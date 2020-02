Phượt thủ đặc biệt và hành trình bước ra thế giới khiến triệu người khâm phục

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 12:13 PM (GMT+7)

Là một phượt thủ đặc biệt nhất của Việt Nam, Phan Vũ Minh đã thỏa mãn đam mê khám phá của mình trong tình trạng phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Phượt thủ đặc biệt Phan Vũ Minh.

Trong giới phượt thủ, cái tên Phan Vũ Minh đã trở nên quen thuộc bởi anh có niềm đam mê xê dịch đặc biệt hơn bất kỳ ai. Điều khiến anh trở nên đặc biệt hơn là bởi chàng trai trẻ mắc căn bệnh dị dạng mạch máu tủy sống đã khiến cuộc sống của Phan Vũ Minh phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, theo học ngành tài chính kế toán của trường Tây Sài Gòn, tuy nhiên căn bệnh quái ác bị mắc khi học cấp 2 khiến chàng trai trẻ đã phải gắn liền với chiếc xe lăn từ năm 20 tuổi.

Hết hy vọng chạy chữa, chàng trai sinh năm 1991 đã chuyển về quê ở Vĩnh Long sống. Hiện giờ công việc chính của anh là bán cây cảnh.

Nhớ về quãng thời gian đó, Phan Vũ Minh không nén nổi tiếng thở dài - đó là quãng thời gian kinh khủng nhất khi anh vừa phải chiến đấu với căn bệnh quái ác vừa phải dần chấp nhận việc mình không thể đi lại bình thường như trước đây được nữa.

"Mình thường xuyên phải tập vật lý trị liệu và uống thuốc. Thuốc rất mạnh nên khiến mình mệt mỏi. Tuy vậy mình vẫn phải cố gắng đối đầu với nó. Điều khiến mình khổ tâm nhất chính là cha mẹ. Mình buồn ít nhưng thương cha mẹ thì nhiều. Từ khi mình bi bệnh, họ chính là người ngày đêm lo lắng và vất vả, nhất là mẹ, nên mình càng thương mẹ nhiều hơn...

Khi mình biết đã hết cơ hội, mình đã quyết định chuyển về Vĩnh Long sống để thay đổi, để sống một cuộc đời mới. Sống tại đây, mình đã cố vươn lên, bỏ qua mặc cảm của bản thân, không phải để chấp nhận mà là để vượt qua nó và mình đã làm được điều đó", Vũ Minh tâm sự.

Với sự động viên của gia đình và bạn bè, chàng trai Phan Vũ Minh đã vượt lên chính bản thân mình và làm được nhiều điều ý nghĩa. Ít ai biết rằng chàng trai này có sở thích đặc biệt là đi phượt. Vượt qua được khoảng thời gian dài bị bệnh ở nhà, cô độc trong tâm hồn và không tiếp xúc ai, Vũ Minh đã bước ra thế giới bên ngoài và muốn khám phá nhiều hơn.

Chia sẻ về những cung đường đã đi, chàng trai này cho biết: "Mình và người bạn đặc biệt là chiếc xe 3 bánh do chính mình chế tạo đã đi qua nhiều cung đường, đó là Cà Mau - Bạc Liêu - Kiên Giang – đảo Phú Quốc - An Giang - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Đồng Tháp - Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Long An - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng - Đà Lạt - Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng ngãi - Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng - Huế.

Chuyến đi gần nhất của mình là bắt đầu từ Vĩnh Long - Bình Dương - Đồng Nai - Lâm Đồng - Đà Lạt- Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng ngãi - Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng - cuối hành trình là Huế và lượt về cũng vậy.

Trong chuyến đi, mình ấn tượng nhất là cảnh thiên nhiên miền trung, một bên là núi, một bên là biển, rất đẹp, rất hùng vĩ. Những món ăn ở đây thì quá ngon và điều đặc biệt thích thú nhất là được gặp và quen rất nhiều những người bạn trong chuyến hành trình của mình".

Vũ Minh chia sẻ trong thời gian tới, anh muốn khám phá từ Tây Nguyên đến Hà Nội và nếu có bằng lái quốc tế thì sẽ chạy qua các nước láng giềng. Điều may mắn của chàng trai trẻ này đó là luôn được gia đình ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Với những gì đã vượt qua và làm được, Vũ Minh muốn gửi đến thông điệp đến mọi người rằng trong cuộc sống này ở đâu và ai cũng có áp lực, nỗi buồn, nếu như bạn không đối đầu với nó để vượt qua thì sẽ không hướng tới được những khoảnh khắc tươi đẹp bình của cuộc đời.

Trên thế giới cũng đã có những trường hợp tương tự như Phan Vũ Minh. Đó là anh Yusuke Terada (SN 1991, đến từ Tokyo, Nhật Bản) đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi quyết tâm du lịch nhiều nơi bằng xe lăn.

Chàng trai Nhật Bản Yusuke Terada đi du lịch khắp nơi bằng xe lăn.

Mắc bệnh bại não khi còn nhỏ, Terada gặp khó khăn trong việc đi lại, mỗi động tác di chuyển đều khiến các cơ đau nhức. Chàng trai cảm thấy vô cùng chán nản, thất vọng và mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Năm thứ hai đại học, Terada đã quyết định thay đổi. Nam sinh nhận ra mình không thể bỏ phí thời gian, tuổi trẻ như vậy được. Cậu quyết tâm dùng xe lăn - thứ mà trước đây anh ghét bỏ và tránh xa - để làm những điều mong muốn.

Terada đã đi du lịch khắp Nhật Bản trên chiếc xe lăn bằng cách nhờ sự giúp đỡ của người khác. Mục tiêu của chàng trai giàu nghị lực đã được cộng đồng mạng nhiệt liệt hưởng ứng. Họ đã giúp đỡ rất nhiều cho Terada thực hiện giắc mơ của mình.

Hay như anh Quan Pen người Trung Quốc, đã liệt hai chân vĩnh viễn vào năm 17 tuổi sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cột sống, nhưng không muốn mình thành gánh nặng cho người khác. Anh làm công việc chăm sóc khách hàng và quản lý cửa hàng online trên trang mua bán Taobao.

Để minh chứng rằng xe lăn không phải là thứ có thể ngăn cản ước mơ và hoài bão của một con người, trong nhiều năm, anh dùng chiếc xe lăn để đi du lịch khắp Trung Quốc.

Ước mơ chinh phục đam mê đi khắp đó đây bằng xe lăn của Quan Pen.

“Số phận cướp quyền tự do của tôi. Tôi đã lấy lại nó bằng mọi cách. Bên cạnh mong muốn nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt của mình, tôi muốn mọi người nhận thức được tầm quan trọng của cơ sở vật chất hỗ trợ người khuyết tật” - Quan nói.

