6 người trẻ có ảnh hưởng nhất mạng xã hội năm 2024

Năm 2024, nhiều nhân vật nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn nhờ vào tài năng, sự sáng tạo và cả những hoạt động xã hội.

Khánh Vy

MC Khánh Vy là một gương mặt trẻ tài năng được yêu thích rộng rãi trong năm 2024. Khánh Vy nổi tiếng từ khi còn là sinh viên nhờ khả năng ngoại ngữ xuất sắc, đặc biệt là khả năng nói lưu loát nhiều ngôn ngữ. Cô từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia chương trình "IELTS On The Go" và nhanh chóng trở thành một trong những MC được yêu thích nhất của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài vai trò MC, Khánh Vy còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội với các nội dung về học tập, phát triển bản thân và ngoại ngữ, thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Cô luôn giữ được hình ảnh trong sáng, chuyên nghiệp và là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đang nỗ lực học tập và phát triển kỹ năng sống.

Những thành tựu của Khánh Vy trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục đã giúp cô trở thành biểu tượng của thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và bản lĩnh.

HIEUTHUHAI

Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, là một rapper trẻ triển vọng của làng nhạc Việt, nổi lên từ chương trình King of Rap năm 2020. Với phong cách biểu diễn tự tin, lời rap cuốn hút cùng chất giọng ấm áp, Hieuthuhai nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Anh gây ấn tượng bởi các bản hit như: Cua, Bật nhạc lên và Nghe như tình yêu, kết hợp giữa giai điệu sôi động và ca từ hiện đại, gần gũi.

Ngoài khả năng rap, Hieuthuhai còn được biết đến với vẻ ngoài điển trai, phong cách thời trang năng động, trẻ trung. Anh không chỉ phát triển sự nghiệp âm nhạc mà còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực giải trí khác như tham gia các chương trình truyền hình. Hieuthuhai đang dần khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc Việt và trở thành hình mẫu cho những người trẻ yêu thích rap và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Lê Tuấn Khang

Tuấn Khang là một TikToker nổi bật với nội dung xoay quanh cuộc sống giản dị ở miền Tây sông nước. Với phong cách chân thành, gần gũi và lối kể chuyện hài hước, anh nhanh chóng thu hút được đông đảo người theo dõi. Những video của Lê Tuấn Khang không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tái hiện những khoảnh khắc đời thường đậm chất miền Tây, khiến khán giả cảm thấy thư giãn và ấm áp.

Thành công của Lê Tuấn Khang được ghi nhận qua việc anh được vinh danh tại giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm" và phá kỷ lục với lượng người xem livestream cao ngất ngưởng. Sự thành công của anh không chỉ đến từ tài năng sáng tạo nội dung mà còn từ tình yêu đối với quê hương và sự kết nối sâu sắc với cộng đồng mạng.

Khoai Lang Thang

TikToker và YouTuber nổi tiếng "Khoai Lang Thang" tên thật là Đinh Võ Hoài Phương. Anh sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bến Tre, nổi bật với các video về du lịch, ẩm thực và văn hóa miền Tây Việt Nam. Với phong cách mộc mạc, chân thành, Khoai Lang Thang đã chinh phục hàng triệu người xem nhờ những chuyến khám phá từ nông thôn Việt Nam đến các vùng đất xa xôi như Kenya, Nhật Bản, Thái Lan.

Anh không chỉ kiếm tiền thông qua các nội dung trên mạng xã hội mà còn sử dụng thu nhập để giúp đỡ trẻ em khó khăn tại các vùng mình ghé qua​.

Hoa hậu Thanh Thủy

Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, hiện là Hoa hậu Quốc tế 2024 và từng đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc dịu dàng, khả năng ứng xử khéo léo và nền tảng học vấn vững chắc. Thanh Thủy tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, đồng thời đang học thêm tiếng Nhật.

Tại Miss International 2024, cô đã chứng tỏ bản lĩnh qua màn ứng xử tự tin và giành chiến thắng đầy thuyết phục. Trước đó, Thanh Thủy cũng đạt nhiều thành tích nổi bật như Á khôi 1 Học sinh – Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng và Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2021. Ngoài các hoạt động giải trí, Thanh Thủy tích cực tham gia thiện nguyện.

Quang Linh Vlog

Quang Linh đã trở thành một hiện tượng trên YouTube với các video chia sẻ về cuộc sống và công việc ở Angola. Anh nổi bật với hình ảnh gần gũi, chân thành và đầy nhiệt huyết trong việc giúp đỡ cộng đồng nơi anh sống. Các video của Quang Linh không chỉ thu hút người xem trong nước mà còn tạo được sự chú ý lớn từ người xem quốc tế.

Anh hiện là một trong những YouTuber hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 5 triệu người theo dõi trên YouTube và đã nhận được sự tôn trọng lớn nhờ những đóng góp thiết thực cho xã hội​.

