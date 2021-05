Quá có hiếu với mẹ, cô gái bị chồng ly hôn thẳng thừng

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 13:00 PM (GMT+7)

Đến chương trình hẹn hò, cô gái một đời chồng rưng rưng chia sẻ lý do ly hôn khiến ai cũng đồng cảm.

Hẹn ăn trưa tuần này cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ Trần Văn Danh (40 tuổi, Bình Định) - thợ cơ khí ở TP.HCM và Lê Đỗ Ngọc Giao (43 tuổi, Đà Lạt) - nhân viên công ty nước ngọt.

Ngọc Giao có điểm mạnh hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường; điểm yếu mù đường, sống nội tâm và mau nước mắt.

“Em trải qua ba mối tình và có một lần đổ vỡ hôn nhân. Hôn nhân đó là mối tình đầu kéo dài được 3 năm chia tay do hai bên không hợp nhau và có thể do em có hiếu quá nên người ta không chấp nhận. Lúc đó mẹ bệnh em về chăm thì người đó nói “Tại sao lại bỏ nhà đi?”. Em chăm mẹ một thời gian rồi về khoảng 2 tháng thì chia tay, do chồng một phần và do tác động của gia đình chồng.

Sau 2 năm em có mối tình thứ hai cũng im lặng chia tay do gia cảnh hai bên chênh lệch. Mối tình thứ ba gần tiến tới hôn nhân với người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân và có một con nhưng họ bộc lộ sự vô tâm, không quan tâm chia sẻ nên em chủ động chia tay”, cô gái từng đổ vỡ hôn nhân rưng rưng chia sẻ về tình trường éo le khiến ai cũng xót xa.

Văn Danh là người vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ trong công việc, thích thể thao nhưng hơi nhát gái.

Anh trải qua hai mối tình, mối tình thứ nhất được 3 năm không đến được với nhau do yêu xa, mối tình thứ hai được 1 năm chia tay do không hợp. Gia đình anh hối thúc nhiều nhưng do anh chưa gặp được bạn gái phù hợp để kết hôn.

Tham gia chương trình, Ngọc Giao chỉ cần người đàn ông hướng về gia đình, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương cha mẹ hai bên, không gia trưởng, không vô tâm. Văn Danh mong gặp được người tâm đầu ý hợp để đến với nhau, anh không quan trọng việc bạn gái đã từng đổ vỡ hôn nhân.

Mở rào gặp gỡ, cô gái sống nội tâm gây ấn tượng khi tặng bạn trai bức tranh tự làm với câu nói ý nghĩa “Người ta có rất nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về”.

Văn Danh bối rối trước cô gái xinh và dịu dàng đối diện, anh hi vọng cả hai cho nhau cơ hội bởi đến đây đã là cái duyên.

Cùng nhau trò chuyện, chàng thợ cơ khí thẳng thắn rằng “Tình yêu 6 tháng hay 1 năm không quan trọng, quan trọng là hai đứa yêu nhau và hiểu nhau, hợp nhau thì có thể tiến xa hơn vào ngày gần nhất. Và sau đó ít nhất cũng phải sinh hai đứa con.”

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi có nhiều điểm tương đồng đã cùng bấm nút và trao nhau nụ hôn đầu khiến bà mối vui mừng khôn xiết.

Nguồn: http://danviet.vn/qua-co-hieu-voi-me-co-gai-bi-chong-ly-hon-thang-thung-50202128512583732.htmNguồn: http://danviet.vn/qua-co-hieu-voi-me-co-gai-bi-chong-ly-hon-thang-thung-50202128512583732.htm