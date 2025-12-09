Nữ nhân viên bị "ghét cay ghét đắng" trong Gió ngang qua khoảng trời xanh

Sau khi bộ phim "Gió ngang qua khoảng trời xanh" kết thúc, bên cạnh sự quan tâm dành cho các nhân vật chính, khán giả cũng đặc biệt chú ý đến nhân vật Lan “lươn” (do Hoàng Phương Thảo thủ vai). Mặc dù không phải là tuyến vai chính, Lan “lươn” vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với tính cách đanh đá, lươn lẹo và đầy mưu mẹo trong môi trường công sở.

Chia sẻ về vai diễn gây chú ý này, Phương Thảo cho biết, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận một nhân vật phản diện thực thụ. Nhân vật mà cô thể hiện hội tụ đầy đủ những tính xấu thường thấy trong môi trường công sở như tham lam, sân si, soi mói và thích hóng chuyện, luôn chực chờ để đạp người khác xuống. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách trầm tính của cô ngoài đời.

Để hóa thân vào vai Lan, Phương Thảo đã phải học cách "sống khác mình", liên tục rèn luyện những biểu cảm đặc trưng của một kẻ lươn lẹo, từ ánh mắt liếc trộm, cái chau mày khó chịu cho đến dáng vẻ luôn tò mò, hóng hớt.

“Trong quá trình quay, tôi buộc phải giữ trạng thái nhân vật suốt thời gian trên set. Chỉ cần lơ là một chút là nét ‘điêu’ của Lan không còn nữa,” Thảo tâm sự.

Cô chia sẻ, nhờ làm việc với một ekip chuyên nghiệp và các đồng nghiệp tận tâm, cô đã học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là kỹ năng duy trì nhịp cảm xúc trong suốt một phân đoạn dài.

Một trong những cảnh khó nhất với Thảo là phân đoạn tát tay giữa Lan và Ngân (diễn viên Việt Hoa). Đây là cảnh quay liền mạch mà không được phép sai sót, đòi hỏi diễn viên phải giữ cảm xúc và chuyển biến tâm lý chính xác từng nhịp.

Thảo chia sẻ, cả hai đã phối hợp rất ăn ý để mang đến phân cảnh chân thật nhất. “Tất nhiên cú tát là thật,và sau cảnh đó tôi bị thâm tím khắp người vì va đập vào đồ đạc xung quanh”, cô bật mí.

Sau khi phim phát sóng, mạng xã hội lập tức bàn tán xôn xao về nhân vật Lan “lươn”. Nhiều khán giả để lại bình luận… chửi nhân vật thẳng thừng, cho rằng Thảo nhập vai xấu tính khiến mọi người nhớ đến nhân vật Nguyệt “thảo mai” đình đám nhiều năm trước. Sự so sánh này khiến cô vừa bất ngờ, vừa thích thú.

“Đọc những bình luận tiêu cực nhưng hướng về… nhân vật, tôi thực sự thấy vui. Có lẽ vì mọi người quá ghét Lan nên mới phản ứng mạnh như vậy. Đó là tín hiệu cho thấy vai diễn của tôi đã chạm tới cảm xúc người xem”, Thảo chia sẻ.

Thảo cho biết, bản thân không đặt nặng việc bị ghét hay bị gắn với hình mẫu “lươn lẹo”, mà xem đó là bước tiến trong nghề khi dám thử thách những dạng vai khó hơn. Sau thành công của Gió ngang qua khoảng trời xanh, Thảo bày tỏ mong muốn tiếp tục được trải nghiệm những dạng vai đa dạng, cá tính để hoàn thiện hơn con đường nghệ thuật của mình.

Trước khi tham gia "Gió ngang qua khoảng trời xanh", Hoàng Phương Thảo cũng từng biết đến với gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, khi tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như: "Bi ơi, đừng sợ" và "Mình yêu nhau bình yên thôi",... Cô cũng được nhiều người bình luận là bản sao của ngôi sao Dương Mịch (Trung Quốc).