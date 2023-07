“Kiếp nạn thứ 82 khi lấy chồng”: Xe hoa bị đâm nát bét, đôi vợ chồng 9X cùng trải qua sinh tử ngay trong ngày cưới

Những ngày gần đây, cụm từ “kiếp nạn thứ 82 khi lấy chồng” đang “hot rần rần” trên mạng xã hội. Cụm từ này gợi lại những kỷ niệm vui nhộn, diễn tả những tình huống “khó đỡ” mà các chị em gặp phải trong ngày cưới, khi đi lấy chồng.

Và, chị Hà Phương Trinh (32 tuổi) cùng chồng là anh Đào Thế Quang (30 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) đã có một “kiếp nạn” theo đúng nghĩa đen ngay trong ngày cưới của mình. Bởi vào ngày hôm đó, anh chị đã cùng nhau vượt qua sinh tử.

Chị Hà Phương Trinh chia sẻ về "kiếp nạn thứ 82" khi lấy chồng trên mạng xã hội.

“Bắt quả trend 82 kiếp nạn trên top top đúng nghĩa đây này… cũng gần 4 năm qua cửa ải sinh tử với nhau rồi đấy. Kể ra cuộc tình này cũng như phim luôn”, chị Phương Trinh viết trên trang cá nhân. Kể về mối tình của mình, 9X cho biết trước khi chính thức hẹn hò yêu đương với anh Thế Quang, chị đi buôn quần áo ở Quảng Châu và gặp một số trục trặc nên đổi tiền khó.

Đúng lúc ấy, anh Thế Quang đã gọi cho chị. Đang khó khăn có người hỏi han, quan tâm, nàng 9X thẳng thắn bày tỏ chị đang bị thiếu tiền mua hàng nhưng không biết đổi tiền ở đâu. Dù ở cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng anh Thế Quang vẫn tìm cách gỡ rối hộ chị, gọi người đến tận nơi đổi tiền cho chị.

“Dù đang ở rất xa, ở một đất nước khác nhưng anh vẫn quan tâm, dõi theo công việc của mình được. Lúc đấy tôi rất cảm động, thấy anh là một người đàn ông thông minh, chu đáo. Một thời gian sau tôi nhận lời yêu anh, nhưng khi hai đứa bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương cũng là lúc cả hai gặp biến cố lớn nhất về công việc và tiền bạc. Cả tôi và anh đều mất tiền của, mất các mối quan hệ bạn bè. Gặp nhau từ lúc hai đứa trắng tay đi lên cùng nhau nên chúng tôi rất trân trọng nhau”, chị Phương Trinh chia sẻ.

Tuy nhiên 9X bật mí thêm rằng, thực ra lúc đầu chị không yêu chồng mình nhiều vì trông anh có vẻ ngoài thư sinh, lại trẻ hơn chị. Nhưng sau đó anh đã bỏ lại ước mơ tại Nhật Bản về Việt Nam với chị, chính điều đó khiến chị thực sự cảm động.

Quen lâu mới thấy anh khác với vẻ ngoài thư sinh, tính cách rất trưởng thành, có chí tiến thủ cao, làm gì cũng nhường nhịn và nghĩ cho chị, không bao giờ chấp vặt chuyện nhỏ. Điều này khiến chị Phương Trinh cảm thấy anh giống như một người bạn, người yêu, đồng nghiệp, việc gì cả hai cũng làm cùng nhau nên có cảm giác đi nhanh hơn.

Sau gần 2 năm yêu nhau, cả hai tiến đến hôn nhân vào cuối năm 2019. Trong 2 năm cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc cho cả hai, cùng nhau mở công ty, mọi thứ đều êm đềm nhưng tới ngày cưới cặp đôi lại trải qua “kiếp nạn thứ 82” – cùng nhau vượt qua sinh tử khi xe hoa va chạm với xe tải.

“Ngày cưới cũng là ngày kinh hoàng nhất với hai vợ chồng tôi. Hôm đó khoảng 12 giờ kém, trên đường đưa dâu về nhà chồng thì xe hoa của chúng tôi gặp tai nạn. Lúc đó tôi chỉ nhớ thoáng qua trong đầu có một chiếc xe ô tô tải trước mắt, sau đấy mở mắt ra, tôi thấy mặt chồng đầy máu me. Cứ ngỡ là nằm mơ, tôi còn hỏi: ‘Ơ, mặt anh bị làm sao thế…’.

Và rồi mở mắt ra lần nữa lại thấy bác sĩ gọi tên, cứ tiếng to tiếng nhỏ bên tai: ‘Cho vào chụp đi’. Mở to mắt ra nhìn, tôi thấy xung quanh bao nhiêu bệnh nhân tai nạn cấp cứu nằm bên cạnh, nhìn xuống thấy mình vẫn đang mang váy cưới to đùng, trên váy cưới còn dính máu”, chị Phương Trinh nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

Xe cưới nát bét đến 80%, nhưng cũng may hai vợ chồng chỉ bị chấn thương phần mềm và xây xước nhẹ. Anh Thế Quang bị khâu 8 mũi trên mặt.

Xe hoa nát bét đến 80% nhưng may thay cả hai chỉ bị xây xước, chấn thương phần mềm.

Vượt qua sinh tử, hai vợ chồng nắm tay nhau rưng rưng nước mắt, cảm ơn trời Phật vì cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Hôm đó, tối muộn chị mới về đến nhà chồng và hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.

Chị Phương Trinh chia sẻ: “Chuyện đến với tôi cứ như trong phim vậy đấy, mọi thứ đến bất chợt và nỗi sợ hãi cứ kéo dài mãi. Nhưng không sao, còn người là còn tất cả. Sau sự việc xảy ra thì hai vợ chồng càng yêu thương nhau hơn, càng trân trọng từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc mình đang sống vì thật sự ngày mai như thế nào, không một ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra...”.

Sau tai nạn, cặp đôi vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ ngay ngày hôm đó.

Hiện tại chị Phương Trinh và anh Thế Quang đã có với nhau một bé 7 tháng tuổi, cả hai đồng sáng lập một công ty chuyên phân phối mặt hàng nội địa mẹ và bé. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau gần 4 năm, nhưng cả hai chưa bao giờ xảy ra cãi vã, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chị nói: “Nói chắc nhiều người không tin nhưng anh chưa bao giờ làm tôi buồn chuyện gì cả. Đúng là trong hôn nhân khó có thể tránh khỏi cãi vã, nhưng trong nhà tôi mâu thuẫn gần như không có, chúng tôi chỉ thi thoảng cãi nhau về chuyện chụp ảnh thôi. Lúc cãi nhau thì anh thường nhường tôi, để tôi nói chán thì thôi”.

Không chỉ nhường vợ, anh Thế Quang cũng nấu ăn rất ngon, không ngần ngại làm việc nhà. Trong nhà chị Phương Trinh thường là người nấu ăn, nhưng chị chỉ nấu món Việt, còn món Tây sẽ do anh xã trổ tài. Ăn xong người rửa bát lại là anh Thế Quang.

Hiện tại tổ ấm của anh chị càng thêm hạnh phúc, viên mãn khi có thêm sự xuất hiện của thành viên mới.

Để có một tổ ấm hạnh phúc, theo chị Phương Trinh, cả hai cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau, biết cách lắng nghe và xem bạn đời của mình như một người bạn. Cần tôn trọng suy nghĩ riêng của đối phương, nếu có sự khác biệt nên nói chuyện từ từ để cả hai thấu hiểu, từ đó có chung một hướng đi.

Chị luôn mang đến năng lượng tích cực cho chồng, kể cả gặp khó khăn trong cuộc sống thì chị cũng là người truyền lửa cho anh. Và ngược lại, lúc chị tiêu cực anh cũng là người truyền động lực cho chị, 2 người cứ bù trừ cho nhau. Ngoài ra cần biết yêu bản thân, bản thân có đẹp có khỏe thì mới chăm sóc được cho người khác. “Tôi rất thích làm đẹp cho mình, làm đẹp cho chồng, cả hai cùng đẹp thì cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy đẹp đẽ hơn”, 9X chia sẻ.

