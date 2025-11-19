Lưu bài viết thành công
ới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi chia sẻ việc anh chính thức đăng ký dự thi vào Nhạc viện TP.HCM. Đây là mong muốn anh ấp ủ từ lâu nhưng đến hiện tại, nam nhạc sĩ mới có thể sắp xếp thời gian để bước vào hành trình học tập bài bản.
Dù đã sáng tác hơn 700 ca khúc, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong nền âm nhạc Việt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn muốn theo đuổi con đường học tập để củng cố nền tảng kiến thức hàn lâm, hoàn thiện chuyên môn và mở rộng giao lưu nghề nghiệp.
“Nếu sau này có cơ hội giảng dạy hoặc tham gia công tác quản lý chuyên môn, tấm bằng và kiến thức chính quy sẽ giúp tôi tự tin hơn”, nhạc sĩ cho hay.
Thời điểm "vàng" để tiếp tục việc học
Với anh, thời điểm hiện tại là tốt nhất để quay trở lại giảng đường. "Nếu như 2 năm trở về trước, tôi còn phải lo kinh tế, lo cho sức khỏe của mẹ và các vấn đề trong gia đình thì bây giờ, mọi thứ đã tạm ổn".
Điều vướng bận của anh bây giờ là lịch trình công việc khá dày đặc, con anh cũng đang tuổi trưởng thành nên nếu đỗ vào Học viện, anh sẽ xin nhà trường hỗ trợ lịch học phù hợp nhất.
"Còn nếu như không sắp xếp được thì mình phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba lần để hoàn thành mục tiêu bản thân mình", nhạc sĩ cho hay.
Theo nam nhạc sĩ, quá trình học tập sẽ giúp anh được tiếp xúc với một môi trường chuyên nghiệp, gặp gỡ những người thầy và bạn bè có chuyên môn sâu về âm nhạc, từ đó hỗ trợ anh trau dồi, hoàn thiện bản thân.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn âm thầm dạy nhạc cho các em nhỏ nhiều năm nay
Không chỉ sáng tác, trong thời gian qua, theo Công văn số 5215/BGDĐT-GDPT, hướng dẫn các trường phổ thông chủ động mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thường xuyên tham gia giao lưu, chia sẻ với học sinh, sinh viên ở các ngôi trường trên khắp cả nước.
Tuy nhiên, bên cạnh sự trân trọng của nhiều người yêu mến, anh cũng không tránh khỏi những ý kiến nghi ngờ: “Bằng cấp gì mà đi dạy?”, "Dựa trên cơ sở nào để "đứng lớp"?. Đây cũng là lý do khiến anh quyết tâm vào trường học, một phần để hoàn thiện bản thân, một phần để bảo vệ chính mình trước những đánh giá thiếu thiện chí.
“Suốt 20 năm qua, tôi bước đi bằng vốn kiến thức ít ỏi tự học. Để có được vị trí như hôm nay, đó là cả một kỳ tích nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn đi xa hơn và muốn có nền tảng thật vững chắc”, nam nhạc sĩ bày tỏ.
Luôn muốn làm mới bản thân
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xuất bản cuốn sách "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
Dù đã khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh vẫn luôn giữ tinh thần học hỏi để làm mới chính mình.
“Ở mỗi giai đoạn, tôi đều tự soi lại xem mình còn thiếu gì, cần trau dồi thêm kỹ năng gì cho bản thân và công việc sáng tác. Cái gì cần thiết, tôi sẽ sắp xếp thời gian để theo học”, anh chia sẻ.
Năm 2022, anh đăng ký khóa học lồng tiếng - luyện giọng trong vòng 6 tháng. Nhiều người thắc mắc vì cho rằng, khóa học chẳng liên quan gì đến nghề sáng tác nhưng với anh, đó lại là quyết định rất đúng đắn.
Với anh, khóa học đó giúp anh có giọng nói tốt hơn, truyền cảm hơn nên khi tham gia talkshow, nói trước trước đám đông hay trả lời phỏng vấn, những chia sẻ của anh có sự thuyết phục cao hơn.
Nhờ đó, hình ảnh của anh trở nên chuyên nghiệp hơn, độ nhận diện cá nhân tăng lên và các buổi giao lưu của anh cũng nhận được nhiều thiện cảm và sự ủng hộ từ khán giả.
Dành tâm huyết cho thế hệ trẻ
Trong suốt những năm qua, nam nhạc sĩ đã tới giao lưu với hơn 100 trường học, gặp gỡ nhiều thế hệ học sinh từ mẫu giáo đến đại học. Anh cho biết, bản thân anh rất muốn gần gũi với lớp trẻ để truyền cho các em cảm hứng học tập, tình yêu với gia đình, quê hương, đất nước qua những bài hát đầy cảm xúc.
"Nếu như bây giờ, chúng ta đóng góp một phần cho sự phát triển, hình thành nhân cách, suy nghĩ, tư duy, tiêu chuẩn nghệ thuật của những đứa trẻ thì trong tương lai, chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ chất lượng, tư duy vững vàng, có tiêu chuẩn về nghệ thuật, cái đẹp.
Và khi nhìn thấy thế hệ trẻ tuyệt vời đó lớn lên, bản thân mình cũng cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp phần nào vào sự hình thành nhân cách của các con", nam nhạc sĩ bày tỏ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng mong muốn trở thành giảng viên dạy nhạc cho trẻ em. Anh cho biết, từ năm 2012 đến nay, anh vẫn dạy nhạc cho các em nhỏ, giúp các em cảm thụ âm nhạc, hát những bài hát đúng lứa tuổi để tự tin biểu diễn những ca khúc các em yêu thích.
Hạnh phúc khi có được lượng Fan đủ lứa tuổi
Trong suốt quá trình làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay, anh rất vui vì khi đi đến đâu, mọi người không đón tiếp anh giống "Idol", mà vì sự hiện diện của anh mang lại cho họ cảm giác gần gũi.
"Có những cô chú xem tôi như con cháu; Các anh chị coi tôi như em út; Các bạn sinh viên xem tôi như người anh; Các bé học sinh lại coi tôi như chú, bác trong gia đình”.
Cựu giảng viên Đại học Thương Mại chuẩn bị những món quà tặng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Đặc biệt, khi tham gia những buổi giao lưu, chia sẻ tại các trường học, anh cũng có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người, từ những Anh hùng lực lượng vũ trang, các nhà giáo ưu tú, những người thầy, người cô đã gắn bó hơn nửa cuộc đời với bục giảng, bảng phấn. Họ đã mang đến cho anh những tình cảm gần gũi, ấm áp như người thân trong gia đình.
Kỷ niệm khiến anh xúc động nhất là mới đây, trong buổi giao lưu tại Đại học Thương Mại (Hà Nội), một cựu giảng viên gần 90 tuổi vừa trải qua cơn đột quỵ đã nhờ cháu đưa đến trường để gặp anh.
"Khi tôi đỡ cô, đôi tay cô vẫn run run vì vừa trải qua biến cố lớn về sức khỏe. Cô mang theo rất nhiều món quà tặng tôi. Tôi đã rất xúc động khi cô mua cho tôi rất nhiều áo và giày thể thao". Nhận món quà đó, anh cảm thấy rất ấm áp vì cảm giác như đó là sự quan tâm của người mẹ dành cho con trai mình.
"Tôi hạnh phúc vì những người yêu mến mình đến từ rất nhiều lứa tuổi. Mọi người đã chia sẻ, quan tâm, yêu thương tôi như chính người thân trong gia đình", anh xúc động.
19/11/2025 06:50 AM (GMT+7)