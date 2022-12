Nhan sắc "siêu thực" của cô gái có mái tóc đỏ đẹp nhất hành tinh

Angelina Michelle là người mẫu đến từ Nga. Có vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm nên Angelina Michelle xuất hiện trên nhiều tạp chí trong nước và quốc tế khác nhau như Vogue, L'officiel. Đồng thời, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu nổi tiếng săn đón.

Theo tìm hiểu, Angelina Michelle sinh ngày 2/3/1989 tại Nga. Cô nổi bật với nét đẹp cổ điển, mái tóc đỏ rực hút mắt cùng diện mạo thanh tú tựa như những nữ thần trong thần thoại.

Không có quá nhiều thông tin về Angelina Michelle, chỉ biết người đẹp cao 1m80 với số đo ba vòng lần lượt là 84-60-89 cm.

Đặc biệt, mái tóc đỏ rực rỡ và gương mặt mang nét cổ điển cùng vóc dáng thon gọn chuẩn người mẫu đã giúp Angelina Michelle trở thành người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với gần 900 nghìn người theo dõi.

Do đẹp một cách siêu thực nên nhiều người nghi ngờ Angelina Michelle đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi so sánh với hình ảnh thời thơ ấu có thể thấy, cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.

Vẻ đẹp tựa "nữ thần vườn địa đàng" đó khiến nhiều người cho rằng, chắc hẳn Angelina Michelled được ngưỡng mộ thời đi học nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Theo chia sẻ của nàng người mẫu xinh đẹp trên trang cá nhân, thời đi học cô từng bị bạn bè gọi là hươu cao cổ.

Hiện tại, vẻ đẹp của Angelina Michelle được rất nhiều người công nhận và khen ngợi. Mỗi bức ảnh mà Angelina Michelle đăng tải trên trang cá nhân đều thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và tương tác vô cùng sôi nổi. Điều này chứng tỏ "nữ thần tóc đỏ đẹp nhất hành tinh" nổi tiếng cỡ nào.

Được biết, cô nàng làm đẹp bằng cách sử dụng rượu vang. Đây cũng là thức uống được người ta ví như món quà của thượng đế. Angelina Michelle dùng cả rượu vang đỏ và vang trắng để nhan sắc không bị lão hóa. Bởi rượu vang rất giàu chất chống oxy hóa, resveratrol - hợp chất tự nhiên giúp kích thích sirtuin và loại enzym quan trọng giúp tái tạo tế bào.

