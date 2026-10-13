Chàng trai Quảng Trị là Ủy viên UB TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tham gia bộ phim doanh thu 400 tỷ đồng

Đinh Viết Tường: "Tự hào vì được sinh ra, lớn lên là thế hệ thanh niên Việt Nam"

Tại chương trình Gala âm nhạc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029, Hội viên Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung - đã xuất hiện trên sân khấu và khiến khán giả vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt khi thể hiện ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Đinh Viết Tường thể hiện ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ảnh: BTC

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được tình cảm, sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Đinh Viết Tường cho biết bản thân cảm thấy vui, hạnh phúc và biết ơn trước sự động viên, hỗ trợ của mọi người. Đó là nguồn khích lệ lớn giúp anh có được vị trí ngày hôm nay, điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ mình có cơ hội thực hiện.

“Tường cảm thấy tự hào về bản thân mình, tự hào vì được sinh ra, lớn lên là thế hệ thanh niên Việt Nam dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám chia sẻ”, Đinh Viết Tường bày tỏ.

Gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ đang có khát vọng và phải đối mặt với những khó khăn trên hành trình của mình, Đinh Viết Tường chia sẻ: “Em từng nghe một câu nói rất hay, đó chính là nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong vũng bùn thì ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn mọc ra từ đấy.

Viết Tường đã gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới các bạn trẻ về hành trình theo đuổi ước mơ, vượt qua khó khăn và tin tưởng vào giá trị của bản thân. Ảnh: BTC

Với Viết Tường, không có một con đường nào dẫn tới thành công trải đầy hoa hồng và cũng sẽ không có những khó khăn nào kéo dài mãi mãi. Khi chúng ta biết tự tin vào bản thân mình, tin vào giá trị của bản thân, kết hợp với việc biết yêu thương bản thân và không ngừng cố gắng, em nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ thành công”.

Thông qua những chia sẻ của mình, Đinh Viết Tường mong muốn tiếp thêm động lực để người trẻ vững tin vào bản thân, kiên trì vượt qua thử thách và mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn.

Chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội, tuyên dương tại "Tỏa sáng Nghị lực Việt"

Đinh Viết Tường sinh năm 2002, quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống của bản thân.

Viết Tường mắc hội chứng TICS từ năm 13 tuổi. Hội chứng TICS hay còn gọi là Tourette, dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn. Hội chứng này khiến Tường bị ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và giao tiếp.

Viết Tường được vinh danh Gương thanh niên sống đẹp năm 2026. Ảnh: BTC

Theo chia sẻ, sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào TP.HCM với mong muốn thi vào Học viện Âm nhạc nhưng phải trở về quê do dịch Covid-19 và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để trang trải cuộc sống, Tường từng làm nhiều công việc như phụ quán cà phê, dạy múa, biên đạo cho các lớp và trường học.

Năm 2021, Tường trở lại TP.HCM để tiếp tục thi vào Học viện Âm nhạc nhưng không đỗ. Sau đó, anh bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, từ cuộc sống với hội chứng TICS đến hành trình theo đuổi âm nhạc.

Một trong những video giúp Tường được chú ý là bản cover Flashlight, thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Anh cũng phát hành các ca khúc như Đi tìm nơi bình yên, Hành trình vạn dặm, Từng giây đều đáng sống và tham gia một số chương trình, dự án âm nhạc.

Tháng 8/2025, Viết Tường là một trong 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt". Ban tổ chức ghi nhận anh là người theo đuổi âm nhạc, sáng tạo nội dung và lan tỏa những câu chuyện tích cực trên TikTok.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam, giới thiệu Đinh Viết Tường vào vai trò Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết điều anh trân trọng ở Viết Tường là ý chí vươn lên và tinh thần chủ động làm chủ cuộc sống. Từ câu chuyện của mình, Tường tham gia các hoạt động của Hội, đồng hành với cộng đồng và chia sẻ những trải nghiệm của một thanh niên khuyết tật trong quá trình hòa nhập xã hội.

"Việc Tường được hiệp thương vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một sự ghi nhận có ý nghĩa đối với quá trình phấn đấu của em. Trong vai trò mới này cũng tạo điều kiện để em trực tiếp tham gia công tác Hội, đóng góp tiếng nói và trải nghiệm thực tế của mình cho các hoạt động thanh niên và cộng đồng", anh Thành nói.

Viết Tường được vinh danh là gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2025, Thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Mới đây, Viết Tường tham gia phim "Trại buôn người" - bộ phim hiện có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng.