Muôn hoa khoe sắc trong khu cách ly công dân ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 08:20 AM (GMT+7)

Nhờ bàn tay chăm sóc của những công dân trong khu cách ly tại trường mầm non Đồng Lộc, Hà Tĩnh mà môi trường học của các em nhỏ vẫn luôn được duy trì một cách tốt nhất.

Để phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xây dựng các khu cách ly y tế tập trung, đồng thời cách ly đối với những lao động từ nước ngoài trở về.

Các trường hợp cách ly trên địa bàn tỉnh được bố trí chỗ ăn ngủ, với đầy đủ chăn màn, quần áo và các vật dụng cần thiết khác.

Ngoài ra, hệ thống mạng Internet không dây cũng được trang bị đầy đủ, giúp người dân sử dụng các thiết bị thông minh, truy cập mạng xã hội, theo dõi tin tức qua mạng...

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đẹp tại một khu cách ly ở Hà Tĩnh.

Theo đó, những người dân được cách ly ở trường mầm non Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh sau những giờ nghỉ ngơi đã cùng nhau chăm sóc cây cối, quét dọn trường lớp.

Được biết, khu cách ly tại trường mầm non này hiện có khoảng hơn 20 người. Đây chủ yếu là con em thị trấn Đồng Lộc đi lao động từ các nước Lao, Thái Lan về.

Trước đó, khi tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, các em nhỏ tại trường mầm non Đồng Lộc được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong khi đó, hàng ngày các cô giáo vẫn thay nhau dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây cối.

"Tuy nhiên, từ khi trường mầm non trở thành khu cách ly, thì các cô giáo không thể tới đây để dọn dẹp trường lớp. Hiểu được điều đó, những người cách ly tại đây (trong đó có một số phụ huynh có con em học tại trường mầm non Đồng Lộc) đã cùng nhau chung tay chăm sóc cây cối, vệ sinh trường lớp. Điều này không chỉ giúp các cô yên tâm mà còn đảm bảo môi trường tốt để các em quay trở lại trường học bất cứ lúc nào", một giáo viên tại trường mầm non Đồng Lộc chia sẻ.

Cùng xem những hình ảnh đẹp tại khu cách ly trường mầm non Thị trấn Đồng Lộc.

Cây cối được những công dân trong khu cách ly chăm sóc xanh tốt.

Trường lớp được quét dọn sạch sẽ.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, những hình ảnh đẹp trong khu cách ly này nhanh chóng được lan tỏa tới nhiều người. Ai ai cũng dành lời khen cho những việc làm thiết thực và ý nghĩa này.

- Hành động đẹp, thiết thực quá.

- Tuyệt vời quá. Chúc anh, chị, em luôn luôn mạnh khỏe để sớm về nhà cùng gia đình.

- Thật tuyệt vời!!! Việc làm thiết thực và ý nghĩa quá.

