Điểm thi THPT Quốc gia 2021: Top 10 khối C toàn quốc có 7 thí sinh Nghệ An

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 08:13 AM (GMT+7)

Sĩ tử Nghệ An đạt điểm khối C cao nhất là 29,25 điểm, điểm cụ thể từng môn lần lượt là: Văn: 9,5 điểm, Sử: 10 điểm, Địa: 9,75 điểm.

Thí sinh Nghệ An đạt số điểm cao ở khối C

Đêm 26/7, điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 chính thức được công bố. Các thí sinh nhanh chóng tiến hành tra cứu điểm thi, các thủ khoa, á khoa và các sĩ tử điểm cao bắt đầu lộ diện.

Cách đây 1 giờ đồng hồ, Cổng thông tin Kỳ thi THPT Quốc gia vừa thông báo một thông tin khiến nhiều người bất ngờ. Đó là trong top 10 thi sinh đạt điểm cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) toàn quốc có tới 7 thí sinh Nghệ An.

Sĩ tử Nghệ An đạt điểm khối C cao nhất là 29,25 điểm, điểm cụ thể từng môn lần lượt là: Văn: 9,5 điểm, Sử: 10 điểm, Địa: 9,75 điểm. 6 thí sinh Nghệ An còn lại đều đạt 29 điểm và điểm các môn đều từ 9 điểm trở lên.

Kết quả này khiến những thi sinh Nghệ An rất tự hào. Trong những kỳ thi THPT Quốc gia những năm gần đây, tỉnh Nghệ An luôn đạt kết quả đáng ngưỡng mộ với nhiều thủ khoa, á khoa ở các khối thi. Có những lớp học ở Nghệ An 100% đỗ đại học với số điểm cao.

Cùng với đó, thủ khoa các khối thi khác và những thí sinh đạt điểm 10 các môn bắt đầu lộ diện. Trong đó, thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) là Võ Kim Anh (học sinh trường THPT chuyên Hà Tĩnh) với số điểm tối đa 30/30 điểm. Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 là Nguyễn Lê Thiên Nghi – học sinh lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-thi-thpt-quoc-gia-2021-top-10-khoi-c-toan-quoc-co-7-thi-sinh-nghe-an-5020...Nguồn: http://danviet.vn/diem-thi-thpt-quoc-gia-2021-top-10-khoi-c-toan-quoc-co-7-thi-sinh-nghe-an-502021267814335.htm