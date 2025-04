Mẹ Bắp tỏ thái độ gay gắt với TikToker tố mình ăn chặn

Vụ việc xoay quanh "Mẹ Bắp" – chị Lê Thị Thu Hòa, một người mẹ được biết đến với hành trình chữa bệnh cho con trai mắc ung thư – đang khiến dư luận dậy sóng sau khi một TikToker tên N.Q.H. liên tục đăng clip tố chị ăn chặn tiền từ thiện.

Không né tránh, chị Hòa thẳng thắn lên tiếng trên trang cá nhân với thái độ vô cùng gay gắt. Không chỉ phủ nhận toàn bộ cáo buộc, chị còn công khai danh tính TikToker N.Q.H. và mạnh mẽ tuyên bố:

"Khi ra công an, anh nhớ mang theo clip hay video em nói anh thuê người dân địa phương lên livestream của anh nhé."

Thậm chí, chị còn chia sẻ ba mẹ mình đã đến trụ sở Công an xã Phước Nam vào sáng 7/4, đợi TikToker H. để đối chất từ 7h45 đến 11h30, nhưng người này không xuất hiện. "Anh tố tôi sai trái, thì nên đủ can đảm ra công an làm việc chứ đừng lên mạng nói miệng", chị viết.

Mẹ Bắp liên tục có bài đăng nhắn gửi anh H.

Phía TikToker N.Q.H. lại cho rằng chị Hòa không có quyền mời mình đến công an, đồng thời yêu cầu chị Hòa phải sao kê minh bạch mọi khoản quyên góp và sớm về Việt Nam làm rõ vụ việc.

Trước đó, TikToker này còn về thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, quê chị Hòa, và livestream hỏi chuyện một số người tự nhận là dân địa phương. Theo đó, những người này đưa ra các thông tin như gia đình chị Hòa không hề bị cô lập, gia đình chị thường xuyên đi du lịch, mua sắm tài sản.

Chưa dừng lại ở đó, anh này còn đưa ra các luận điểm khiến nhiều người đặt nghi vấn, từ cách sử dụng tiền đến thái độ của chị Hòa sau khi được quyên góp. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng TikToker đang "đu fame", lợi dụng lòng tin của cộng đồng để câu view bằng cách công kích những người từng được yêu thương ủng hộ.

Cộng đồng mạng chia phe, tranh cãi nảy lửa

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, mạng xã hội lập tức chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt:

Một bộ phận đứng về phía TikToker, yêu cầu minh bạch tài chính, cho rằng một khi đã kêu gọi quyên góp cộng đồng thì "không có lý do gì để né tránh việc sao kê".

Ngược lại, một số khác bênh vực Mẹ Bắp, cho rằng việc chị Hòa đang bận chăm sóc con tại nước ngoài là chính đáng, và tố ngược lại TikToker "thiếu nhân văn", "lợi dụng hoàn cảnh éo le để bôi nhọ người khác".

Trên các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube... các đoạn video liên quan đến vụ việc đang thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn bình luận, đa phần đều gay gắt. Có người thẳng thắn: "Làm từ thiện thì phải rõ ràng, ai cũng phải minh bạch để giữ niềm tin cộng đồng."

Những ngày qua, chị Hòa liên tục cập nhật hình ảnh của con trai trong phòng bệnh, đồng thời cầu xin mọi người cho chị có thời gian tập trung lo cho Bắp tốt nhất. Chị khẳng định sẽ về Việt Nam thực hiện sao kê khi tình trạng bé Bắp ổn định hơn. Trong lúc chờ đợi sự việc được đưa ra ánh sáng, mạng xã hội vẫn đang “dậy sóng”, với nhiều tranh cãi chưa có hồi kết.

