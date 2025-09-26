Dàn 'trai xinh, gái đẹp' Học viện Cảnh sát nhân dân 'gây sốt' ngay ngày đầu nhập học.

Ngày 25/9, Học viện Cảnh sát nhân dân chính thức chào đón hơn 500 tân sinh viên D51. Ngay lập tức, mạng xã hội đã rần rần với loạt khoảnh khắc check-in của các "chiến binh" Gen Z trong ngày đầu bước vào giảng đường.

Khuôn viên Học viện Cảnh sát nhân dân ngày nhập trường.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên và người nhà trong ngày đầu nhập học.

Không khí náo nhiệt từ sáng sớm, khi hàng dài tân sinh viên cùng ba lô, vali đổ về khuôn viên trường. Điều khiến nhiều người chú ý chính là sự xuất hiện của dàn "trai xinh, gái đẹp" với nụ cười tỏa nắng. Trên nền áo xanh quân phục, không khí rộn ràng từ CLB Nội san – Truyền thanh, sân trường sáng bừng năng lượng tuổi trẻ.

Hơn 500 tân sinh viên D51 Học viện Cảnh sát nhân dân chính thức làm thủ tục nhập học.

Nịnh Thị Mai (tân sinh viên D51) chia sẻ: “Hôm nay, mình hồi hộp lắm, nhưng được thầy cô và anh chị hỗ trợ nhiệt tình nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mình mong sớm hòa nhập để trải nghiệm quãng đời sinh viên thật trọn vẹn”.

Nịnh Thị Mai (tân sinh viên D51).

Nguyễn Phương Anh – một trong những gương mặt nổi bật của D51, hào hứng: “Mình đã mơ ước trở thành sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân từ lâu. Khoảnh khắc chính thức khoác lên mình màu áo này là niềm tự hào và cũng là động lực để mình nỗ lực học tập, rèn luyện”.

Nguyễn Phương Anh (tân sinh viên D51).

Còn Nguyễn Thành Trung (TP. Hà Nội, lớp D – khóa D51 – T02) thì bày tỏ: “Ngay từ buổi nhập học đầu tiên, mình đã cảm nhận được sự gắn kết và kỷ luật ở Học viện. Mình rất mong chờ những trải nghiệm sắp tới, nhất là được rèn luyện trong môi trường nghiêm túc nhưng cũng rất năng động”.

Nguyễn Thành Trung nhận lời dặn dò của cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Không chỉ dừng ở thủ tục nhập học, đây còn là ngày hội thực sự khi các tân sinh viên tranh thủ check-in, lưu lại kỷ niệm đầu tiên cùng bạn bè và gia đình. Những shoot hình của dàn nam thanh nữ tú nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn sinh viên, nhận “bão” tim từ cộng đồng mạng.

Dàn 'trai xinh, gái đẹp' Học viện Cảnh sát nhân dân 'gây sốt' ngay ngày đầu nhập học.

Với sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo từ nhà trường, từ ký túc xá, giảng đường cho đến chương trình học tập, D51 được kỳ vọng sẽ sớm thích nghi, tạo nên một thế hệ vừa bản lĩnh, vừa cực kỳ cuốn hút.

Câu lạc bộ ghi ta, truyền hình sẵn sàng chào đón các 'tân binh' khoá D51.

Ngày đầu nhập học của D51 không chỉ là dấu mốc quan trọng, mà còn là màn “debut” cực chất của tân sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.