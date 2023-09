Những "vùng cấm" cần cảnh báo có nguy cơ giết chết tình yêu

4 dấu hiệu ghen tuông độc hại Theo Vernessa Roberts, nhà trị liệu hôn nhân ở Sacramento, California (Mỹ) ghen tuông không phải là một dấu hiệu cảnh báo về mối quan hệ. Về cốt lõi, cảm giác khó chịu này thường bắt nguồn từ sự lo lắng, nghi ngờ, hoang tưởng hoặc bất an. Tất cả những điều này có thể nảy sinh một cách tự nhiên khi bạn sợ mất đi một người quan trọng với mình. "Hầu hết chúng ta không thích cảm xúc này nhưng ghen tuông là một dấu hiệu lành mạnh cho thấy chúng ta không cảm thấy an toàn và cần sự trấn an từ đối tác", chuyên gia nói. Tuy nhiên, khi sự nghi ngờ biến thành những lời buộc tội không ổn định và phi lý hoặc những hành vi kiểm soát, khiến bạn cảm thấy tội lỗi, thì đó là lúc ghen tuông là dấu hiệu của những điều nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa: Adobe Stock Tiến sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu của ghen tuông độc hại. Đối tác theo dõi mọi hoạt động của bạn Sẽ là bình thường nếu đối tác tò mò về việc bạn gọi cho ai vào đêm khuya, bạn đi bar với ai. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình phải báo cáo chi tiết với đối tác mọi hoạt động trong ngày, đó là dấu hiệu ghen tuông độc hại. Họ liên tục theo dõi mọi hành động của bạn, chẳng hạn như thường xuyên rình mò điện thoại của bạn, là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Điều đó không chỉ cực kỳ khó chịu và gây căng thẳng cho mối quan hệ mà còn báo hiệu sự lạm dụng tình cảm. Giận dữ bộc phát Ai cũng có những lúc giận dữ đến đỉnh điểm và phản ứng thái quá. Nếu bạn thường xuyên phải dè chừng những cơn nóng nảy của đối tác, thậm chí phải nói dối hoặc cảnh giác vì sợ rằng một sai lầm sẽ kích động một trận la hét, đánh đấm, có nghĩa bạn đang phải chịu sự ghen tuông độc hại. Theo tiến sĩ Roberts, nếu bạn thấy mình phải ngay lập tức nghe điện thoại nửa kia gọi đến, thay đổi trang phục vì chiếc váy yêu thích không phù hợp với đối tác, bạn đang bị lún vào sự ghen tuông độc hại đó. Việc thường xuyên lo lắng về cách đối tác phản ứng với những lựa chọn hàng ngày của bạn là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Điều này báo hiệu sự thiếu cởi mở trong mối quan hệ và là dấu hiệu của sự lạm dụng tình cảm. Không cho phép bạn ở một mình với người khác giới Chẳng ai thích đối tác của mình ở một mình với người khác giới. Việc bạn cảm thấy bất an trong những khoảnh khắc như thế này là điều tự nhiên, tuy nhiên có sự khác biệt giữa sự ghen tị thoáng qua và hành vi kiểm soát. Mỗi chúng ta đều có những bất an riêng nhưng không ai có quyền quyết định bạn được phép nói chuyện hay đi chơi với ai. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn mặc kệ mọi lo lắng của đối tác. Hãy cố gắng minh bạch nhất có thể để họ tin bạn. Trong trường hợp bạn đã làm mọi thứ nhưng đối tác vẫn không ngừng chất vấn hoặc nghi ngờ, đó là dấu hiệu cho thấy sự bảo vệ quá mức hoặc hành vi lạm dụng, có khả năng kiểm soát dưới vỏ bọc quan tâm. Cố gắng tách bạn ra khỏi bạn bè, người thân Theo chuyên gia trị liệu gia đình Aimee Hartstein, đây là một dấu hiệu đỏ mà bạn không bao giờ nên bỏ qua. Nếu đối tác liên tục hạ uy tín của những người thân yêu của bạn hoặc cố gắng khiến bạn nghĩ rằng họ là người duy nhất bạn có thể tin tưởng, hãy cẩn thận. Thay vì cố gắng bảo vệ bạn, họ đang tìm cách cắt đứt bạn khỏi hệ thống hỗ trợ như một cách để kiểm soát và thao túng. Những nỗ lực cô lập này có thể bắt đầu bằng những lời phàn nàn về tần suất bạn nói chuyện điện thoại với anh chị em thân thiết chẳng hạn. Theo tiến sĩ Roberts, ngoài người yêu, dành thời gian cho bạn bè, người thân là cần thiết, để bạn có một cuộc sống tốt đẹp. Một đối tác thực sự quan tâm đến bạn sẽ khuyến khích bạn trở thành con người của chính mình và kết nối với những người và những thứ bạn yêu thích, thay vì kìm hãm bạn.