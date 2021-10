Nữ sinh Quảng Nam và niềm đam mê với các cuộc thi khởi nghiệp

Một số thành tích học tập và hoạt động: - Giải khuyến khích học sinh giỏi văn cấp thành phố năm học 2019-2020 - Top 10 cuộc thi Hult Prize at Duy Tan University - Giải Nhì cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp - Edtech Vietnam 2021" - Giải nhì cuộc thi khởi nghiệp Hack4svgrowth - Giải 3 cuộc thi khởi nghiệp về môi trường ECO-n 2021 do Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (Ngày 3/10/2021) - Tham gia chương trình trao đổi sinh viên SINGAPORE FROM HOME | Season 2 – CALL FOR APPLICATION - Tham gia chương trình trao đổi sinh viên P2A Virtual Mobility Student e-Xchange in Business & Entrepreneurship | BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP OPPORTUNITIES IN COVID ERA - Giám đốc chương trình Hult Prize at DTU 2022 - Tham gia Workshop Good things take time do Đại học Duy Tân tổ chức - Top 20 cuộc thi tranh biện The 5th Debate Contest Duy Tan University do trường đại học Duy Tân tổ chức (Tháng 4/2021) - Đại sứ truyền thông IMUN tại Việt Nam