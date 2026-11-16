Nữ MC 'Đường lên đỉnh Olympia' có biệt danh 'người phụ nữ thép' là ai?

MC Tùng Chi là một trong những gương mặt để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Không quá hoạt náo hay tạo tiếng cười bằng những màn tung hứng, cô chinh phục khán giả bằng phong cách dẫn nhẹ nhàng, chắc chắn và phong thái tự tin.

MC Tùng Chi rời VTV sau nhiều năm gắn bó.

Không chỉ là người dẫn chương trình lâu năm, Tùng Chi còn tham gia đạo diễn, tổ chức sản xuất, góp phần định hình sân chơi trí tuệ này qua nhiều thế hệ học sinh.

Thông tin nữ MC nghỉ việc tại VTV sau 29 năm gắn bó đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Theo Dân trí, Tùng Chi đã nghỉ việc tại nhà đài từ tháng 9/2026. Trước đó, cô nộp đơn xin nghỉ từ lâu nhưng gần đây mới hoàn tất các thủ tục liên quan. Thời điểm rời VTV, Tùng Chi giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí.

Từ cử nhân Kinh tế đến nữ MC nổi tiếng của VTV

MC Nguyễn Tùng Chi sinh năm 1974, tốt nghiệp ngành Kinh tế. Con đường đến với truyền hình của cô bắt đầu khá tình cờ.

Năm 1997, Tùng Chi đăng ký thử sức tại Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò phóng viên. Công việc ban đầu dần trở thành niềm đam mê, đưa cô gắn bó với VTV trong hơn hai thập kỷ.

Chương trình đầu tiên giúp Tùng Chi tạo dấu ấn trên sóng truyền hình là Từ ánh mắt đến trái tim. Tuy nhiên, khán giả nhớ đến cô nhiều nhất qua hình ảnh nữ MC duyên dáng trong tà áo dài, dẫn dắt các phần thi của Đường lên đỉnh Olympia.

MC Tùng Chi và MC Lưu Minh Vũ dẫn “Đường lên đỉnh Olympia”.

Tùng Chi bắt đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình từ năm 2000 và liên tiếp đồng hành trong 4 mùa đầu tiên, đến năm 2004. Sau một thời gian vắng bóng, cô trở lại ở trận chung kết năm thứ 9 với vai trò dẫn đơn.

Từ đó, nữ MC tiếp tục xuất hiện trong các mùa giải thứ 10, 12, 13, 14, 15 và 16. Đến mùa thứ 17 năm 2016, chương trình được dẫn dắt bởi MC Diệp Chi. Từ mùa thứ 22 năm 2021, Khánh Vy trở thành gương mặt quen thuộc của sân chơi này.

Hơn 15 năm xuất hiện trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia, Tùng Chi để lại dấu ấn riêng. Nếu MC Lưu Minh Vũ nổi bật bởi nét dí dỏm, nhà báo Tạ Bích Loan có sự sôi nổi và sắc sảo thì Tùng Chi lại mang đến cảm giác điềm tĩnh, chừng mực.

Nữ MC từng thừa nhận gặp không ít áp lực khi kế thừa hai người dẫn chương trình nổi tiếng trước đó. Cô cho rằng mình không có sự sôi nổi như Tạ Bích Loan hay nét dí dỏm của Lưu Minh Vũ, vì thế lựa chọn cách thể hiện đúng với cá tính của bản thân.

Chính sự khác biệt này giúp Tùng Chi tạo được dấu ấn riêng. Cô không cần những biểu cảm quá sôi động nhưng vẫn giữ được sự tập trung của thí sinh và khán giả trong những phần thi căng thẳng.

Được gọi là “người phụ nữ thép” của Olympia

Không chỉ đảm nhận vai trò MC, từ năm 2006, Tùng Chi còn tham gia đạo diễn Đường lên đỉnh Olympia. Đây là công việc đòi hỏi sự am hiểu nội dung, khả năng tổ chức và kiểm soát nhiều khâu sản xuất của một chương trình truyền hình trực tiếp.

Theo chia sẻ của MC Diệp Chi, đàn chị Tùng Chi được xem là hình mẫu “người phụ nữ thép”. Cô có đủ sự tin tưởng và vốn kiến thức để khiến thí sinh, khán giả cảm thấy những thông tin mình đưa ra chắc chắn, đáng tin cậy.

MC Tùng Chi nhiều năm tham gia sản xuất chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Đây cũng là điểm đặc biệt trong phong cách làm nghề của Tùng Chi. Với một chương trình đòi hỏi độ chính xác cao về kiến thức như Đường lên đỉnh Olympia, sự điềm tĩnh và cẩn trọng có vai trò quan trọng không kém khả năng dẫn dắt sân khấu.

Trong nhiều năm, Tùng Chi không chỉ xuất hiện trước máy quay mà còn góp phần duy trì màu sắc tri thức, tinh thần học thuật và tính gần gũi của chương trình. Sự chuyển đổi từ MC sang đạo diễn cũng cho thấy vai trò của cô không dừng lại ở một gương mặt dẫn chương trình quen thuộc.

Nhờ những đóng góp đó, Tùng Chi được nhiều thế hệ khán giả Olympia nhớ đến, dù đã rời vị trí MC trên sân khấu chính của chương trình.

Cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng

Trái với sự quen thuộc trên truyền hình, Tùng Chi khá kín tiếng về đời tư. Cô ít trả lời phỏng vấn, không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí và cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Một trong những lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Tùng Chi ngoài đời gần đây là qua bức ảnh do MC Khánh Vy đăng tải. Trong khoảnh khắc chung khung hình với đàn chị, Khánh Vy bày tỏ sự phấn khích khi được gặp thần tượng. Cô gọi Tùng Chi là một trong những huyền thoại của Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời cho biết đây là người mình ngưỡng mộ từ lâu. Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, thu hút gần 9.000 lượt tương tác.hoặc hình ảnh hội ngộ cùng dàn MC chương trình Đường lên đỉnh Olympia qua các thế hệ.

Những gương mặt MC góp phần tạo nên dấu ấn của “Đường lên đỉnh Olympia”.

Hay hình ảnh Tùng Chi hội ngộ cùng các thế hệ MC từng dẫn dắt chương trình cũng thu hút sự chú ý. Khoảnh khắc đứng chung khung hình với Tạ Bích Loan, Ngọc Huy và Diệp Chi gợi lại ký ức về những gương mặt quen thuộc từng đồng hành với nhiều thế hệ khán giả, tạo nên dấu ấn riêng cho sân chơi trí tuệ suốt hàng chục năm qua.