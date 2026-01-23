Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

Nhờ quý nhân kề cận, những con giáp này thường "qua cầu gió bay", hóa hung thành cát, biến rủi ro thành cơ hội.

Con giáp Tỵ: Bình yên là phúc phần lớn nhất

Điểm may mắn lớn nhất của con giáp Tỵ trong năm Bính Ngọ nằm ở quý nhân. Ảnh minh họa

Năm 2026 mang đến cho con giáp Tỵ một nhịp sống khá nhẹ nhàng.

Không quá nhiều biến cố lớn, không bị cuốn vào những drama rối ren, cuộc sống của bạn nhìn chung ổn định và dễ thở hơn so với nhiều người xung quanh.

Tuy nhiên, với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và cái tôi khá cao, đôi lúc bạn vẫn vô tình khiến người khác phật ý.

Điểm may mắn lớn nhất của con giáp Tỵ trong năm Bính Ngọ nằm ở quý nhân.

Mỗi khi đứng trước tình huống khó xử, bạn thường không phải tự xoay xở một mình. Luôn có người kịp thời xuất hiện, đưa ra lời khuyên đúng lúc hoặc âm thầm hỗ trợ phía sau, giúp mọi việc được giải quyết êm đẹp.

Nhờ đó, cả năm trôi qua trong trạng thái an nhàn, ít lo nghĩ. Dù không quá bùng nổ về thành tựu, nhưng sự ổn định, thoải mái về tinh thần chính là món quà quý giá mà năm nay mang lại cho bạn.

Con giáp Mùi: Được yêu thương nên gặp nạn cũng không đơn độc

Số mệnh của con giáp Mùi lại có một điểm đặc biệt, càng gặp khó, càng có người đứng ra bảo vệ. Ảnh minh họa

Người tuổi Mùi vốn nổi tiếng hiền lành, chân thành và có phần cả tin. Chính sự ngây thơ này đôi khi khiến con giáp này trở thành đối tượng bị ganh ghét, lợi dụng hoặc cản trở.

Năm Bính Ngọ cũng không hoàn toàn yên ả, khi bạn có thể cảm nhận rõ những ánh mắt soi mói hay sự cạnh tranh ngầm từ xung quanh.

Thế nhưng, số mệnh của con giáp Mùi lại có một điểm đặc biệt, càng gặp khó, càng có người đứng ra bảo vệ.

Gia đình, bạn bè thân thiết chính là chỗ dựa vững chắc, giúp bạn tránh được những tổn thất lớn.

Không chỉ vậy, khi bước ra ngoài xã hội, sự trong sáng và chân thành của bạn lại vô tình ghi điểm với những người có vị thế, quyền lực.

Họ nhìn thấy ở bạn sự tử tế hiếm có và sẵn sàng nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối.

Nhờ vậy, con đường sự nghiệp và tài chính của tuổi Mùi trong năm Bính Ngọ vẫn có những bước tiến đáng kể, dù khởi đầu không quá thuận lợi.

Con giáp Mão: Trong rủi có may, trong khó có người đồng hành

Vận xui của tuổi Mão không kéo dài. Trong những thời điểm tưởng chừng bế tắc nhất, bạn lại nhận ra mình không hề đơn độc. Ảnh minh họa

Con giáp Mão vốn sống tình cảm, mềm mỏng và luôn đối đãi với người khác bằng sự chân thành. Chính vì thế, bạn thường tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Tuy nhiên, năm 2026 là thời điểm bạn chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, khiến cuộc sống dễ phát sinh rắc rối, thị phi hoặc những hiểu lầm không đáng có.

Dẫu vậy, vận xui của tuổi Mão không kéo dài. Trong những thời điểm tưởng chừng bế tắc nhất, bạn lại nhận ra mình không hề đơn độc.

Gia đình, bạn bè và cả những mối quan hệ xã giao sẽ cùng bạn tìm ra lối thoát. Nhờ sự đồng lòng và hỗ trợ đúng lúc, những biến cố lớn dần được hóa giải.

Năm Bính Ngọ vì thế trở thành một năm "thử thách nhưng không gục ngã", giúp tuổi Mão trưởng thành hơn, vững vàng hơn sau mỗi sóng gió.

3 con giáp yên ổn năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ không phải là năm của những cú bứt phá ngoạn mục đối với các con giáp này, nhưng lại là giai đoạn hiếm hoi mà sự bình yên, an toàn và cảm giác được chở che trở thành tài sản quý giá nhất.

Khi biến cố xuất hiện, họ không phải đối mặt một mình mà luôn có bàn tay nâng đỡ kịp thời, giúp chuyển nguy thành an, hóa dữ thành lành.

Có thể thành công đến chậm, nhưng nhờ quý nhân song hành, con đường phía trước của tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Mão vẫn đủ vững vàng để đi xa, đi lâu và bền bỉ theo cách riêng của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.