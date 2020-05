Giải khuây bằng cách tự xăm mình mỗi ngày trong thời gian bị cách ly

Sau nhiều tuần phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly để phòng ngừa dịch COVID-19, rất nhiều người trong chúng ta đã làm nhiều việc khác để giải toả bớt căng thẳng khi phải ở nhà.

Thân hình được phủ kín hình xăm của Chris Woodhead.

Tuy nhiên, với Chris Woodhead, một người đàn ông 33 tuổi đến từ phía Đông London đã nghĩ ra một cách giải toả tâm lý ở một cấp độ hoàn toàn khác, thậm chí là có phần "điên rồ".

Chris Woodhead đã tự xăm mình mỗi ngày kể từ khi bị cách ly. Tính đến ngày 4/5, anh đã làm việc này liên tục trong 49 ngày, và cho biết bản thân không có ý định dừng lại. Các hình xăm bao gồm virus, bướm, hổ, chú hề và nàng tiên cá...

"Ý tưởng xăm mình mỗi ngày trong thời gian bị cách ly xuất hiện theo cách khá tự nhiên", Woodhead nói với CNN. "Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cách tốt để giết thời gian trong những ngày này, vì hiện giờ tôi không thể tới studio để xăm".

Woodhead cho biết bản thân không lạ lẫm gì với quá trình xăm lên cơ thể của chính mình, bởi anh đang làm việc tại một studio ở London, và đã tự xăm lên cơ thể 100 hình xăm trước khi hành nghề.

Trước khi nghĩ đến quyết định tự xăm mình trong thời gian cách ly, cơ thể của Woodhead đã được che phủ bởi gần 1.000 hình xăm khác. "Dù có thêm 100 hình xăm nữa thì nó cũng sẽ không tạo ra sự khác biệt và tôi sẽ làm điều này cho đến khi được quay lại studio làm việc, bất kể là mất bao lâu", Woodhead cho biết.

Bức hình bàn chân được xăm với dòng chữ "When will it end" (khi nào nó mới kết thúc) do Chris Woodhead chụp và đăng tải lên trang Instagram cá nhân hôm 30/3 vừa qua.

"Điều đó chắc chắn đã giúp tôi vượt qua chuỗi ngày này. Thật nhàm chán khi bị mắc kẹt ở nhà, và nếu không xăm mình, tôi sẽ cảm thấy rất lạc lõng", Woodhead nói. "Xăm mình không phải là sở thích của tôi hay bất kỳ thợ xăm nào khác mà nó đã trở thành là một phần rất lớn đối với tôi. Cơ thể con người là một bức tranh tuyệt vời và vô tận".

