Người đàn ông hốt hoảng bỏ chạy vì thứ hãi hùng trong bể cá ở ngôi nhà cho thuê

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 10:05 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chưa hết kinh hãi trước đống rác khổng lồ trong ngôi nhà cho thuê, người đàn ông lại bị dọa cho “xanh mặt” vì thứ khó tin ở bể cá.

Đủ loại rác thải chất đống trong căn nhà của người đàn ông.

Theo The Sun, người đàn ông tên Phil Tewkesly (47 tuổi) được điều động đến Australia làm việc, tính đến nay đã 6 năm. Để kiếm thêm thu nhập, vợ chồng anh quyết định cho một gia đình 3 người gồm hai vợ chồng và một cô con gái thuê lại căn nhà ở Kendal, Crumbia (Anh).

Suốt 2 năm qua, gia đình này luôn lấy cớ dịch bệnh để ngăn không cho Phil tiếp cận ngôi nhà. Mãi đến gần đây, sau khi đòi lại nhà, Phil vào bên trong kiểm tra thử thì lập tức bị cảnh tượng kinh hãi dọa sợ.

Người đàn ông mô tả ngôi nhà của mình là “một bãi rác có mái che”. Một vài hình ảnh được đăng tải cho thấy đủ loại rác thải gồm quần áo, thư từ, sách báo, chai lọ cũ… chất cao như núi. Không chỉ vậy, ngôi nhà còn bốc mùi hôi thối nồng nặc của nước tiểu và chất thải.

"Thật không thể tin nổi, khối lượng khổng lồ, không chỉ đồ đạc mà còn có rác và thực phẩm. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy trong đời – căn nhà giống như một bãi rác có mái che”, Phil nhớ lại.

Theo chia sẻ của Phil, anh đã phải “chiến đấu quyết liệt” nhiều tháng mới có thể đòi lại được ngôi nhà của mình. Những người hàng xóm cũ kể lại với Phil rằng gia đình 3 người kia thường xuyên mua hàng online, ngày nào cũng nhận hàng nhưng không bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì.

Trong quá trình kiểm tra ngôi nhà, chiếc bể cá lớn và cực bẩn đã thu hút sự chú ý của Phil. Sau khi quan sát cẩn thận, anh không khỏi giật mình hoảng sợ vì thấy có một con rắn to đang cuộn tròn bên trong. Quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng khó tin, Phil hét lên rồi lập tức chạy ra khỏi nhà.

Người đàn ông sau đó đã gọi điện cho “Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA – Hiệp hội Hoàng gia chuyên ngăn chặn sự đối xử tàn ác với động vật). Các nhân viên RSPCA phát hiện thêm một con rắn còn sống khác và 2 con rắn chết cùng một số động vật khác đã chết gồm cá, bọ cạp trong nhà nên đã phải gọi điện cho cảnh sát.

Được biết, vợ chồng Phil cùng một số người bạn đã mất khoảng 54 tiếng để dọn sạch tất cả rác và lôi những tấm thảm bẩn ra ngoài. Phòng của cô con gái ở trong tình trạng tồi tệ nhất, trong lúc dọn, vợ của Phil liên tục phải chạy ra ngoài hít thở không khí vì mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, Phil tâm sự anh sẽ không bao giờ cho người khác thuê ngôi nhà của mình nữa. Trong khi đó, một phát ngôn viên của RSPCA cho biết các con rắn còn sống đã được kiểm tra sức khỏe lại và một cuộc điều tra về hành vi ngược đãi động vật đang được tiến hành.

Người đàn ông giật mình bỏ chạy khi phát hiện con rắn trong bể cá.

Cách đây không lâu, anh Trương – chủ nhà trọ ở Tô Châu, Giang Tô (Trung Quốc) cũng gặp phải tình huống tương tự. Do liên lạc với khách thuê nhiều lần không được nên anh đến tận nơi để kiểm tra tình hình.

Vừa mở cửa căn hộ cho thuê, anh liền sững người vì bên trong chất đống rác thải, đồ đạc vứt bừa bãi, chăn mền cũng bẩn thỉu và rách nát. Đoạn video được anh Trương đăng tải cho thấy sàn nhà, giường và bàn đầy những hộp nhựa đựng đồ ăn đã dùng hết cùng rất nhiều loại rác bốc mùi hôi khủng khiếp.

Đặc biệt, có rất nhiều chai nước giải khát chứa chất lỏng màu vàng nằm rải rác trong căn hộ, từ trên giường đến trên tủ và cả dưới sàn, một nửa trong số đó không được đậy nắp. Sau khi kiểm tra, anh Trương kinh hãi nhận ra những chai nước kia đều chứa nước tiểu.

Anh Trương sau đó đã phải gọi vợ và thuê thêm 3 người lao công đến cùng dọn dẹp căn hộ, phải mất 4 – 5 tiếng mới có thể khôi phục nguyên trạng căn phòng.

Sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhiều người vô cùng bức xúc với hành động của khách thuê căn hộ. Một số người tỏ ra đồng cảm với anh Trương khi gặp phải khách thuê như vậy.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nguoi-dan-ong-hot-hoang-bo-chay-vi-thu-hai-hung-trong-be-ca-o-ng...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/nguoi-dan-ong-hot-hoang-bo-chay-vi-thu-hai-hung-trong-be-ca-o-ngoi-nha-cho-thue-a530891.html