Người trẻ xem triển lãm: Thưởng thức nghệ thuật hay check in sống ảo

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 07:30 AM (GMT+7)

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau những bức ảnh ghi lại một số khán giả có hành động không đẹp tại một triển lãm nghệ thuật ở Hà Nội.

Hành động không đẹp của bạn trẻ đến xem triển lãm bị chỉ trích trên mạng. (Ảnh: Exhibitch.police)

Những bức ảnh được dân mạng lan truyền do tài khoản Exhibitch.police đăng tải cho thấy, nhiều bạn trẻ đến xem triển lãm nhưng không tuân theo yêu cầu của ban tổ chức mà sờ vào hiện vật, bước qua rào phân cách, tựa đầu, tựa lưng vào tranh treo tường hay đứng lên tác phẩm trưng bày.

Chưa dừng lại ở đó, theo chia sẻ của một số bạn trẻ tới triển lãm, một số người còn đùa nghịch, chạy nhảy quanh khu vực triển lãm, gây ồn ào làm ảnh hưởng đến không gian chung.

Theo chia sẻ của chủ nhân tài khoản đăng tải những bức ảnh không hay, sau khi đăng tải những bức ảnh trên, nhiều tài khoản tiếp tục gửi ảnh và video các bạn vi phạm nội quy ở các triển lãm, bảo tàng.

Chia sẻ về lý do đăng tải những bức ảnh trên, người này cho hay: “Khi tham dự triển lãm, tôi thấy và đã nhắc một bạn không giẫm lên bảng tên nhưng bạn đứng nguyên tại chỗ. Một trường hợp khác, tôi bảo bạn ra ngoài thanh chắn thì bạn bước ra. Đến khi tôi quay đi, bạn này lại bước vào dù ngay sát bên cạnh có biển: Vui lòng không chạm vào tác phẩm. Dù tôi không phải là nhân viên của triển lãm nhưng tôi vẫn nhắc nhở, vì tôi muốn tác phẩm có không gian để "thở" chứ không phải “bóp nghẹt” nó như đang diễn ra”.

Chủ tài khoản này cũng cho hay, sau khi đăng tải hình ảnh, có nhiều người nhắn tin yêu cầu gỡ bài vì đã nhận thức được lỗi sai.

Hiện nay, nhiều triển lãm thường xuyên tổ chức và miễn phí vé vào cửa. Chính vì vậy, các triển lãm từ lâu là điểm đến của nhiều người yêu nghệ thuật, góp phần lan tỏa văn hóa thưởng thức nghệ thuật đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, nơi đây cũng nhanh chóng bị nhiều người xem là địa điểm “check in” sống ảo tuyệt vời, để lại hình ảnh vô duyên bằng lối hành xử thiếu văn hóa. Để có những bức ảnh nhiều "like", không ít người sẵn sàng gây ảnh hưởng đến quá trình thưởng lãm của người khác hay thậm chí là các tác phẩm nghệ thuật.

Anh Trần Hồng Phong (28 tuổi) cho hay: “Tôi khá thích các triển lãm nghệ thuật đương đại nên thường xuyên chú ý đến các buổi triển lãm. Thế nhưng, thời gian gần đây, triển lãm trở thành nơi để các bạn trẻ đến chụp ảnh là nhiều, chứ người đến chiêm ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật thì ít. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất bực mình vì các bạn tạo dáng đủ các kiểu trước một tác phẩm nghệ thuật, rồi còn đứng chờ nhau để được đứng vào đó chụp ảnh mà không cho tác phẩm có “không gian sống”. Việc làm đó của các bạn ảnh hưởng đến những người thưởng thức nghệ thuật chân chính”.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh tại một triển lãm.

Tài khoản Exhibitch.police chia sẻ thêm: “Tôi muốn nói thêm là, các triển lãm, bảo tàng và các không gian mỹ thuật khác đã cực kỳ hào phóng, cực kỳ ưu đãi chúng ta. Nhìn ra nước ngoài, nghệ thuật đương đại hầu hết là trả phí và thậm chí là giới hạn lượt xem. Chúng ta đang sướng mà không biết đường sướng, có không gian mà không biết thưởng thức”.

Trước tình trạng nhiều khách tham quan có ý thức kém, ngày 15/11, trên fanpage của triển lãm đã đưa ra thông báo về những lưu ý khi tham quan triển lãm:

Một tác phẩm trong triển lãm bị hư hại nghiêm trọng do người xem không tuân thủ quy định tham quan. Để tránh tái diễn những sự cố không mong muốn gây tổn hại đến các tác phẩm nghệ thuật cũng như không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan chung tại triển lãm, chúng tôi xin một lần nữa lưu ý lại với các bạn về các quy định sau:

- Vui lòng không chạm, di chuyển, dựa vào tác phẩm hay đi vào các khối sắp đặt. Khách tham quan chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại cho tác phẩm do khách không tuân thủ quy định của triển lãm.

- Trẻ em dưới 12 tuổi cần có người lớn đi cùng để đảm bảo an toàn, do các tác phẩm trưng bày có sử dụng một số vật liệu nhọn, sắc, dễ đổ vỡ. Khách tham quan tự chịu trách nhiệm nếu có bất cứ sự cố, tai nạn nào xảy ra do khách không tuân thủ quy định của triển lãm.

- Bạn có thể chụp ảnh cho mục đích cá nhân (lưu làm kỷ niệm, tư liệu nghiên cứu, học tập...), nghiêm cấm mọi hình thức chụp ảnh thương mại.

- Việc chụp ảnh lưu ý không làm ảnh hưởng tới không gian triển lãm cũng như ảnh hưởng tới các khách khác: Vui lòng không đứng chụp ảnh quá 15 giây ở mỗi tác phẩm, không gây tiếng ồn, không sử dụng đèn flash.

Chúng tôi luôn hy vọng ngày càng có nhiều khán giả tới thưởng thức nghệ thuật nhưng cũng rất mong các bạn giữ ý thức, tôn trọng tác phẩm, không gian và trải nghiệm chung của mọi người.

Mong rằng những vi phạm sẽ không còn tiếp diễn, những tác phẩm được nâng niu và trân quý, để hành trình thưởng lãm của mỗi khán giả yêu nghệ thuật được trọn vẹn, ý nghĩa.

