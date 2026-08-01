Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này
Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo
Triệu phú tự thân Daniel Meursing chia sẻ kinh nghiệm trở nên giàu có từ xuất phát điểm một người có mức lương trung bình.
Theo Bảo An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/07/2026 17:59 PM (GMT+7)