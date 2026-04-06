Nôn ra máu trên tàu điện, cô gái được quyên tiền để chữa bệnh

Hu Xinyao, 23 tuổi, mắc một căn bệnh hiếm về mạch máu có tên là viêm mạch liên quan đến ANCA. Hôm 23/3, khi đang ngồi tàu điện ngầm ở Trùng Khánh tới bệnh viện tiêm thuốc, Hu bất ngờ bị nôn ra máu do xuất huyết đường tiêu hóa.

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, Hu nhanh chóng cởi áo khoác để lau sàn tàu dù các cử động của cô khá chậm chạp do sức khỏe yếu. Nhiều người xúc động khi xem video và bày tỏ sự cảm thông khi biết hoàn cảnh của cô.

"Một cô gái lương thiện. Hãy gửi đến cô ấy những lời chúc tốt đẹp nhất", một người bình luận. "Hãy tiếp tục chiến đấu nhé, Hu Xinyao. Hãy cố sống tiếp. Tôi không giàu, nhưng tôi sẵn sàng quyên góp để em được chữa bệnh", một người khác viết.

Chỉ sau một tuần kể từ khi video quay cảnh Hu lau sàn tàu điện bằng áo khoác được chia sẻ, cô gái trẻ được quyên góp 400.000 nhân dân tệ (58.000 USD).

Hu cho biết tài khoản mạng xã hội của cô đã tạm thời bị khóa do lượng tiền ủng hộ đổ về quá lớn. "Tôi đã ghi lại tên và số tiền của từng người ủng hộ, để luôn nhắc mình phải biết ơn cộng đồng. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn", Hu nói.

Hu dùng áo lau sạch vết máu trên tàu điện ngầm hôm 23/3. Ảnh: China News

Hu sinh ra trong một gia đình nông thôn ở Trùng Khánh. Cô lần đầu phát hiện những chấm đỏ trên cơ thể vào năm 2018, khi còn là học sinh. Sau đó, Hu được nhận vào một trường nghề, nhưng không lâu sau phải bỏ học do gia đình quá khó khăn, không kham nổi chi phí điều trị.

Hu từng làm công nhân dây chuyền, rồi chuyển sang bán nước cam vỉa hè. Năm 2023, cô bắt đầu viết tiểu thuyết trên các nền tảng trực tuyến, kiếm được khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 730-900 USD). Gia đình đã chi gần một triệu nhân dân tệ (khoảng 145.000 USD) để chữa bệnh cho cô. Chỉ riêng năm ngoái, bệnh viện đã 20 lần gửi giấy báo cho gia đình thông báo cô lâm vào tình trạng nghiêm trọng.

Hu biết ơn mỗi khoản tiền cô được quyên góp để chữa bệnh. Ảnh: Baidu

Hu từng nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội vào tháng 9 năm ngoái, sau khi bạn trai cũ qua đời vì viêm tụy cấp và để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.200 USD) cho cô. Thời điểm đó, Hu tâm sự sau hai tháng hẹn hò, cô từng chủ động nói lời chia tay khi sức khỏe ngày càng xấu đi. Tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau đã khiến nhiều người xúc động.

Hu cho biết đang nỗ lực xây dựng một "ngôi nhà cho bệnh nhân", nơi người bệnh và người thân có thể lưu trú trong thời gian điều trị tại các thành phố lớn.

Cô dự định đầu tháng 4 sẽ tới một bệnh viện lớn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc) để tìm hiểu khả năng thực hiện ca ghép thận, do căn bệnh viêm mạch khiến cô bị suy thận trong vài năm gần đây.