Tiết lộ không còn chung nhà, nghi vấn Xoài Non - Xemesis tan vỡ?

Gần đây, những động thái của Xoài Non đều được netizen sát sao, chú ý sau khi bị nhiều người phát hiện ra việc unfollow, rồi follow lại của Xemesis.

Sau động thái đó, Xoài Non từng xuất hiện trên livstream với thái độ uể oải, hời hợt. Để ý kỹ, nhiều người còn nhận thấy Xoài Non lộ rõ vẻ mệt mỏi với đôi mắt thất thần, không tập trung.

Trước những lời nhận xét, Xoài Non chỉ lên tiếng duy nhất 1 lần. Cô cho biết bản thân cũng rất nhiệt tình nhưng do thời gian phiên live kéo dài, sức khoẻ yếu nên dễ bị mệt hơn những người xung quanh.

Trong những story cập nhật cuộc sống hiện tại, netizen còn soi ra Xoài Non gần đây thường check-in ở một căn hộ chung cư, không phải trong biệt thự triệu đô với Xemesis.

Nơi này, Xoài Non bài trí hình ảnh của mình và decor không gian phòng xinh xắn. Cô thường xuyên chụp ảnh sản phẩm để gắn link bán hàng trong căn hộ này. Xoài Non cũng rủ ba mẹ đến nơi ở của mình, bạn bè thoải mái sang ngủ lại.

Theo như chia sẻ trên MXH trước đó, sau một vài năm kết hôn, vợ chồng Xoài Non chuyển từ chung cư cao cấp xuống một căn biệt thự tiền tỷ tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Thời điểm đó khi chuyển nhà, Xemesis còn chia sẻ lý do là bởi Xoài Non muốn có một phòng để trang phục, phụ kiện thật rộng rãi.

Xoài Non kết hôn cùng Xemesis năm 2021. Đám cưới của cặp đôi vô cùng hoành tráng với mức đầu tư khủng.

Xoài Non từng chia sẻ về cuộc sống làm dâu hào môn đầy tự hào khi thường xuyên khoe được lòng gia đình chồng, không phải đụng tay làm việc gì và cũng giúp các thành viên trong nhà kết nối với nhau hơn.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Xoài Non đang thu hút sự quan tâm lớn.

Cô và chồng thường xuyên có cập nhật mới trên MXH nhưng không nhắc gì đến đối phương cũng như không lên tiếng giải thích những thông tin trái chiều từ sau vụ unfollow gây sốc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]