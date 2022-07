Trần Mai Linh: Từ một cô gái tự ti dần trở thành người truyền cảm hứng tích cực

Trần Mai Linh (sinh năm 2003) là sinh viên năm hai, ngành Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Vượt lên trên sự hoài nghi và tự ti về bản thân

Là một người trẻ - mình luôn muốn cống hiến cho xã hội và đó là lí do mình muốn được thử sức ở các công việc cũng như làm người truyền cảm hứng đến mọi người. Tuy nhiên, mình đã từng gặp những vấn đề về mặt tinh thần khi mình còn là học sinh cấp 2. Nguyên nhân là do mình đã tự đặt những áp lực vô hình lên bản thân, luôn so sánh mình với người khác để rồi luôn cảm thấy tự ti và thất vọng với chính mình,... Vô hình chung những suy nghĩ tiêu cực đã khiến mình rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định một thời gian.

Để vượt qua vấn đề đối với mình thực sự rất khó khăn vào thời điểm đó, vì mình không tin tưởng ai để chia sẻ cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình. Sau đó, khi lên cấp 3 mình đã nhận ra được mình đang gặp vấn đề như vậy và mình cần phải tìm một giải pháp phù hợp.

Liều thuốc giải đầu tiên chính là những người bạn xung quanh mình lúc bấy giờ, mình đã cảm thấy được thấu hiểu và dần dần có thể mở lòng hơn với mọi người, không rụt rè hay e ngại khi tham gia các hoạt động ngoại khoá, bớt dần những suy nghĩ tiêu cực độc hại và phát triển theo một hướng tốt hơn.

Sự thay đổi tích cực từ bản thân khiến mình đặt ra câu hỏi rằng: liệu mình có thể truyền cảm hứng đó đến các bạn trẻ cũng đang hoài nghi, tự ti về bản thân giống mình ngày trước không? Mình đã dùng cách tham gia nhiều các hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau để vừa giúp ích được cho mình, cho người khác, cho xã hội, vừa có thể động viên các bạn theo dõi mình có động lực và tự tin hơn bởi chính mình cũng đã từng là một cô gái luôn tự ti và thất vọng về bản thân. Đến tận bây giờ, mình vẫn tham gia hoạt động từ thiện tổ chức ngày lễ thiếu nhi cho các em ở bệnh viện huyết học truyền máu TW.

Mình tham gia làm Đại sứ truyền thông cho rất nhiều dự án như: Trại hè công dân toàn cầu 2021, Trại đông Lãnh đạo toàn cầu 2021, dự án World's children's Prize Vietnam, Dash for Impact,... Ngoài ra, mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động khác: Hòa ca 2019, Hòa ca 2020, tham gia Câu lạc bộ Marketing Học viện Ngoại giao, dự án Giảm rác nhựa ra đại dương. Bên cạnh đó, mình còn là một Tiktoker và nội dung của mình thường hướng đến chính là mong muốn đem lại sự tích cực, yêu bản thân đúng cách hơn cho mọi người. Thật may mắn khi tất cả các hoạt động và công việc của mình đều phần nào đó truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Biến hóa mình thành cô nàng đa-zi-năng

Trước khi bước chân vào đại học, mình đã có rất nhiều dự định và kế hoạch để phát triển bản thân ngay từ năm nhất. Vì vậy, mình đã thử sức ở rất nhiều loại công việc khác nhau. Mình làm mẫu ảnh, làm Tiktoker và làm nhân viên ở các công ty.

Bản thân mình từ đó cũng trưởng thành hơn rất nhiều vì được tiếp xúc với những người có kinh nghiệm, giúp mình cải thiện cách xử lý các vấn đề từ trong công việc đến bên ngoài cuộc sống. Song song với việc tiếp thu thêm được nhiều kiến thức bổ ích khi làm các công việc này thì mình cũng có thêm được rất nhiều mối quan hệ mới. Qua đây, mình thấy bản thân thay đổi rõ rệt so với hồi đầu khi mình mới chập chững bước vào năm nhất, bản lĩnh và đa-zi-năng hơn.

Luôn sống hết mình với châm ngôn: Yêu bản thân và tử tế với người khác

Là một người trẻ luôn muốn cống hiến hết mình cho xã hội, mình nghĩ trước hết chúng ta cần phải yêu thương chính bản thân. Khi đó, những hành động mà ta làm, mà ta muốn lan toả mới có sức ảnh hưởng và giúp ích cho xã hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải yêu thương những người xung quanh, giúp đỡ những người kém may mắn hay có hoàn cảnh khó khăn. Hơn hết, hãy sống là một người tử tế.

Nguồn: https://svvn.tienphong.vn/tran-mai-linh-tu-mot-co-gai-tu-ti-dan-tro-thanh-nguoi-truyen-cam-hung-tich-cuc-post1456515.tpo