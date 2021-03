Lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ khiến các chị em thích mê

Thứ Hai, ngày 08/03/2021 08:38 AM (GMT+7)

Ngày mùng 8/3 đã đến thật gần rồi. Hãy gửi tặng lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ ở công ty của bạn để giúp họ cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc trong ngày đặc biệt này nhé.

Lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ hơn tuổi

1. Thay mặt cho các anh em bộ phận, em xin chúc các chị em có được một ngày 8/3 hạnh phúc và ý nghĩa, mong các chị em mãi xinh đẹp, rạng ngời và hoàn thành tốt mọi công việc ở công ty được giao.

2. Chúc những người chị yêu quý trong công ty của em một ngày 8/3 thật vui vẻ và tốt lành. Mong mọi người sẽ có được thật nhiều quà, thiệp chúc và hoa của chồng, con tặng cho nhé.

3. Chúc những người chị em của tôi một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các chị em mãi xinh đẹp, giỏi việc nước, đảm việc nhà, là hậu phương vững chắc cho gia đình. Không chỉ riêng mỗi ngày hôm nay mà còn cho tất cả các ngày khác trong năm nhé.

4. Nhân ngày 8/3, em xin gửi đến các chị em trong công ty lời cảm ơn chân thành nhất. Mọi người mãi là một phần không thể thiếu được của tập thể chúng ta. Chúc các chị thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

5. Em xin chúc các chị ngày mùng 8/3 thật nhiều sức khỏe, công tác tốt. Các chị sẽ luôn được chồng con yêu quý, trân trọng, nhận được thật nhiều lời chúc tốt đẹp và nhận được những bó hoa tươi đẹp nhất.

6. Em rất kính trọng và quý mến chị, không chỉ bởi chị là người lớn tuổi trong công ty, mà còn bởi những kinh nghiệm quý báu mà chị đã truyền lại cho chúng em, giúp chúng em có thêm những kiến thức quý giá. Em mong rằng ngày 8/3 hôm nay sẽ là một ngày thật ý nghĩa và đặc biệt đối với chị.

Lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ ít tuổi hơn

1. Nhân ngày mùng 8/3, chúc em thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Mong em hãy phấn đấu để trở nên xuất sắc trong công việc cũng như thăng tiến tốt trong tương lai.

2. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt với các em gái đồng nghiệp trong công ty chúng ta. Chúc các em thật xinh đẹp, rạng ngời trong ngày mùng 8/3. Hãy luôn là những bông hoa xinh đẹp nhất trong công ty để các anh còn được nhìn ngắm hàng ngày nhé.

3. Chúc em ngày mùng 8/3 gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cả trong cuộc sống. Nếu như có gì không hiểu, khó khăn trong công việc thì cứ nhờ cậy bọn anh giúp đỡ nhé.

4. Ngày mùng 8/3 xin chúc một nửa thế giới là các chị em trong công ty thật duyên dáng, xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại là anh em đồng nghiệp chúng tôi.

5. Cầu chúc ngày 8/3 tới các chị và cho toàn thể phụ nữ trên thế giới này mãi là những đóa hoa tươi đẹp và thơm ngát, luôn tỏa sắc bất chấp khó khăn, thử thách và những điều khắc nghiệt trong cuộc sống.

Lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ chưa lập gia đình

1. Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, thay mặt cho cánh đàn ông trong công ty, xin được chúc các chị em, đặc biệt là những chị em chưa lập gia đình luôn xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt sẽ sớm có tin vui trong năm nay hoặc năm tới.

2. Ngày mùng 8/3 lại đến rồi, các cô chưa có người yêu chưa có chồng còn để cho chúng tôi chúc mãi đến bao giờ nữa thế. Sớm có tin vui để cho anh chị em chúng tôi còn được đi ăn cỗ nhé.

3. Trong cả phòng kinh doanh này, chỉ còn mỗi em là chưa có gì đâu nhé. Mong ngày 8/3 em sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi không chỉ trong công việc mà cả với những mối quan hệ trong xã hội. Chúc em sớm tìm được ý trung nhân vừa ý muốn của mình.

4. Chúc mừng thật rực rỡ và nồng nhiệt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chúc các chị em chưa lập gia đình sẽ sớm có người yêu đeo bám không dừng, như đỉa bám vào chân, như cây bám vào đất, như mây bám trời,...

5. Happy Women’s Day, chúc em một ngày 8/3 thật nhiều ý nghĩa, ấm áp và hạnh phúc. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh chị trong công việc khi mới vào công ty không lâu. Mong em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và nhanh chóng có tin báo hỷ cho mọi người trong công ty nhé.

Thơ chúc 8/3 cho đồng nghiệp nữ

1. Hôm nay mùng tám tháng ba

Chúc toàn phụ nữ mặn mà dễ thương

Như bông hoa đẹp tỏa hương

Để cho ai đó vấn vương cõi lòng...

2. Ngày mai mồng tám tháng ba

Chị em chả lẽ chỉ ra với vào

Thôi thì phát động phong trào

Vùng lên một phát... lại vào với ra

Ngày mai mồng tám tháng ba

Trước tiên ta chúc phe ta đã nào

Các nàng sức khỏe dồi dào

Tươi như hoa đào gặp tiết trời xuân

3. Chúc mừng ngày tám tháng ba

Chị em phụ nữ như hoa tuyệt trần

Chúc cho những mối tình thân

Ngày càng thêm thắm nghĩa ân trọn đời.

Chúc cho các cặp xa rời

Hiểu ra lẽ phải mà thôi giận hờn

Chúc cho các thím đẹp hơn

Tựa như những đóa mẫu đơn giao mùa.

Chúc cho mấy bác đi chùa

Được nhiều ơn đức bán mua mỗi ngày

Chúc cho giới trẻ thời nay

Biết yêu biết quý biết xây gia đình.

4. Chúc cho phụ nữ tóc dài

Ngày càng mơ mộng như bài thơ xuân,

Chúc cho phụ nữ dài chân

Ngày càng ngắn nhé, cái quần em mang!

Chúc cho phụ nữ giàu sang

Tranh nhau lên mạng khoe hàng hiệu luôn!

Chúc cho phụ nữ đi buôn

Làm ăn phát đạt không chuồn trốn nợ

Chúc cho phụ nữ làm thơ

Đầu óc ngơ ngẩn, ngẩn ngơ suốt ngày!

Chúc cho phụ nữ… ăn mày

Ra đường trúng quả gặp ngay nhà giàu!

Lời chúc 8/3 cho đồng nghiệp bằng tiếng Anh

1. I just gathered some fresh flowers to say “Hello” and to wish you a day as bright and cheerful as you are!

- Tạm dịch: Anh vừa mới gom một chút những đóa hoa tươi thắm, để nói lời Xin chào đến em và chúc em có được một ngày mới rạng rỡ và vui vẻ như chính em vậy.

2. A sister is someone, who is sweet and supportive, kind and loving, cheerful and inspiring, a friend and my all time laughter. Sis, you mean so much more than words can say… We love you so much, happy Women’s Day!!!

- Tạm dịch: Một người đàn chị tuyệt vời, người vô cùng ngọt ngào và tốt bụng, luôn vui vẻ và yêu quý, truyền cảm hứng cho bọn em, là một người bạn khiến chúng em luôn có thời khắc vui cười. Chị ơi, chị có rất nhiều ý nghĩa với bọn em hơn cả những gì mà bọn em muốn nói. Chúng em yêu quý chị rất nhiều, chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

3. Such an amazing opportunity to thank all of the beautiful, wonderful, charming women out there! Thank you for making life possible, thank you for being so different and strong! Happy Women’s Day!

- Tạm dịch: Thật là một dịp tuyệt vời để có thể gửi lời cảm ơn đến với những người phụ nữ, đồng nghiệp xinh đẹp, quyến rũ. Cảm ơn các chị em vì đã khiến cuộc sống này có ý nghĩa hơn, cảm ơn các chị em vì đã thật sự mạnh mẽ và khác biệt. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ!!!

4. Happy Women’s Day to our sister in this company, we are so lucky to have someone as wonderful as you by our side.

- Tạm dịch: Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ đến người chị cùng công ty của chúng em. Chúng em thật may mắn vì có được một người vô cùng tuyệt vời như chị ở bên cạnh.

5. You can do the best ever – you are brave, smart, genius and generous. Happy Women’s Day to you!

- Tạm dịch: Chị em là người có thể làm mọi thứ một cách tốt đẹp nhất, mọi người thật dũng cảm, mưu trí, thông minh và rộng lượng. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ đến các chị em.

Nguồn: http://danviet.vn/loi-chuc-8-3-cho-dong-nghiep-nu-khien-cac-chi-em-thich-me-502021838372610.htm