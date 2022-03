Mất niềm tin vào trai thẳng, cô gái Cần Thơ cưới luôn “ông chú” chuyển giới hơn 20 tuổi

Thứ Tư, ngày 02/03/2022 08:45 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chán yêu trai thẳng, cô gái trẻ chuyển sang yêu người chuyển giới và có cái kết ngọt ngào.

Cặp đôi quen nhau trong tình huống bất ngờ

Đỗ Thị Diễm My (26 tuổi, Cần Thơ) là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô khiến rất nhiều người bất ngờ khi quyết định yêu và cưới “ông chú” hơn mình 20 tuổi, đặc biệt “ông chú” đó lại là người chuyển giới từ nữ thành nam. Mối lương duyên của Diễm My và người đàn ông đặc biệt này là minh chứng rõ ràng cho tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác.

Diễm My thuở 17, 18 tuổi từng yêu say đắm một người đàn ông “chuẩn men” nhưng sau đó bị “cắm sừng”. Cô chứng kiến không ít những người phụ nữ xung quanh mình bị chồng, bạn trai phản bội, đau khổ vì đổ vỡ hôn nhân nên dần mất niềm tin vào “trai thẳng”. Đến khi gặp Sam Trần (47 tuổi, Việt Kiều Úc) – một người chuyển giới từ nữ sang nam, Diễm My mới lấy lại được niềm tin vào tình yêu. Cô gạt bỏ mọi thành kiến, chạy theo tình yêu đích thực.

Trước khi gặp Sam Trần, Diễm My mất hết niềm tin vào tình yêu

Sam Trần, “ông chú” đem đến hạnh phúc cho Diễm My cũng có quá khứ éo le. Anh nhận ra mình thuộc giới LGBT từ nhỏ, quyết định công khai và phẫu thuật chuyển giới vào tuổi trưởng thành. Sam Trần từng kết hôn với một cô gái trẻ, đưa vợ đi thu tinh nhân tạo sinh được cặp sinh đôi 1 trai, 1 gái. Cặp đôi định cư bên Úc, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt và “gãy đổ” hôn nhân sau 4 năm chung sống.

Sam Trần sau đó yêu thêm một cô gái khác nhưng chuyện tình cảm không đi tới đâu. Cho đến khi gặp Diễm My trong một lần trở về Việt Nam du lịch, anh mới tìm được “mảnh ghép” thực sự của cuộc đời mình.

“Dượng Tư của My là bạn thân mình ở Việt Nam. 4 năm trước, trong một lần ghé qua nhà bạn chơi, mình gặp Diễm My. Lúc đó, cô bé đang còn rất ngố, đen nhẻm, nhìn ngộ nghĩnh như gấu trúc panda”, Sam Trần kể.

Diễm My hạnh phúc khi yêu và cưới đúng người

Trở lại Việt Nam vào một năm sau đó, Sam Trần có nhiều cơ hội gặp gỡ Diễm My. Cả hai nảy sinh tình cảm, Diễm My “bật đèn xanh” để Sam Trần chủ động tỏ tình.

Trước 3 ngày Sam Trần trở lại Úc, Diễm My xách vali theo anh ra khách sạn sống chung. Cặp đôi chính thức “chốt đơn” trong 3 ngày đó.

Sau một năm yêu xa, Sam Trần trở về nước và chính thức ra mắt gia đình bạn gái. Cặp đôi may mắn khi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Bố Diễm My bày tỏ rõ quan điểm, con gái yêu ai không quan trọng, miễn sao được hạnh phúc. Ông còn nhiều lần bênh vực “con rể tương lai” trước sự ngang bướng của con gái.

Cặp đôi tổ chức một đám cưới ấm cúng, sau đó chuyển lên TP.HCM sống và làm việc. Cưới “ông chú” chuyển giới, Diễm My được cưng chiều như bà hoàng. Sam Trần “nói ít làm nhiều”, luôn thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động cụ thể. Ở bên anh, Diễm My có được cảm giác an toàn và bình yên.

“Anh Sam luôn tâm sự mọi thứ với mình, không giấu giếm nhau điều gì. Ở nhà, anh dùng điện thoại nhưng mật khẩu Facebook, Zalo… dùng chung của mình luôn”, Diễm My chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân viên mãn

Sự chênh lệch tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong hôn nhân của Diễm My và Sam Trần. Ở bên cô vợ trẻ, Sam Trần cảm thấy mình tươi trẻ hơn. Đổi lại, Diễm My thấy bản thân chín chắn và trưởng thành hơn khi sống cùng người chồng hơn mình 20 tuổi.

Trong thời gian sắp tới, Sam Trần sẽ dẫn Diễm My sang Úc định cư. Cả hai dự định sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Nguồn: http://danviet.vn/mat-niem-tin-vao-trai-thang-co-gai-can-tho-cuoi-luon-ong-chu-chuyen-gioi-hon-2...Nguồn: http://danviet.vn/mat-niem-tin-vao-trai-thang-co-gai-can-tho-cuoi-luon-ong-chu-chuyen-gioi-hon-20-tuoi-5020222384611406.htm