Tân sinh viên UEH sở hữu nét đẹp mong manh với ước mơ trở thành người truyền cảm hứng

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 13:30 PM (GMT+7)

Quỳnh Thanh hiện đang là tân sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sở hữu nhan sắc mong manh, cùng đường nét hài hòa, dễ thương. Quỳnh Thanh luôn khiến người đối diện có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thanh (sinh năm 2003) đang là tân sinh viên chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Là một người con của vùng đất Sài Thành, bởi vậy, tính cách của Thanh cũng đặc biệt mang đậm chất sự nhiệt thành, ấm áp và hướng ngoại.

Sở thích của cô bạn là được “đắm” mình vào những bài nhạc hoặc những trang sách vào lúc rảnh. Cùng đó là được trải nghiệm đi đây, đi đó để làm quen với những con người mới, nền văn hoá mới cùng gia đình và bạn bè. Niềm đam mê lớn nhất của Thanh là được học hỏi những điều mới lạ, được trau dồi bản thân ở những mảng nghệ thuật như hát, nhảy,... có thể thử sức ở các dự án, chương trình chuyên nghiệp.

Không chỉ sở hữu nhan sắc mong manh, cuốn hút, Quỳnh Thanh còn có thành tích học tập tốt, khi 12 năm liền cô bạn đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và đạt giải “Học sinh Giỏi” hạng Ba môn Văn cấp Thành phố. Bên cạnh công việc học tập, Quỳnh Thanh còn được biết đến là người mẫu ảnh tự do và là một KOL khá ấn tượng tại Sài Gòn.

Ước mơ của Quỳnh Thanh là trở thành một người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, để có thể lan toả những giá trị tích cực, những kinh nghiệm của bản thân. Và hi vọng có thể trở thành một người truyền cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ khác.

Quỳnh Thanh chia sẻ: “Mình cảm thấy rất nhiều bạn trẻ ngày nay bị rơi vào tình trạng không biết mình muốn gì? Làm gì? Hoặc cảm thấy tự ti về bản thân nên không dám sống hết mình. Vì bản thân mình cũng đã từng gặp chính tình trạng này ở bạn bè xung quanh. Dưới vai trò là một người bạn, mình đã ở bên cạnh, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên cần thiết. Từ đó, thành công giúp đỡ người bạn ấy tìm lại được hướng đi đúng cho bản thân và yêu bản thân hơn. Vậy nên, ở tình trạng chung, khá phổ biến ở giới trẻ hiện nay, mình mong muốn bản thân mình có thể giống như một người bạn, giúp đỡ mọi người. Và hi vọng, có thể trở thành nguồn động lực, lan tỏa giúp mọi người có thể sống hết mình”.

Với quan điểm sống: “Hãy luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân, yêu thương bản thân mình”, Quỳnh Thanh cho rằng: “Trong cuộc sống, tất nhiên không ai là không gặp phải khó khăn. Bản thân mình cũng vậy, mỗi khi gặp khó khăn, mình đều duy trì một tinh thần lạc quan nhất, và luôn suy nghĩ mọi thứ thật tích cực. Vậy nên, với những khó khăn đôi khi gặp phải, mình đều sẽ nhìn nó ở nhiều khía cạnh khác nhau và hướng đến cách giải quyết mình thấy ổn thỏa. Cũng như ít ảnh hưởng nhất đến các công việc chung, hay việc học tập của mình. Mình tin, chỉ cần luôn đặt niềm tin vào bản thân, không bao giờ tự đánh giá thấp chính mình. Từ đó không ngừng trau dồi kiến thức, chăm sóc bản thân. Bạn sẽ ngạc nhiên với những gì bạn có thể làm được và vượt qua được mọi thử thách, gian truân. Chỉ cần bạn yêu bản thân, cuộc đời sẽ yêu thương lại bạn, trao cho bạn những quả ngọt mà bạn xứng đáng”.

Sắp tới trong tương lai, Quỳnh Thanh dự định sẽ học tập thật tốt, trau dồi kiến thức tại trường học và cuộc sống. Bên cạnh đó, sẽ học thêm các lớp học diễn xuất, lớp nhảy,... trau chuốt thêm bản thân ở phương diện nghệ thuật, để hình ảnh bản thân ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Một câu nói yêu thích của Quỳnh Thanh: “If you’re going to be weird, be confident about it’ - Matt Hogan. Mỗi con người đều là một cá thể độc lập và khác biệt. Vì vậy hãy luôn tự tin với những “sự khác biệt” của bản thân, lấy nó làm điểm mạnh để phát triển. Đừng sợ bất cứ ai đánh giá hay chê cười bởi vì bạn đẹp nhất khi là chính bạn, hãy tự tin là chính mình và làm tất cả những gì bạn thích chỉ cần những điều ấy không vi phạm đạo đức hay pháp luật.

