Lấy streamer giàu nhất Việt Nam năm 18 tuổi, nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 07:00 AM (GMT+7)

Xoài Non đang là một trong những hotgirl nhận được nhiều sự quan tâm của Gen Z nhờ nhan sắc trẻ trung và gu ăn mặc sành điệu. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu giữa cô và ông xã - streamer Xemesis cũng là điều thu hút sự chú ý của netizen.

Xoài Non đang là một trong những nàng hotgirl nhận được nhiều sự quan tâm.

Chuyện tình đẹp với streamer giàu nhất Việt Nam

Sở hữu gương mặt có nét lai Tây và vóc dáng đẹp, Xoài Non là một trong những nàng hotgirl "chiếm sóng" trên mạng xã hội. Cô tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, là vợ của một trong "Tứ hoàng Streamer Việt Nam" - Xemesis.

Xoài Non và Xemesis gặp nhau lần đầu vào năm 2018 tại một sự kiện về game. Sau đó, Xoài Non đã gửi lời mời kết bạn Facebook cho Xemesis và nam streamer là người đã chủ động nhắn tin trước. Một năm sau, Xemesis chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái kém 13 tuổi với dòng caption: "Young Mango". Đây cũng là nguồn gốc biệt danh "Xoài Non" của Phạm Trang đến thời điểm hiện tại.

Năm 2020, đám cưới của Xoài Non và Xemesis từng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. "Siêu đám cưới" đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng với chiếc váy cưới lên đến 28 tỷ, xe rước dâu gần 8 tỷ... khiến dân mạng trầm trồ.

Mối tình chênh lệch 13 tuổi của Xemesis và Xoài Non từng là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hiện tại, người đẹp Gen Z đang có cuộc sống sung túc cùng chồng trong căn villa Thảo Điền sang trọng ở Quận 2, TP.HCM. Bên cạnh đó, Xoài Non tiết lộ bản thân có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng: "Khi về nhà chồng, tôi hợp với tất cả mọi người trong nhà. Bố chồng từng là người nghiêm nghị tới mức không ai muốn nói chuyện, nhưng từ lúc về nhà chồng, tôi hay chọc cho bố vui, kéo bố gần gũi với các thành viên khác".

Mẹ của Xemesis cũng từng dành những lời khen "có cánh" cho con dâu: "Dù Trang nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Hai mẹ con quan tâm nhau và tâm sự rất nhiều, toàn tới 2 - 3 giờ sáng".

Style "xịn xò", nhan sắc ngày càng thăng hạng

Xoài Non hiện đang là người mẫu tự do cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là "nàng thơ" trong nhiều MV V-Pop như Chỉ Còn Một Đêm, Tìm Em Trong Mơ, Có Em Là Đủ... Bà xã của Xemesis cũng gây bất ngờ khi góp mặt trong bộ phim Thấy Mai Là Thấy Tết cùng dàn diễn viên kỳ cựu như NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Thanh Thủy...

Xoài Non từng góp mặt trong MV của nhiều nghệ sĩ V-Pop.

Xoài Non trong phim Thấy Mai Là Thấy Tết.

Gu ăn mặc thời thượng của Xoài Non cũng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Với thân hình cân đối và mái tóc được tạo kiểu khéo léo, người đẹp Gen Z có thể "cân" được nhiều kiểu dáng đầm khác nhau. Những phụ kiện đơn giản như vòng cổ, kính mắt, túi xách... được Xoài Non tận dụng để biến loạt item như đầm, chân váy, áo croptop không còn đơn điệu.

Đầm ôm body cùng túi xách và giày ton sour ton giúp tổng thể trang phục của Xoài Non vừa năng động, vừa quyến rũ.

Áo sơ mi croptop phối cùng quần cạp cao giúp Xoài Non hack dáng hiệu quả.

Bà xã Xemesis "cân đẹp" được mọi kiểu đầm.

