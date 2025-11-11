Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnh

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 1 năm.

Trước đám cưới, bố mẹ tôi tìm đến một thầy bói nổi tiếng, mong chọn được ngày giờ đẹp để hôn lễ suôn sẻ, các con hạnh phúc lâu bền.

Không ngờ, thầy bói phán vợ chồng tôi không hợp tuổi, dễ chịu cảnh chia ly nên nhắc gia đình làm lễ "hoá giải" với chi phí 20 triệu. Thầy cũng cung cấp những con số "phong thuỷ", hợp mệnh và tuổi gia chủ để tránh vận xui, từ ngày, giờ rước dâu, giờ lễ gia tiên cho đến tiền thách cưới, sính lễ…

Thầy khuyên bố mẹ tôi nên chuẩn bị 9 tráp cưới với màu chủ đạo là đỏ, tiền nạp tài tùy tâm nhưng phải hơn 30 triệu đồng. Còn giờ đón dâu đẹp nhất là khung 3h-4h sáng.

Thầy còn gợi ý nhà trai nên tổ chức đủ 5 lễ (lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ rước dâu, lễ thành hôn và lễ lại mặt) để lấy may, giúp cô dâu chú rể hóa giải sự xung khắc về tuổi tác.

Trước lời thầy phán, nhà tôi khá tín, dự định làm theo.

Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng với bên thông gia, bố mẹ tôi gọi điện cho nhà gái, trao đổi về kế hoạch đón dâu và tổ chức đám cưới như lời thầy bói.

Nhờ câu nói của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không "bày vẽ" đám cưới theo lời thầy bói, từ đó tổ chức thành công hôn lễ cho các con. Ảnh minh họa

Biết được thông tin, phía nhà gái có chút bối rối. Bởi từ trước đến nay, gia đình vợ tôi không tin chuyện bói toán, có chăng chỉ xem thầy tử vi hoặc tham khảo kinh nghiệm từ trưởng họ để chọn ngày, giờ đẹp.

Bố mẹ vợ tôi nói, đám cưới là ngày trọng đại nhưng không cần phải tổ chức rình rang hay cầu kỳ, miễn sao phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và văn hoá địa phương là được.

Dù gia cảnh có phần khó khăn nhưng nhà gái không yêu cầu cao, khuyên nhà trai chỉ cần làm 5 hoặc 7 tráp cưới đơn giản với thêm 9,9 triệu tiền thách cưới.

Ngoài ra, thay vì đón dâu nửa đêm, thông gia có thể chọn khung giờ muộn hơn cho thoải mái thời gian. Đồng thời gộp hết các lễ vào một buổi cho gọn, đỡ mất công nhà trai di chuyển nhiều.

“Hai nhà cách nhau gần 150km, nếu đón dâu lúc 3h-4h thì họ nhà trai phải đi từ nửa đêm.

Đường xá xa xôi, chúng tôi nghĩ ông bà có thể xem lại giờ khác, không cần vội, miễn sao đảm bảo sức khỏe và an toàn”, bố vợ tôi chia sẻ.

Lo nhà trai nghĩ ngợi, bố mẹ vợ tôi còn động viên “đức năng thắng vạn số”. Chỉ cần các con cố gắng vì nhau, vì gia đình mà hòa hợp, phát triển đi lên thì những vấn đề khác đều có thể giải quyết.

Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, gia đình tôi quyết định không nghe theo những gì thầy bói nói. Hai nhà “chốt” sẽ làm lễ rước dâu lúc 9h, kịp để nhà trai về tổ chức ở nhà mình.

Quả thực, đám cưới của chúng tôi hôm đó đã diễn ra suôn sẻ và thành công hơn mong đợi. Không chỉ đỡ được việc đi lại, tiết kiệm một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm mà gia đình, họ hàng đôi bên còn được dự đám cưới đúng ngày thời tiết đẹp.

Nếu nghe lời thầy bói mà đi đón dâu lúc 3h-4h sáng thì hôm đó nhà trai chắc chắn gặp trận mưa to, buổi lễ cũng khó mà tổ chức được như dự kiến. May mắn, gia đình tôi đã kịp thời lắng nghe lời khuyên từ thông gia và có được ngày vui trọn vẹn ý nghĩa.