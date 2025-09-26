Dàn 'siêu xe' bằng gỗ độc đáo của chàng trai Bắc Ninh gây sốt

Dàn "siêu xe" ô tô và mô tô bằng gỗ trưng bày tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang, Bắc Ninh) khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhiều người chụp ảnh kỷ niệm với những chiếc xe ô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ý tưởng làm xe ô tô bằng gỗ này đến từ một chàng trai ở tỉnh Bắc Ninh.

Anh Trương Văn Đạo (35 tuổi) ở làng nghề Phù Khê, Bắc Ninh là chủ nhân của dàn "siêu xe" bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Một người dân đi thử xe mô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Anh Đạo chia sẻ, anh có ý tưởng làm những chiếc xe ô tô và mô tô bằng gỗ từ thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Lúc đó, anh có thời gian và xưởng mộc nên làm xe ô tô bằng gỗ cho con chơi. Ảnh: Nguyễn Thắng

Sau đó, xe ô tô bằng gỗ của anh Đạo được nhiều người quan tâm, anh làm thêm nhiều loại xe ô tô bằng gỗ. Đến nay, anh đã bán được một số xe cho đối tác nước ngoài mua để trưng bày ở bảo tàng. Ảnh: Nguyễn Thắng

Anh Đạo cho biết, những chiếc xe ô tô và mô tô bằng gỗ của anh được gắn động cơ có thể di chuyển khoảng 30 km. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hiện anh Đạo có dàn "siêu xe" bằng gỗ với 30 chiếc. Ảnh: Nguyễn Thắng

Nhạc sĩ, ca sỹ Tuấn Cry thích thú trải nghiệm đi xe ô tô bằng gỗ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Một chiếc xe ô tô bằng gỗ bên cạnh xe ô tô thật. Ảnh: Nguyễn Thắng