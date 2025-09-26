Dàn 'siêu xe' bằng gỗ độc đáo của chàng trai Bắc Ninh gây sốt
Chàng trai Bắc Ninh chế tạo dàn "siêu xe" bằng gỗ có thể di chuyển hàng chục km, thu hút sự chú ý của nhiều người yêu công nghệ sáng tạo.
Dàn "siêu xe" ô tô và mô tô bằng gỗ trưng bày tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang, Bắc Ninh) khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Nguyễn Thắng
Nhiều người chụp ảnh kỷ niệm với những chiếc xe ô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng
Ý tưởng làm xe ô tô bằng gỗ này đến từ một chàng trai ở tỉnh Bắc Ninh.
Anh Trương Văn Đạo (35 tuổi) ở làng nghề Phù Khê, Bắc Ninh là chủ nhân của dàn "siêu xe" bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng
Một người dân đi thử xe mô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng
Anh Đạo chia sẻ, anh có ý tưởng làm những chiếc xe ô tô và mô tô bằng gỗ từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Lúc đó, anh có thời gian và xưởng mộc nên làm xe ô tô bằng gỗ cho con chơi. Ảnh: Nguyễn Thắng
Sau đó, xe ô tô bằng gỗ của anh Đạo được nhiều người quan tâm, anh làm thêm nhiều loại xe ô tô bằng gỗ. Đến nay, anh đã bán được một số xe cho đối tác nước ngoài mua để trưng bày ở bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Thắng
Anh Đạo cho biết, những chiếc xe ô tô và mô tô bằng gỗ của anh được gắn động cơ có thể di chuyển khoảng 30 km. Ảnh: Nguyễn Thắng
Hiện anh Đạo có dàn "siêu xe" bằng gỗ với 30 chiếc. Ảnh: Nguyễn Thắng
Nhạc sĩ, ca sỹ Tuấn Cry thích thú trải nghiệm đi xe ô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng
Một chiếc xe ô tô bằng gỗ bên cạnh xe ô tô thật. Ảnh: Nguyễn Thắng
