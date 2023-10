Người phụ nữ để quên 5 tỷ đồng trên xe buýt và cái kết không ngờ

Theo SCMP, ngày 5/10, người phụ nữ họ Tôn (60 tuổi) lên xe buýt ở quận Minhang, thành phố Thượng Hải và để quên túi xách trên xe. Đoạn phim từ camera giám sát trên xe cho thấy bà đặt một chiếc túi vải màu đỏ lên tấm bảng phía sau ghế lái.

Bên trong túi gồm có 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ an sinh xã hội, một số sổ ngân hàng và chứng chỉ trái phiếu. Các món đồ này có tổng giá trị hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng).

Người phụ nữ mang theo tiền tiết kiệm lên xe buýt. Ảnh: SCMP.

Lúc xuống xe bà Tôn lại vô tình để quên chiếc túi vải màu đỏ lại trên xe buýt. Khi nhận ra mình đã quên khối tài sản lớn trên xe, bà cụ lập tức tìm cách liên lạc với hãng xe buýt.

Theo cô Huang Jun- điều phối viên tuyến xe buýt cho biết: “Tôi đã trả lời điện thoại của bà Tôn. Bà rất lo lắng nhưng không nói rõ trong túi xách của mình có gì".

Tuy nhiên rất may sau đó, cô Huang đã liên lạc được với tài xế xe buýt và thật may mắn khi anh tài xế nói rằng “chiếc túi vẫn an toàn”.

Ngày hôm sau, bà Tôn đã đến hãng xe buýt nhận lại túi, bà may mắn phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị trong túi vẫn nguyên vẹn.

Số tiền và giấy tờ của bà cụ. Ảnh: SCMP.

Chia sẻ về lý do đưa theo số tiền lớn bên người, bà Tôn cho biết: “Đó là tiền tiết kiệm cả đời của tôi. Nhà tôi bị cướp năm ngoái nhưng may mắn thay những tài sản giá trị này không bị lấy đi. Tôi không cảm thấy an toàn khi để chúng ở nhà nên tôi luôn mang chúng theo bên mình.

Khi nhận ra mình đã mất hết tiền, tôi lo lắng đến mức bật khóc. Cuối cùng tôi đã tìm lại được số tiền của mình. Tôi đã gặp những người tốt bụng”.

Câu chuyện của bà Tôn ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem của cư dân mạng.

Rất may bà cụ đã nhận lại được tiền tiết kiệm của mình. Ảnh: SCMP.

Nhiều người để lại bình luận:

"Đấy là may mắn bà gặp được người tốt trả lại, nếu không tìm lại được số tiền đó, không biết bà sẽ phải sống sao"

"Không thể tin được! Cô ấy mang theo số tiền lớn như vậy khi đi xa nhà”

“Mọi người trên thế giới đều biết hiện tại bà có rất nhiều tiền, vì thế bà cần cẩn thận hơn, tìm một ngân hàng uy tín để gửi thôi".

