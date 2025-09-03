Nữ cảnh sát Trung Quốc như 'bước ra từ phim hành động'

Xuất hiện trong video tuyên truyền của Đồn cảnh sát Vương Xuân, thành phố Ninh Ba, Ying Weimin gây chú ý bởi kỹ năng thiện xạ ấn tượng: lắp ráp súng nhanh chóng, rút - nạp ngắm và bắn liền mạch, bắn trúng mục tiêu cả 10 phát.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc, cho rằng toàn bộ động tác của Ying "nhẹ nhàng như nước chảy". Có người nhận xét: "Cô ấy ngầu như bước ra từ phim", trong khi một người khác bình luận: "Đẹp và tuyệt vời, tôi đã xem video này hàng chục lần rồi".

Ying gây sốt nhờ tài thiện xạ. Ảnh: QQ

Không chỉ có khả năng bắn súng, Ying còn nhiều lần trực tiếp tham gia phá án. Tháng 3/2023, cô góp phần triệt phá vụ án liên quan công ty thương mại điện tử xuyên biên giới, trực tiếp khống chế nghi phạm và bảo quản bằng chứng điện tử. Một năm sau, cô tham gia bắt giữ trọn ổ nhóm trộm cắp, thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ. Người dân sau đó tặng cô biểu ngữ ghi: "Phản ứng nhanh như hổ, tìm kiếm chính xác và bắt giữ kẻ trộm một cách đáng tin cậy".

Trong quá trình tham gia điều tra các vụ gian lận viễn thông, cô phát triển phương pháp riêng để nâng cao nhận thức cộng đồng. Tháng 10/2024, cô đưa các chiến thuật lừa đảo thực sự vào kịch bản và đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình ngắn nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về phòng chống gian lận. "Chúng ta phải chủ động. Chỉ có gần gũi với người dân hơn, cảnh sát mới có thể giúp họ tránh xa nguy cơ bị lừa đảo", Ying nói.

Ying tuần tra cùng đồng đội. Ảnh: QQ

Nhiều người gọi cô là "nữ cảnh sát anh hùng", ngưỡng mộ không chỉ kỹ năng nghiệp vụ mà cả tinh thần tận tụy với nghề. Trước những lời ca ngợi, Ying vẫn giữ sự khiêm tốn: "Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, đó là động lực để tôi làm việc chăm chỉ hơn".

Nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng Ying được nhận xét là khiêm tốn và tận tụy. Ảnh: QQ