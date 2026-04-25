Ký ức đặc biệt của chủ quán bún chả Hà Nội từng đón cựu Tổng thống Mỹ Obama

Ký ức về vị khách "đặc biệt" của chủ quán bún chả Hà Nội khi đón cựu Tổng thống Mỹ Obama

Cận trưa ngày 25/4, quán bún chả Hương Liên, phố Lê Văn Hưu, Hà Nội luôn tất bật khách ra vào thưởng thức. Cách đây gần 10 năm, trong chuyến công du tới Việt Nam hồi tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới quán bún chả Hương Liên gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia, cùng thưởng thức với đầu bếp quá cố Anthony Bourdain. Ngoài ra, ông Obama còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn.

Bà Liên cho biết, việc kinh doanh của quán bún chả tốt lên rất nhiều sau sự kiện đón cựu Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Liên, chủ quán cho biết, dù gần một thập niên trôi qua nhưng kí ức về chuyến ghé thăm của vị khách đặc biệt - ông Obama vẫn nguyên vẹn. Cũng kể từ đó tới nay, quán bún chả của gia đình bà trở nên nổi tiếng hơn, thu hút rất đông người dân và du khách.

Khác với tưởng tượng của nhiều người về một kế hoạch được báo trước rầm rộ, mọi thứ diễn ra âm thầm đến mức bà Liên từng phải… “gọi công an phường vì sợ”.

Lượng khách luôn đông đúc đến quán bún chả ăn trưa ngày 25/4.

Bà kể, ban đầu có người liên hệ đặt 30 suất bún chả trước 1 tháng với lý do "quay phim ẩm thực" cho một chương trình truyền hình của Mỹ. Sát giờ G, khi thấy một xe ô tô chở đầy thiết bị quay phim và rất nhiều người lạ mặt xuất hiện, bà chủ vốn tính cẩn thận đã lo sợ và gọi điện cho công an phường để báo cáo.

"Lúc đó công an phường cũng không biết gì, mãi sau mới biết đó là người của Bộ Ngoại giao", bà Liên nhớ lại và cho hay, chỉ đến khoảng 17h30 chiều, khi thông tin chính thức được xác nhận là Tổng thống Obama sẽ tới, bà mới thực sự ngỡ ngàng.

Chiếc bàn ông Obama ngồi ăn bún chả được bày nguyên vẹn và đóng khung lồng kính.

"Nghe tin Tổng thống Obama đến, chân tay tôi run rẩy và khá bất ngờ. Tôi liền gọi điện báo cho con trai. Tuy nhiên, sau khi con tôi trở về cũng không kịp phải đứng ở tít ngoài đường lớn vì đông người quá", bà Liên chia sẻ.

Cả đoàn khách tới đã gọi hơn 100 suất bún chả. Cựu Tổng thống Mỹ không chỉ ăn tại quán, liên tục dành lời khen ngon mà còn mua mang về. Sau chuyến thăm của ông Obama, quán Hương Liên đã trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Từ một quán ăn chủ yếu bán vào buổi sáng và trưa, quán đã mở rộng thời gian phục vụ từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối hàng ngày để đáp ứng lượng khách trong nước và quốc tế đổ xô về. Diện mạo của quán cũng được đầu tư bài bản hơn. Từ một không gian khiêm tốn, nay quán đã mở rộng lên 3 tầng. Bộ máy nhân sự cũng tăng gấp đôi, từ 5-7 người ban đầu lên khoảng 15 nhân viên để phục vụ kịp thời. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở việc áp dụng công nghệ vào quản lý.

Đặc biệt, thực đơn của quán xuất hiện một lựa chọn mang tính biểu tượng: "Combo Obama". Combo này bao gồm một suất bún chả, một nem vuông và một lon bia – đúng nguyên mẫu bữa ăn mà vị Tổng thống Mỹ đã thưởng thức. Dù giá cả có biến động theo thị trường, hiện tại khoảng 130.000 đồng/combo, nhưng đây vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến đây. Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là chiếc bàn nơi ông Obama từng ngồi, nay được lồng trong tủ kính trang trọng ở tầng 2 để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm.

Quyết không bán bản quyền thương hiệu dù được mua với giá cao

Theo bà Liên, sau 10 năm đón cựu Tổng thống Mỹ, món bún chả 30 năm tuổi của gia đình bà vẫn được giữ nguyên công thức, từ cách pha nước mắm tới bí quyết nướng chả... Quán vẫn duy trì nướng thịt bằng than hoa. Nhiều nhà đầu tư quốc tế đã tìm đến hỏi mua bản quyền thương hiệu với giá rất cao, nhưng bà đều từ chối.

Nhiều khách đến ăn check-in cùng bức ảnh cựu Tổng thống Mỹ.

"Nhiều người cứ bảo mua thương hiệu tôi có bán đâu... làm một cái này rất là khó, chỉ cần lửa khác là món ăn đã khác rồi. Miếng thịt được nướng chín đều hai mặt, không quá khô, giữ được độ ẩm, ngọt và đậm đà. Đó là sự khác biệt của bún chả của cửa hàng tôi”, bà Liên cười nói.

Với bà, bún chả không đơn giản như bát phở chỉ cần nước dùng là xong. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu thái thịt, xếp dọn nướng đến cách làm đu đủ, chọn rau sống. Để giữ được hương vị đặc trưng suốt bao nhiêu năm, bà vẫn trực tiếp sát sao khâu chuẩn bị thực phẩm hàng ngày, không cho phép sự lơ là dù đã có các con hỗ trợ.

Mới đây, khi hay tin Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung đã đến thưởng thức phở, cơm rang dưa bò tại một quán phở trên phố Đinh Liệt, Hà Nội, cảm xúc của bà Liên lại bồi hồi.

Với bà Liên, đây còn sự thể hiện lòng hiếu khách của người Việt. Bà chia sẻ rằng người Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung luôn thân thiện, điều này khiến du khách nước ngoài cảm thấy an toàn và ấm lòng khi trải nghiệm ẩm thực đường phố.

Nhiều năm qua, dù các nguyên thủ quốc gia khác có thể ghé thăm nhiều địa điểm khác, nhưng cảm xúc tự hào và bồi hồi vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng bà Liên. Quán bún chả giờ đây không chỉ là nơi kinh doanh, mà là nơi lưu giữ một khoảnh khắc lịch sử của ngoại giao văn hóa, nơi mà một món ăn bình dân đã trở thành cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện đến với bạn bè quốc tế.