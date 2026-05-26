Mẹ đơn thân mở lòng với chàng trai kém 11 tuổi sau tiếng gọi 'ba'

Thanh Tú vẫn nhớ những tối mùa đông Hà Nội, khi con gái ngủ gục trên lưng mẹ. Căn phòng trọ cô thuê nằm trên tầng 4, không thang máy. Một tay giữ balo của con, một tay ôm đống áo khoác lỉnh kỉnh, người mẹ trẻ lầm lũi bước từng bậc cầu thang sau một ngày làm việc full ca.

"Điều tôi nhớ nhất không phải là cực khổ, mà là cảm giác cô đơn", Tú nói.

Khi ly hôn, Tú, sinh năm 1983, đưa con gái gần ba tuổi về sống cùng bố đẻ và em trai. Nhà xa chỗ làm nên mỗi sáng, hai mẹ con phải dậy từ rất sớm để kịp đến nơi trông trẻ. Có những hôm nhìn con ngủ gật trên xe, cô thấy thương và day dứt.

Tú nói, khi đã chấp nhận ly hôn, cô cũng chuẩn bị tinh thần đối diện với dư luận. Nhưng lời bàn tán không phải điều khiến cô áp lực nhất. Cô lo hơn là không thể cho con một cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác.

Sau đó, Tú thuê một phòng trọ nhỏ gần trường mầm non để tiện đưa đón con. Sáng, cô đưa con đi học rồi vội vàng đến chỗ làm. Chiều, cô tranh thủ đón con, cho ăn nhẹ rồi lại dắt con theo vào ca. Tối muộn, hai mẹ con mới về phòng trọ.

"Có rất nhiều kỷ niệm mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nghẹn lòng. Hai mẹ con cứ thế lủi thủi đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời", cô nói.

Sau một lần đò, Tú không còn tin nhiều vào sự ngọt ngào của tình yêu, cô sợ lịch sử lặp lại, sợ bản thân thêm một lần tổn thương. Với một người mẹ đơn thân, việc mở lòng không chỉ là quyết định của riêng mình, bởi phía sau cô còn có một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Vì vậy, khi Trung Thành, sinh năm 1994, bày tỏ tình cảm, Tú vừa rung động vừa sợ hãi.

Thanh Tú và chồng kém 11 tuổi. Ảnh: NVCC

Hai người gặp nhau năm 2016 tại cửa hàng điện thoại nơi Thành làm việc. Khi đó, Tú 33 tuổi, còn Thành 22 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một chàng trai thư sinh, hiền, nói chuyện duyên dáng và có nét giống cậu em trai của mình. Sự gần gũi ấy khiến cô có cảm tình ngay từ đầu.

"Chính vì có cảm tình nên tôi lại càng sợ, vừa muốn nắm giữ, vừa lo rằng cả hai sẽ không thể đi cùng nhau đến cuối", Tú nhớ lại.

Cô dần bớt e dè khi thấy con gái đón nhận Thành ngay lần đầu gặp. "Bé gọi anh là 'ba' như thể cả hai đã quen biết từ trước khiến anh xúc động còn tôi thì bất ngờ", người mẹ kể. Khi thấy con dễ dàng mở lòng với Thành, cô cũng dần đón nhận với mối quan hệ này.

Gia đình Tú ban đầu lo lắng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, bố mẹ khuyên cô cứ tìm hiểu kỹ, nếu người đàn ông ấy thật lòng thì hãy đến với nhau. Ngày đầu sang nhà xin phép được tìm hiểu Tú, Thành mang theo một thùng bia làm quà ra mắt. Anh còn trẻ, có phần vụng về nhưng sự chân thành khiến gia đình cô có thiện cảm.

Ở phía nhà Thành, sự phản đối gay gắt hơn. Người thân, bạn bè cho rằng anh còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để gánh vác một mối quan hệ nhiều áp lực. Tú hiểu những lo lắng đó. Chính cô cũng từng tự hỏi liệu mình có đang khiến Thành chọn con đường khó hơn. Nhưng Thành không cãi lời gia đình hay chống đối. Anh âm thầm chứng minh bằng sự trưởng thành, trách nhiệm và nỗ lực. Với Tú, sự kiên định ấy quan trọng hơn mọi lời hứa, vì nó cho cô cảm giác an toàn, điều cô từng nghĩ mình khó có được sau đổ vỡ.

Hai người đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới. Ảnh: NVCC

Quen và nhận lời yêu khá nhanh, nhưng để bước vào hôn nhân, Tú nói cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Sau khoảng hai năm, khi gia đình Thành dần chấp nhận, cô mang bầu bé út.

Những năm đầu chung sống, kinh tế của hai vợ chồng không dồi dào. Có thời điểm, họ phải vay 50.000 đồng để đi chợ, lo từng bữa ăn. Cả hai làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, bắt đầu gần như từ hai bàn tay trắng.

"Dù cuộc sống khó khăn, anh luôn nhường cho mẹ con tôi những gì tốt nhất. Anh cho tôi cảm giác được yêu thương và bảo vệ thật sự. Chính những điều nhỏ bé mỗi ngày khiến tôi dần chữa lành những tổn thương cũ", cô nói.

Bên ngoài, Tú là người cá tính, mạnh mẽ, có phần sắc lạnh. Nhưng khi ở bên chồng, cô cho phép mình mềm mại, được yêu chiều và làm nũng. Dù nhỏ hơn vợ 11 tuổi, Thành trong mắt cô là người chững chạc, nhẫn nại và điềm tĩnh. Tú nói hai người hiếm khi lớn tiếng, bởi chồng thường lắng nghe và đặt mình vào vị trí của vợ.

Từ những ngày khó khăn về kinh tế, Tú và Thành hiện cùng gây dựng một tiệm xăm tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sau gần 10 năm bên nhau, Tú thấy mình của hiện tại khác nhiều so với người phụ nữ từng lặng lẽ cõng con lên phòng trọ mùa đông. Cô vui vẻ hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn. Quan trọng nhất, cô cảm thấy bản thân được trân trọng. Sau những gì đã trải qua, Tú mong những phụ nữ từng đổ vỡ vẫn giữ niềm tin vào tình yêu.

"Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, nên đừng vì một lần tổn thương mà khép lòng mãi mãi. Hãy cho bản thân thêm một cơ hội để được yêu thương", Tú dặn lòng.