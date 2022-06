“Khó tính” trong tình yêu, trai tân 34 tuổi đi hẹn hò tìm vợ

Thứ Hai, ngày 20/06/2022 12:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Được mai mối cùng nữ kế toán chưa mảnh tình vắt vai, liệu anh chàng “khó tính” có khiến bạn gái đồng ý hẹn hò?

Bạn muốn hẹn hò tập 804 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Văn Hiến (34 tuổi) – kỹ sư xây dựng và Ngọc Thùy (31 tuổi) - kế toán.

Văn Hiến có điểm mạnh điềm đạm, thích thể thao, biết nấu ăn; điểm yếu giọng nói nhỏ, khó tính trong mối quan hệ với bạn nữ.

“Em chỉ có một mối tình đầu tiên năm lớp 6, lúc bé hay chọc nhau, đến giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Em cũng được gia đình giới thiệu nhưng chỉ gặp mặt một, hai lần ăn uống không đi đến đâu. Em nghĩ nguyên nhân chính do môi trường làm việc ngành xây dựng đa số các bạn nam, các bạn nữ không có, và các bạn nữ em thích đa số đã có gia đình. Có thể do em khó quá. Trong những lần gặp gỡ, em có cảm xúc với bạn gái, có muốn nắm tay ôm hôn nhưng bạn gái không cho do em không phải gu của cô ấy nên không có cơ hội. Em thích người phụ nữ gia đình, ngoại hình ưa nhìn. Em không thích bạn gái quá cá tính, gia trưởng, không chịu thay đổi suy nghĩ”, trai tân 34 tuổi thật thà.

Ngọc Thùy là người độc lập, thích bếp núc nhưng lúc mệt dễ quạu với người bên cạnh.

Cô nàng chưa trải qua mối tình nào chỉ cần bạn trai cao, không quá mập, không qua gầy, hài hước.

Mở rào gặp gỡ, cặp đôi chưa có kinh nghiệm tình trường rất có thiện cảm dành cho đối phương. Nữ chính chinh phục đàng trai và ông mối khi tặng túi bánh tự làm cực ngon.

Chia sẻ về chuyện làm dâu, Văn Hiến cho biết, nếu cả hai tiến xa hơn thì cô sẽ không phải làm việc gì trong gia đình vì bố mẹ anh có thể làm việc đó. Ngoài ra anh cũng tiết lộ đã tích góp mua được một căn nhà nếu bạn gái thích có thể ra ở riêng.

Khi Ngọc Thùy thẳng thắn nói về chuyện tiền bạc sau khi kết hôn rằng: “Em không thích giữ tiền. Em thích bạn trai cũng biết cách quản lý tài chính và có quỹ chung của gia đình. Ngày ngày em làm việc với các con số rồi nên việc gia đình em cũng giữ và kham nhiều quá sẽ gây căng thẳng. Em sẽ trút giận lên người anh”.

Đàng trai đồng tình: “Anh thích suy nghĩ của em là tài chính bạn nam cũng phải tự chủ. Nếu có cơ hội đến với em anh sẽ cố gắng làm để lo cho em, để tài chính tốt hơn và mình sẽ có tương lai tốt sau này khi có con cái. Còn về vấn đề giữ tiền, em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể, anh hoàn toàn ủng hộ”.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Văn Hiến nắm tay bạn gái nói lời chân thành: “Nắm bàn tay em anh thấy được sự chân thành và tình cảm trong đó. Anh là người đàn ông chững chạc, anh sẽ lo cho em và gia đình sau này. Anh tin sẽ mang lại hạnh phúc cho em, điều đó em hoàn toàn tin tưởng”. “Em cũng mong anh sẽ làm được những điều anh nói”, nữ kế toán vui vẻ đáp.

Kết thúc cuộc hẹn, anh chàng khó tính trong tình yêu đã chinh phục được nữ kế toán chưa mảnh tình vắt vai trong niềm vui của ông bà mối và người thân đi cùng. Văn Hiến trao nhau nụ hôn đầu sau hơn 20 năm chưa được hôn dành cho bạn gái khiến khán giả trường quay vô cùng thích thú.

Nguồn: http://danviet.vn/kho-tinh-trong-tinh-yeu-trai-tan-34-tuoi-di-hen-ho-tim-vo-502022206125925953.h...Nguồn: http://danviet.vn/kho-tinh-trong-tinh-yeu-trai-tan-34-tuoi-di-hen-ho-tim-vo-502022206125925953.htm