc. Do đó, tỷ lệ học sinh đỗ vào hai trường này được xem là thước đo thành tích của các trường phổ thông.

Được biết, tại một số trường ở miền Đông Trung Quốc, nếu lớp có học sinh đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ được thưởng 100.000 NDT (khoảng 366 triệu đồng) cùng các danh hiệu thuận lợi cho việc thăng chức.

Tuy nhiên, sau khi thông tin lan truyền, Sở Giáo dục thành phố Quế Cảng đã yêu cầu ngừng ngay hoạt động bất thường này. Một quan chức nói với Jiupai News: “Chính quyền không khuyến khích các trường công khai khoe thành tích đậu đại học. Chúng tôi đã đình chỉ việc này”.