Trào lưu kỳ lạ: Biến sếp thành "thú cưng ảo" để xả stress

Thú cưng ảo trên màn hình máy tính đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, trở thành một cách để những người trẻ giải tỏa bức xúc trong công việc, đồng thời giúp những người mất thú cưng lưu giữ hình ảnh và ký ức về chúng dưới dạng kỹ thuật số.

Thú cưng ảo xuất hiện lần đầu trên các nền tảng nhắn tin từ đầu những năm 2000. Những nhân vật kỹ thuật số này có thể di chuyển trên màn hình và tương tác với người dùng khi họ lướt web, trò chuyện hoặc xem video.

Cùng với sự phát triển của AI, thú cưng ảo đang dần chuyển từ những món đồ kỹ thuật số đơn giản thành một hình thức đồng hành giàu tính tương tác và cảm xúc hơn. Khác với thú cưng ảo truyền thống chỉ có các hành vi được lập trình sẵn, những phiên bản mới có thể được tùy chỉnh cả về ngoại hình lẫn cách phản hồi.

Người dùng chỉ cần tải hình ảnh và nhập yêu cầu vào ứng dụng AI để tạo một thú cưng được cá nhân hóa. Với những người không am hiểu công nghệ, họ có thể trả từ 9,9 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 USD) đến vài trăm Nhân dân tệ để thuê dịch vụ tùy chỉnh.

Đầu tháng 8, một cư dân mạng có tài khoản Jiuyuechushi đã tạo một mẫu thú cưng AI mô phỏng tỷ phú Elon Musk, qua đó minh họa cách biến các ông sếp thành thú cưng ảo.

Thú cưng AI trên máy tính đang trở thành trào lưu tại Trung Quốc, khi nhiều người trẻ biến sếp của mình thành “thú cưng ảo” để giải tỏa căng thẳng. Ảnh: SCMP tổng hợp/RedNote.

Thú cưng ảo này có thể thực hiện các động tác như quỳ lạy, tự tát vào mặt và bưng trà. Người dùng cũng có thể thiết lập để nhân vật tỏ ra chật vật khi bị kéo bằng chuột hoặc bò dọc theo mép các trang web.

Một cư dân mạng khác có tên “Miss Reese Loves to Dream” đăng video hướng dẫn biến một người mà cô không ưa thành thú cưng ảo. Nhân vật này có thể bò trên màn hình, quỳ xuống và nói: “Tôi sai rồi”.

Một số người còn lập trình thú cưng ảo lấy hình tượng sếp để nói những câu như “không làm thêm giờ nữa” hay “tăng lương, thăng chức”. Trong khi đó, có người tạo hình ảnh bạn bè hoặc người yêu đang ngồi một góc màn hình và trò chuyện, tán gẫu.

“Mỗi sáng sếp khiến tôi căng thẳng, nên buổi chiều tôi "trả đũa" bằng hình đại diện của ông ấy trên máy tính”, một cư dân mạng hài hước viết.

“Có thể chúng ta không dám lật bàn rồi nghỉ việc, nhưng ít nhất vẫn có thể dùng chuột để phản kháng”, một người khác bình luận.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc biến người thật thành thú cưng AI có thể tiềm ẩn những rủi ro về pháp luật. Việc sử dụng hình ảnh của một người khi chưa được sự đồng ý, đặc biệt với mục đích chế giễu hoặc xúc phạm, có thể xâm phạm quyền hình ảnh của người đó.

Không chỉ được sử dụng để giải tỏa căng thẳng, thú cưng ảo trên máy tính còn đang trở thành một hình thức đồng hành về mặt cảm xúc.

Xiaolong, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực internet, đã biến chú mèo Anh lông ngắn màu vàng của mình thành thú cưng ảo trên máy tính. Nhân vật này có thể nhắc cô uống nước và nghỉ ngơi.

“Khi công việc trở nên quá tải, nhìn thấy chú mèo khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nó cũng phần nào bù đắp việc tôi không thể mang thú cưng đến văn phòng”, cô chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Với những người từng mất thú cưng, công nghệ này còn mang đến một cách để họ duy trì sự hiện diện của những con vật đã gắn bó với mình.

Một cư dân mạng có tên Wild Amiao đã tái tạo chú mèo Tiaoge, qua đời cách đây 5 năm, thành một thú cưng ảo.

Cô lập trình cho nhân vật thực hiện những động tác quen thuộc của Tiaoge như liếm chân, vươn người, đồng thời nói những câu từng rất quen thuộc như: “Hôm nay tôi chưa được ăn đồ hộp” hay “Tôi cũng nhớ bạn”.

Hiện Wild Amiao tiếp tục hoàn thiện các tính năng cho thú cưng ảo và dự định chia sẻ hướng dẫn để những người khác có thể thực hiện tương tự.

Một cư dân mạng khác chia sẻ: “Có thể với một số người, đó chỉ là những dòng mã. Nhưng với những người từng mất thú cưng, tình yêu khiến nó trở nên sống động. Đó là ý nghĩa của việc học AI đối với tôi”.