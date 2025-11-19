ới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ việc anh chính thức đăng ký dự thi vào Nhạc viện TP.HCM. Đây là mong muốn anh ấp ủ từ lâu nhưng đến hiện tại, nam nhạc sĩ mới có thể sắp xếp thời gian để bước vào hành trình học tập bài bản.

Dù đã sáng tác hơn 700 ca khúc, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nền âm nhạc Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn muốn theo đuổi con đường học tập để củng cố nền tảng kiến thức hàn lâm, hoàn thiện chuyên môn và mở rộng giao lưu nghề nghiệp.

“Nếu sau này có cơ hội giảng dạy hoặc tham gia công tác quản lý chuyên môn, tấm bằng và kiến thức chính quy sẽ giúp tôi tự tin hơn”, nhạc sĩ cho hay.