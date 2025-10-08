Tảng đá lớn đè bẹp ngôi nhà, 3 người trong một gia đình tử vong

Một bé gái ở Medellin, Cebu, Philippines, là người sống sót duy nhất sau khi ngôi nhà của gia đình em bị một tảng đá lớn đè bẹp vào tối 30/9.

Theo Cebu Daily News (CDN), tảng đá lớn này là kết quả của trận lở đất do trận động đất mạnh 6,9 độ richter gây ra ở thành phố Bogo, cách đó khoảng 17km.

Nguồn: SunStar Cebu

Theo MS News, sự cố đã khiến cha mẹ của bé Briana Grace Serafin (4 tháng tuổi) là Marwin Pilones và Katherine Serafin, cùng anh trai 4 tuổi của bé thiệt mạng.

Những người hàng xóm của gia đình này cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm lớn sau khi trận động đất xảy ra, tiếp theo là tiếng khóc của đứa bé. Họ ngay lập tức tìm kiếm trong đống đổ nát và tìm thấy Briana với nhiều vết trầy xước nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Trong khi đó, mẹ cô bé được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong. Các thành viên trong gia đình Briana được cho là bị thương nặng đến mức không thể nhận dạng sau vụ việc.

Theo bác sĩ Bianca Lopez Salimbangon, người tham gia vào hoạt động cứu trợ tại thành phố, Briana hiện đang được ông bà chăm sóc .

Ông nội của Briana, Eton Pilones, ban đầu dự định vay tiền để mua quan tài cho những người thân đã khuất trong gia đình. Tuy nhiên, các quan chức địa phương và các nhà tài trợ tư nhân đã cung cấp tiền mặt hỗ trợ cho việc chôn cất các nạn nhân. Cha mẹ và anh trai của Briana đã được an táng vào ngày 3/10.

Tính đến ngày 5/10, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 71, nhiều người trong số họ đang ngủ khi thảm kịch xảy ra, CDN đưa tin.

Ngày 2/10, chính quyền đã ngừng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, tập trung vào công tác cứu hộ và phục hồi chức năng cho hơn 370.000 người bị ảnh hưởng.