Lời chúc 8/3 cho mẹ ấm áp, ý nghĩa và tình cảm nhất

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 08:59 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày Quốc tế Phụ nữ đã đến rồi, bạn đã gửi những lời chúc 8/3 cho mẹ đầy sự ấm áp, tình cảm và ý nghĩa nhất chưa. Nếu bạn chưa biết nên viết lời chúc thế nào thì có thể tham khảo bài viết ngay sau đây của chúng tôi.

Lời chúc 8/3 cho mẹ ý nghĩa nhất

1. Gửi người phụ nữ tuyệt vời nhất của con cũng như đặc biệt nhất trên đời này. Con xin kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, trẻ trung và hạnh phúc. Chúc cho ngày Quốc tế Phụ nữ này cũng như nhiều nhiều ngày khác trong năm của mẹ luôn tuyệt vời. Con yêu mẹ rất nhiều!!!

2. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chúc mừng mẹ yêu quý của con một ngày tốt lành và hạnh phúc! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, con biết có những lúc đã làm mẹ phải buồn phiền nhiều về con. Thế nhưng con luôn yêu mẹ rất nhiều, vậy nên mẹ hãy luôn mạnh khỏe ở bên con và giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này mẹ nhé!

3. Con luôn mong mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc không chỉ riêng trong ngày 8/3 này đâu mà còn là tất cả 365 ngày của năm nữa cơ. Có như vậy, con mới được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, và tình yêu thương của mẹ dành cho con.

4. Mẹ ơi! Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, ngày dành cho những người phụ nữ tuyệt vời như là mẹ đấy. Con xin kính chúc mẹ có được một ngày 8/3 vui vẻ, luôn khỏe mạnh và bình yên. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương, dạy dỗ và là chỗ dựa vững chắc cho con, để con nên người.

5. Mẹ yêu, bất cứ khi nào con cần mẹ thì mẹ đều luôn ở cạnh con. Mẹ đã luôn hướng dẫn, chỉ bảo cho con lối đi nào đúng đắn trong cuộc đời này. Vào ngày 8/3 đặc biệt này, con chả biết nên chúc gì cho mẹ, con chỉ mong mẹ hãy luôn thật mạnh khỏe, để sống lâu, sống vui vẻ bên bố và chúng con.

6. Cảm ơn mẹ vì đã làm cho cuộc sống này của con trở nên ý nghĩa hơn. Nhân ngày 8/3, con xin kính chúc người mẹ đặc biệt nhất trong trái tim con sẽ có được một ngày Quốc tế Phụ nữ tràn đầy hạnh phúc và tình yêu.

7. Mẹ là người vô cùng đáng tin cậy, tuyệt vời và tốt bụng. Mẹ không chỉ là mẹ yêu quý mà còn là người bạn tuyệt vời nhất của con. Vì mẹ, cuộc sống của con luôn tràn ngập những nụ cười, những khoảnh khắc đẹp đẽ. Con yêu mẹ rất nhiều!!!.

8. Ngày 8/3 đã đến rồi, mẹ hãy tận hưởng một ngày đặc biệt này đi mẹ nhé. Hãy cứ đi chơi, làm những gì mà mẹ thích. Còn việc nội trợ, cơm nước ở nhà cứ để cho hai bố con lo.

9. Dù ngày 8/3 là ngày lễ mang nhiều ý nghĩa với mẹ, nhưng con lại chẳng hề muốn ngày này xuất hiện. Bởi vì mỗi ngày trôi qua là thời gian của mẹ ở bên cạnh con lại rút ngắn lại. Con chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe để có thể sống lâu, ở bên con mỗi ngày. Chúc mẹ yêu của con luôn vui vẻ và hạnh phúc.

10. Lại một ngày 8/3 nữa lại đến rồi và con lại không được ở bên cạnh mẹ vào ngày đặc biệt này. Thế nhưng con sẽ luôn nhớ đến mẹ, mong mẹ mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Con yêu mẹ nhiều!!!

11. Ông Trời không thể ở bên cạnh con mỗi ngày, thế nhưng mẹ lại có thể. Mẹ là người luôn yêu thương, bao bọc, che chở cho con. Con luôn biết điều đó và luôn thầm cảm ơn mẹ vì những gì mà mẹ đã làm cho con. Chúc mẹ 8/3 thật vui vẻ và hạnh phúc!

12. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con xin kính chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn hé nở nụ cười ở trên môi. Ở nơi này, con chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ. Con sẽ sớm về thăm mẹ thôi, mẹ hãy đợi con nhé!

13. Chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3! Chúc mừng cho người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đảm đang và tuyệt vời nhất. Mẹ là người phụ nữ rất đặc biệt, luôn yêu thương chồng con và luôn chăm lo hết mình đến gia đình của mình. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!!!

14. Mẹ kính yêu của con! Con chỉ là một cô gái lạnh lùng và luôn che giấu tình cảm vào sâu trong lòng. Thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh mẹ là con lại như một chú cún, luôn miệng kể những chuyện thường ngày của con. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng, con yêu mẹ rất nhiều!!!

15. Gửi đến mẹ yêu của con: Ngày tháng cứ trôi đi với biết bao nhiêu sự vất vả nhọc nhằn, khó khăn nắng gió đều trút lên đôi vai của mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, con cảm thấy xót xa vô cùng! Con cầu mong mẹ có thật nhiều sức khỏe và sẽ sống lâu bên cạnh con, để con có thể báo đáp công ơn của mẹ.

Lời chúc 8/3 cho mẹ chồng, mẹ vợ, mẹ người yêu hay nhất

1. Nhân ngày 8/3, con xin được chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã sinh ra một người con gái vô cùng tuyệt vời và đáng yêu. Con mong cô sẽ luôn ủng hộ tình yêu của chúng con nhé ạ!

2. Cô ơi! Con cảm ơn cô vì đã luôn ủng hộ cho tình yêu của chúng con. Con xin hứa sẽ luôn cố gắng để vun đắp tình yêu này thật lâu dài, bền vững và làm cho con gái cô luôn thật hạnh phúc ạ. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, con chúc cô luôn mạnh khỏe, an vui.

3. Hôm nay là ngày đặc biệt dành cho những người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Cháu muốn gửi đến cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3 ý nghĩa này. Chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc ạ. Cảm ơn cô đã đồng ý cho chúng cháu tìm hiểu và yêu nhau.

4. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương và coi con giống như là con gái ruột của mình. Con thật may mắn và hạnh phúc vì đã trở thành con dâu của mẹ.

5. Con thật hạnh phúc vì biết được rằng mẹ luôn coi con như con gái ruột của mình kể từ ngày con làm dâu đến nay. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Hôm nay là ngày 8/3, con cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe và bình an để chúng con có thể được phụng dưỡng, báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ.

6. Con vốn là một đứa sống nội tâm, không mấy khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Thế nhưng mẹ ơi, con luôn coi mẹ giống như là người mẹ thứ 2 của mình vậy. Con rất biết ơn vì mẹ là người đã luôn lo lắng, quan tâm và yêu thương con. Nhân dịp ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, con mong sao mẹ sẽ sống thật lâu, thật vui vẻ và hạnh phúc để con có nhiều thời gian chăm sóc, phụng dưỡng mẹ.

7. Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 8/3 này, con xin gửi lời chúc đến một người phụ nữ đặc biệt, chính là người mẹ thứ 2 của con hiện nay luôn được vạn sự như ý, mạnh khỏe, hạnh phúc, và vui vầy bên con cháu mãi mãi. Con tự hào khi được làm con dâu, là con trong gia đình chúng ta.

8. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 8/3 năm nay, chúng con xin gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe để luôn dạy dỗ chúng con đi đúng hướng trên đường đời này. Mẹ mãi mãi là người mẹ mà chúng con yêu quý và con muốn được ở bên cạnh suốt cuộc đời.

9. Tạo hóa đã ban cho con có được một người chồng tuyệt vời, và một người mẹ thứ hai vô cùng tuyệt vời. Mẹ luôn thương yêu chúng con và hy sinh tất cả cho con cháu. Mẹ là người vô cùng mẫu mực và luôn hết lòng quan tâm, lo lắng cho con cháu vô điều kiện. Con chúc mẹ sẽ có một ngày 8/3 thật nhiều vui vẻ và ý nghĩa bên cạnh con cháu, chúng con yêu mẹ rất nhiều!!!

10. Chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ! Mẹ luôn là người mẹ thứ 2 của con mà con yêu quý nhất, chúc mẹ sẽ có một ngày 8/3 thật vui và nhiều sức khỏe để luôn sum vầy bên con cháu. Con biết ơn mẹ rất nhiều!

11. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, chúng con xin gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúng con mong sao mẹ sẽ luôn giữ sức khỏe, luôn vui vẻ, yêu đời và sống thật lâu bên cạnh chúng con.

12. Ngày 8/3 đã đến rồi, con không biết nói gì hơn là mong mẹ có được thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là phải luôn thật khỏe mạnh. Con cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và vất vả nuôi nấng cho vợ con thành người như ngày hôm nay. Chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!

13. Ngày 8/3 đã đến rồi, con không biết nói gì hơn là chúc mẹ thật nhiều niềm vui, sức khỏe và thật hạnh phúc và luôn sống lâu bên cạnh chúng con. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng con vẫn luôn yêu thương mẹ rất nhiều!

14. Mẹ ơi! Con thật may mắn vì đã được mẹ bao bọc, che chở, được mẹ dạy những điều hay lẽ phải. Mẹ chính là người mẹ hiền thứ 2 mà con luôn yêu thương, kính trọng. Con mong sao mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Chúc mẹ có một ngày 8/3 thật ý nghĩa.

15. Con luôn tự hào và hạnh phúc vì được làm con dâu của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn dạy con những điều hay, lẽ phải, uốn nắn con nên người. Con chúc mẹ có một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật nhiều niềm vui. Yêu mẹ nhiều ạ!

Lời chúc 8/3 cho mẹ ngắn gọn, độc đáo

1. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con xin được chúc mẹ luôn tươi cười, thật nhiều sức khỏe và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt mọi người, nhất là bố và con nhé.

2. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Ở nơi xa bên này, con chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt lành và ý nghĩa nhất sẽ đến với mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!!!

3. Chúc tình yêu to lớn nhất của cuộc đời con sẽ có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật nhiều hạnh phúc, niềm vui, nhiều hoa và nhiều quà tặng nhé ạ. Con yêu mẹ nhất trên đời!

4. Không có lời nào có thể diễn tả hết được tình cảm của con dành cho mẹ. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mà mẹ đã làm cho con. Chúc mẹ 8/3 hạnh phúc, an vui, khỏe mạnh.

5. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ hạnh phúc và vui vẻ không chỉ ngày hôm nay mà còn là tất cả 364 ngày trong năm. Happy Women's Day!

6. Mẹ yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã may mắn như thế nào khi có được một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Happy Women's Day!

7. Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng cái ôm của mẹ chính là liều thuốc bổ giúp con có động lực để đứng lên bước tiếp. Mẹ hãy luôn hạnh phúc mẹ nhé, bởi vì mẹ xứng đáng có được điều đó!

8. Mẹ yêu, mẹ chính là món quà mà ông Trời đã ban tặng cho con trong cuộc đời này. Con cầu chúc cho mẹ sống thật khỏe mạnh, vui tươi để ở lâu hơn bên cạnh chúng con.

9. Chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chúc mẹ của con luôn xinh đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh, rạng ngời trong ngày lễ đặc biệt này.

10. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng là ngày con gửi đến mẹ lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, nuôi dưỡng con thành người. Nhân dịp này, con cũng muốn gửi lời xin lỗi mẹ vì những lúc đã làm cho mẹ buồn.

11. Mẹ là đôi cánh giúp nâng đỡ cho con mỗi khi con cảm thấy thất vọng, chán chường. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ con vô điều kiện. Con chúc mẹ có được ngày Quốc tế Phụ nữ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

12. Mẹ thân yêu! Mẹ sẽ luôn và mãi mãi là người phụ nữ đầu tiên mà con yêu thương nhiều đến như vậy. Chúc mẹ ngày 8/3 thật là hạnh phúc nhé mẹ của con!

13. Mẹ rồi cũng sẽ già đi, nhưng con hứa rằng con sẽ báo đáp lại tất cả tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc mà mẹ đã dành cho con. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, con yêu mẹ rất nhiều!!!

14. Con biết ơn tất cả những gì mà mẹ đã dành cho con. Dù chúng ta không ở gần nhau trong năm nay, thế nhưng mẹ sẽ mãi ở trong tâm trí của con ngay lúc này. Con chúc mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

15. Mẹ ơi! Mẹ chính là món quà quý giá nhất mà ông Trời đã dành tặng cho con suốt cuộc đời này. Con yêu mẹ rất nhiều, mong mẹ thật mạnh khỏe, hạnh phúc và ở bên cạnh con mãi mãi. Happy Women’s Day!!!

Lời chúc 8/3 cho mẹ bằng tiếng Anh

1. Dear mom, I just want you to know how fortunate I find myself to be blessed with such a wonderful mother like you. Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Mẹ yêu quý, con chỉ muốn mẹ biết rằng con đã may mắn ra sao khi thấy mình quá hạnh phúc vì có được người mẹ tuyệt vời như mẹ. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!

2. Mom, I want you to know that your hug is the best medicine in this world. Be happy because today is your day. Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Mẹ ạ, con muốn mẹ biết rằng vòng tay mẹ chính là liều thuốc tốt nhất trên thế gian này. Mẹ hãy hạnh phúc nhé vì hôm nay là ngày của mẹ mà. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, mẹ yêu!

3. Dear mommy, may your sunny and enthusiastic spirit be with you always. Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Mẹ yêu của con, hy vọng tinh thần rạng rỡ và nhiệt tình luôn luôn tồn tại trong mẹ. Chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ!

4. Your grace and cheerful nature are an inspiration to me. May you have a wonderful women’s day, mommy!

- Tạm dịch: Sự duyên dáng và vui vẻ của mẹ là nguồn cảm hứng cho con. Chúc mẹ có một ngày Quốc tế Phụ nữ thật tuyệt vời mẹ nhé!

5. A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a Mom like you.

- Tạm dịch: Không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt mà còn là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con. Con cảm thấy thật may mắn và tự hào khi được là con của mẹ.

6. Mother, I’ve done so many great things in my life, but none of them makes me prouder than being your child. Have a wonderful, fun-filled International Women’s Day. My love for you is as everlasting as the universe.

- Tạm dịch: Mẹ à, con đã làm được rất nhiều điều lớn lao trong cuộc sống của mình nhưng chẳng thứ nào trong số đó làm con cảm thấy tự hào hơn là làm đứa con bé bỏng của mẹ. Chúc mẹ ngày 8/3 tràn ngập hạnh phúc. Mãi mãi yêu mẹ.

7. It must have taken a great deal of patience to raise an adventurous and stubborn kid like me. I want to thank you for sticking with me through all of it. Have a blissful International Women’s Day, Mom.

- Tạm dịch: Chắc hẳn mẹ đã từng phải kiên nhẫn lắm mới nuôi nấng được một đứa trẻ ham chơi và bướng bỉnh như con. Cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trên bước đường đời. Chúc mừng mẹ ngày 8/3 ngập tràn niềm vui.

8. Thank you for loving me, even when I made you extremely mad. Only real mothers are able to do what you did and still do for me. Wishing you a fantastic, fabulous Women’s Day.

- Tạm dịch: Cảm ơn mẹ vì luôn yêu thương con, cho dù khi con có làm cho mẹ nổi giận. Chỉ có người mẹ thực sự mới là người có thể làm những gì tốt đẹp cho con của mình. Cầu chúc mẹ thật hạnh phúc, rạng ngời trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

9. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm xúc, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể biến thế giới của con trở nên hoàn thiện. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ!

10. Wishing you a whole lot of happiness, today and for the rest of the year. Happy Women’s Day, mommy!

- Tạm dịch: Mong ước hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với mẹ, không chỉ hôm nay mà còn mãi mãi mai sau. Chúc mừng mẹ nhân ngày 8/3!

Lời chúc 8/3 cho mẹ bằng thơ

1. Hôm nay mồng tám tháng ba

Xin Hãy viết mấy lời ca tặng Người

Mẹ cho Ta nửa Cuộc Đời

Nửa kia thấm đượm mấy lời Mẹ ru

Chị tặng Ta cả Mùa Thu

Làm thuyền lá, thả lời Ru Ta cười

Em trao Ta tuổi đôi mươi

Má hồng thắm lại quên thời Xuân qua

Vậy Xin một nửa Chúng Ta

Đừng quên một nửa Bao La Tình Đời

Trăng tà buông xuống lả lơi

Vẫn câu thơ ấy ngàn đời Hát Ru !!!

2. Xin được gửi muôn đóa hồng trao tặng

Tới mọi người trong nắng đẹp mùa xuân

Vì tháng ba trở lại biết bao lần

Chúc một nửa người thân mừng chung nhé

Chúc BÀ , MẸ với bao người vui vẻ

Rồi CHỊ , EM trẻ đẹp mãi không già

Nắng xuân hồng giữa mồng tám chờ ta

Tình sẽ nở mặn mà theo từng bước

Trong cuộc sống ai chẳng mong có được

Đẹp ân tình với mơ ước thủy chung

Đấng mày râu nguyện sẽ bước theo cùng

Để mồng tám vợi nhớ nhung chờ đợi

Tay nắm chặt đón chào ngày vui mới

Mong đẹp đời vời vợi bớt sầu đau ...

3. Một bông hồng con cài lên ngực trái

Với cả tấm lòng ghi nghĩa nặng, ơn sâu

Ôi tình Mẹ, như biển rộng, non cao

Che che con, suốt cuộc đời giông bão.

Bao tháng, năm, nắng mưa, tần tảo

Mẹ gánh mồ hôi đi bán chợ đời

Dành cả cho con những thơm thảo, ngọt bùi

Cay đắng, nhọc nhằn, oằn trên vai gầy Mẹ

Bao tháng, năm Mẹ âm thầm nuốt lệ

Dành cho con, rộn rã những tiếng cười

Đôi bàn tay đầy những vết sạn chai

Nâng bước con đi, giữa dòng đời dâu bể

Đổi với Mẹ, con mãi là nhỏ bé

Đối với con, Mẹ là cả đất trời

Hạnh phúc của con là được thấy Mẹ cười

Trong trái tim con, Mẹ là tất cả !

Ngày 8/3 nơi trời xa, đất lạ

Con viết câu thơ kính tặng Mẹ hiền

Kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, vui yên

Hoa hồng trong tim, con dành riêng ... Kính Mẹ !!!

4. Ngày 8 tháng 3 lại đến rồi

Bồi hồi con tặng mẹ gì đây?

Chỉ có trái tim mãi đong đầy

Tình mẹ bên con từ thuở ấy

Đã bấy nhiêu năm, vẫn mặn nồng

Biết kể sao hết công lao mẹ?

Đã nuôi con từ thuở ấu thơ

Vẫn còn đây, vang lời ru của mẹ

Che chở con, trên mọi nẻo đường

Hương thời gian, đâu đây còn thoảng

Chỉ mong sao,mẹ mãi còn xuân

Để con được đưa đón ân cần

Con chỉ mong thời gian chậm lại

Để mãi gần, bên mẹ thân yêu

Cùng cháu con, sống vui, sống khỏe

Bởi bên mẹ, con mãi là trẻ thơ.

5. Sắp đến mùng tám tháng ba

Chúc cho các cô các bà luôn vui

Chị em ta cũng thật tươi

Bó hoa hồng thắm tặng mọi người nha!

Chúc tất cả đẹp thêm ra

Trẻ khoẻ,duyên dáng nhìn là mến liền

Con cũng chúc người mẹ hiền

Luôn luôn khoẻ mạnh nét duyên còn hoài

Tình mẹ thật là tuyệt vời

Khắc ghi tạc dạ suốt đời ơn sâu

Cầu cho mẹ sống thật lâu

Thương lắm khi tóc bạc màu thời gian

Mẹ đã không quản gian nan

Nuôi các con lớn khôn lên từng ngày

Mẹ luôn dang rộng vòng tay

Trao tình ấm áp đong đầy thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà

Cho con tình thương bao la biển trời

Mong mẹ có nhiều niềm vui

Để mỗi ngày thấy mẹ cười thật tươi.

6. Mẹ là tiếng hát câu thơ

Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời

Du dương hai tiếng à ơi

Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên

Mỗi ngày con lớn khôn lên

Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha

Mẹ là tổ ấm mái nhà

Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào

Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào

Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình

Mẹ là nắng ấm bình minh

Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời

Ơn mẹ biển rộng mây trời

Không gian ấp ủ cho đời con tươi

Nay thì mẹ đã qua đời

Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!

7. Chiều nghiêng nắng ngả bên sông

Hắt hiu phận gái long đong xứ người

Dẫu làn môi nở nụ cười

Mà lòng se thắt nhớ lời Mẹ ru

À ơi! Giọt nắng cuối thu

Chạm đông rét lạnh sa mù phố xưa

Biết rằng trời đã thôi mưa

Gió còn tê tái vẫn chưa chịu dừng

Sương mềm giọt lệ rưng rưng

Ruột gan quặn thắt không ngừng xót xa

Đến rồi ! Ngày tám tháng Ba

Kính dâng lên Mẹ lẵng hoa tươi hồng

Tiếng sầu rụng giữa mênh mông

Thương hình bóng Mẹ ngồi trông mỏi mòn

Dáng gầy vàng võ héo hon

Như đèn trước gió mà con chưa về

Nghẹn lòng rời gót xa quê

Chênh chao phố thị bộn bề tấm thân

Xôn xao ngày Tám xa gần

Con xin dâng Mẹ hoa hồng Mẹ ơi .!

8. Hôm nay mùng tám tháng ba

Chúc toàn phụ nữ mặn mà dể thương..

Như bông hoa đẹp tỏa hương

Để cho ai đó vấn vương cỏi lòng...

Siêng năng chịu khó cần cù..

Tham gia, học tập không ngừng nâng cao

Không ngừng ta quyết không ngừng..

Không ngừng ta quyết không ngừng tiến lên..

Tiến lên ta quyết tiến lên

Tiến lên ta quyết tiến lên không ngừng..hihi..

Vui say ca hát tưng bừng...

Thêm bao thi vị vui mừng..hân hoan....

9. Có lẽ mẹ không biết

Cái ngày tám tháng ba

Có lẽ vì mẹ già

Nhà quê mình lam lũ.

Dường như khi con lớn

Là khi con đi xa

Cái ngày tám tháng ba

Dường như xa vời vợi.

Ở những chốn thị thành

Ngày này xôn xao lắm

Ở cánh đồng quê hương

Mẹ giờ này có lẽ...

Đang nhổ cỏ, bón phân

Vắt bùn đen cứu ruộng

Hoặc Mẹ đang tảo tần

Vì heo gà dịch bệnh.

Đôi khi con nhớ mẹ

Bằng cái nhớ người câm

Những món quà âm thầm

Giấu sâu trong tròng mắt.

Đôi khi sự liên tưởng

Đau nhói những tim người

Đôi khi sự so sánh

Càng trở thành khập khiễng.

Đôi khi con mua quà

Nhưng con đâu dám gửi

Chỉ vì sợ mẹ la

“Thằng bày chi khách sáo ?!

…

Mẹ chân lấm tay bùn

Nhớ ngày phân, ngày thuốc

Làm sao mà mẹ biết

Những ngày tám tháng ba !

10. Một bông hồng con cài lên ngực trái

Với cả tấm lòng ghi nghĩa nặng, ơn sâu

Ôi tình Mẹ, như biến rộng, non cao

Chở che con, suốt cuộc đời giông bão.

Bao tháng, năm, nắng mưa, tần tảo

Mẹ gánh mồ hôi đi bán chợ đời

Dành cả cho con những thơm thảo, ngọt bùi

Cay đắng, nhọc nhằn, oằn trên vai gầy Mẹ

Bao tháng, năm Mẹ âm thầm nuốt lệ

Dành cho con, rộn rã những tiếng cười

Đôi bàn tay đầy những vết sạn chai

Nâng bước con đi, giữa dòng đời dâu bể

Đổi với Mẹ, con mãi là nhỏ bé

Đối với con, Mẹ là cả đất trời

Hạnh phúc của con là được thấy Mẹ cười

Trong trái tim con, Mẹ là tất cả !

Ngày 8/3 nơi trời xa, đất lạ

Con viết câu thơ kính tặng Mẹ hiền

Kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, vui yên

Hoa hồng trong tim, con dành riêng ... Kính Mẹ !!!

Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-8-3-cho-me-am-ap-y-nghia-va-tinh-cam-nhat-5020227385811780.htmNguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-8-3-cho-me-am-ap-y-nghia-va-tinh-cam-nhat-5020227385811780.htm