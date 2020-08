Nếu muốn làm việc tại Google, bạn cần phải nắm rõ được "10 nguyên tắc vàng"

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 09:32 AM (GMT+7)

Google có những cách rất riêng để “mò kim đáy biển” giữa vô vàn hồ sơ ứng tuyển mỗi năm.

Laszlo Bock, phó chủ tịch cấp cao về nguồn nhân lực tại Google.

Mỗi năm Google trung bình nhận được từ 2,5 đến 3,5 triệu hồ sơ, nhưng họ chỉ tuyển dụng có 4 nghìn người. Toàn bộ quá trình tuyển chọn do Laszlo Bock, phó chủ tịch cấp cao về nguồn nhân lực của Google phụ trách. Trong một bài phỏng vấn, ông đã giải thích cách mà gã khổng lồ công cụ tìm kiếm đã tìm ra được những tài năng công ty cần.

Sau đây là 10 đặc điểm mà Laszlo Bock và các nhà tuyển dụng của Google quan tâm.

1. Hãy tò mò, Google không tìm kiếm chuyên gia

Bock nói: “So với những chuyên gia chỉ nghiên cứu một lĩnh vực nào đó, chúng tôi sẽ chọn những người thông minh và ham học hỏi”. Ông giải thích rằng thông thường những người có năng lực học tập cao sẽ có những ý tưởng rất kỳ lạ để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, các chuyên gia thường lặp đi lặp lại những gì mà họ làm trong lĩnh vực của mình. Vì thế, họ không quen đối phó với những điều mới mẻ mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.

2. Google coi trọng những người ham học hỏi

Bock giải thích: “Nếu bạn thuê một người thông minh, ham học hỏi và sẵn sàng học hỏi, họ thường sẽ đưa ra những ý tưởng mà bạn chưa từng thấy để giải quyết vấn đề. Những người chúng tôi cần tuyển không chỉ làm những gì mọi người có thể làm mà còn có khả năng đổi mới. Chúng tôi coi trọng cá nhân, tài năng và khả năng học hỏi những điều mới”.

3. So với việc có chỉ số IQ cao, Google cần những người có "ý chí" và "nhiệt huyết" với mục tiêu của mình

Bock từng trò chuyện với một sinh viên học chuyên ngành khoa học máy tính và toán học trong khuôn viên Google. Sinh viên đó cho rằng khoa học máy tính quá khó nên anh ta muốn bỏ học. Nhưng Bock nhớ lại: "Vào thời điểm đó, tôi nói với bạn rằng, thà thi bằng B khoa học máy tính hơn là lấy điểm A chuyên ngành tiếng Anh. Vì khoa học máy tính kích hoạt tư duy và bài tập về nhà khó hơn. Hãy đến Google của chúng tôi để thực tập".

Một nghiên cứu liên quan đến giáo dục chỉ ra rằng những người có "ý chí" và "nhiệt tình" với mục tiêu dài hạn, họ có nhiều khả năng thành công hơn những người có IQ cao.

4. Bạn phải có khả năng xử lý các kế hoạch phức tạp và khó khăn

Google đã từng hỏi một số điều kỳ lạ, đòi hỏi ứng viên phải có câu trả lời sáng tạo, chẳng hạn như: “Xác suất gấp một cành cây thành ba đoạn để tạo thành một hình tam giác là bao nhiêu?”,“Kim đồng hồ trùng nhau bao nhiêu lần trong một ngày?”

Giờ đây, Google đã thay đổi các câu hỏi và thường đặt ra những câu có liên quan tới trải nghiệm thực tế như: “Vấn đề logic khó nhất mà bạn từng giải là gì?”

Bock nói rằng việc hỏi mọi người về kinh nghiệm của chính họ cho phép chúng tôi nhận được 2 loại thông tin: "Chúng tôi có thể hiểu cách ứng viên đối phó với các vấn đề thực tế và chúng tôi cũng có thể hiểu nhận thức của ứng viên về khó khăn”.

5. Google cần những người có kỹ năng phân tích cao

Bock nói: "Thông thường, miễn là bạn có kỹ năng tốt liên quan đến khoa học máy tính, kỹ năng phân tích của bạn sẽ cao. Nếu là người có khả năng nắm bắt thông tin và áp dụng nó, đầu óc của họ sẽ rõ ràng, logic”. Tất nhiên, vẫn có những lựa chọn khác ngoài khoa học máy tính nhưng Bock cho hay, trước đây ông đã xử lý rất nhiều dữ liệu trong trường kinh doanh, điều này cũng rất hữu ích cho sự nghiệp hiện tại của ông.

Ông cho biết: "Việc đào tạo các kỹ năng phân tích khiến bạn khác biệt so với những người lao động bình thường".

6. Google sẽ không tập trung vào điểm số

Bock nói: "Môi trường học thuật và giáo dục chỉ là một môi trường hư cấu. Những người thành công trong môi trường đó thường được đào tạo bài bản, họ sẽ chỉ đạt được thành công trong một giới hạn. Trong trường học, giáo viên dạy học sinh phải có câu trả lời chuẩn, nhưng ở Google điều thú vị là hầu hết các câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi muốn tìm những người thích giải quyết vấn đề mà không có câu trả lời chính xác”.

7. Google muốn biết bạn hơn các đồng nghiệp của mình những gì?

Bock tin rằng hầu hết mọi người đều không biết cách viết sơ yếu lý lịch. Trên thực tế, nếu bạn viết CV với công thức ngắn gọn, bạn có thể thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Tất nhiên, công thức đó không phải theo một nguyên tắc nào cả.

Bock nói: "Điều quan trọng là bạn phải viết ra những ưu điểm của mình so với những người khác. Ví dụ, hầu hết mọi người sẽ chỉ viết vào CV của mình như: Tôi từng viết các bài báo cho các chuyên mục cho The New York Times, nhưng nếu bạn muốn làm cho CV của mình nổi bật, bạn nên tập trung vào: Bạn đã làm được gì hơn những người khác?" Bock đưa ra một ví dụ: "Tôi đã xuất bản 50 bài báo, con số này trung bình chỉ bằng 6 so với những người viết bình thường. Tôi đã làm trong lĩnh vực này được 3 năm và tiếp tục có hiểu biết chuyên nghiệp nhiều hơn trong lĩnh vực này".

8. Google muốn bạn đứng lên và trở thành người dẫn đầu kịp thời

Bock nói: "Chúng tôi không muốn một nhà lãnh đạo truyền thống. Điều chúng tôi muốn là khi một vấn đề được giải quyết theo thời gian và bạn là một trong các thành viên. Bạn có thể đứng lên và dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn không? Hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn không phải là người thích hợp để giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ hạ thấp cái tôi của mình và giao cho người khác phù hợp hơn không?”

9. Google cần một người biết chịu trách nhiệm

Nếu bạn cảm thấy rằng bạn là người đứng đầu dự án, bạn sẽ chịu trách nhiệm về dự án và sẽ luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu các thành viên trong nhóm của bạn đưa ra những ý tưởng tốt hơn, bạn cũng phải biết cách tiếp thu ý kiến ​​của những người khác.

10. Google muốn thấy sự khiêm tốn của ứng viên

Bock nói: "Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó tại Google, bạn phải khiêm tốn về mặt trí tuệ. Nếu bạn không khiêm tốn, bạn sẽ không thể học hỏi. Mọi người ở đây đều là những người có học thức cao và là người ưu tú từ trường kinh doanh. Vì vậy, đừng cho rằng việc cúi đầu xin lời khuyên là vấn đề to tát”.

