MC Khánh Vy dẫn dắt "Sinh viên Thế hệ mới 2026": Đưa Gen Z về nông thôn, giải bài toán thực tế

Quê mình có việc, gen Z Việt có cách

Sau ba mùa phát sóng, Sinh viên Thế hệ mới trở lại với mùa thứ tư, mang đến một thử thách khác biệt: đưa sinh viên ra khỏi không gian quen thuộc của giảng đường để bước vào đời sống thực tế tại các địa phương.

Với chủ đề Quê mình có việc, gen Z Việt có cách, chương trình khuyến khích người trẻ tìm kiếm lời giải cho những vấn đề đang hiện hữu trong cộng đồng, từ đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, bảo tồn giá trị văn hóa đến bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế cho người dân.

MC Khánh Vy và các bạn trẻ tham gia gameshow. (Ảnh: VTV)

Đồng hành cùng hành trình năm nay là MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm. Trong vai trò dẫn dắt chương trình, họ sẽ cùng khán giả theo dõi quá trình các đội thi phát triển dự án, đối diện với những câu hỏi khó và từng bước kiểm chứng tính khả thi của ý tưởng.

Điểm đáng chú ý là sinh viên không thể chỉ thuyết trình thuyết phục trên sân khấu. Các đội phải trực tiếp đến địa phương, lắng nghe người dân, tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và điều chỉnh phương án dựa trên những gì quan sát được. Một ý tưởng được đánh giá cao không chỉ cần mới mẻ mà còn phải phù hợp với nhu cầu thực tế, có khả năng triển khai và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết điểm nhấn của mùa giải năm nay nằm ở tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Theo ông, sinh viên cần biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu mà còn phải đối diện với phản biện, xử lý tình huống phát sinh, trực tiếp triển khai giải pháp và chứng minh kết quả tạo ra.

Từ ý tưởng đến những trải nghiệm thực địa

Sinh viên Thế hệ mới 2026 gồm bốn chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa và Phản biện, Thực địa và Chung kết. Mỗi vòng thi được thiết kế để đưa sinh viên đến gần hơn với yêu cầu triển khai một dự án thực tế.

Ở vòng Lộ diện, sinh viên trên toàn quốc có thể tham gia bằng hình thức cá nhân hoặc nhóm, trực tiếp trình bày và bảo vệ ý tưởng trước Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Sau quá trình tuyển chọn, tám đội thi, mỗi đội gồm năm thành viên, chính thức bước vào hành trình.

Tại vòng Sân khấu hóa và Phản biện, các đội giới thiệu dự án qua video, trình diễn và pitching, đồng thời trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo, đối thủ và những người trực tiếp chịu tác động bởi vấn đề mà dự án hướng đến.

"Sinh viên Thế hệ mới 2026" gồm bốn chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa và Phản biện, Thực địa và Chung kết. (Ảnh: VTV)

Điểm thay đổi rõ nét nhất của mùa 4 nằm ở Vòng Thực địa. Hai tập được dành riêng cho hành trình tại địa phương, với thời lượng thực địa tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm một phần dự án trong điều kiện thực tế. Đặc biệt, phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Qua đó, giải pháp của sinh viên không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chuyên môn mà còn được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ.

Tại Chung kết, bốn đội xuất sắc nhất cùng nhìn lại toàn bộ quá trình phát triển dự án, từ nhận diện vấn đề, tiếp nhận phản biện đến triển khai thực địa và đánh giá kết quả thử nghiệm. Thành tích không chỉ được quyết định bởi phần thể hiện trong đêm cuối mà còn dựa trên cả hành trình, khả năng phát triển tiếp dự án và những nguồn lực cần thiết để duy trì giải pháp sau chương trình.

Đồng hành cùng sinh viên trong mùa giải năm nay là bà Tôn Nữ Thị Ninh, trong vai trò Cố vấn chương trình. Bà cho rằng người trẻ, đặc biệt là sinh viên, có vai trò quan trọng đối với tương lai đất nước. Để tiềm năng ấy được đánh thức, các bạn cần những môi trường như “vườn ươm”, nơi có cơ hội thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với những vấn đề của cộng đồng.Theo bà, điều cần khơi dậy ở sinh viên không chỉ là khát vọng thành công của mỗi cá nhân mà còn là tầm nhìn, hoài bão và ý thức về vai trò của mình đối với xã hội. Khi người trẻ biết đặt năng lực cá nhân trong bài toán chung của đất nước, những ý tưởng và hành động của họ mới có thể tạo ra giá trị thực sự.