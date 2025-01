Có bạn gái kém 16 tuổi, ông bố bị con trai phản đối dữ dội

Tập 1.076 của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" mang đến câu chuyện xúc động về ông bố hai con Hồ Thanh Nhân (46 tuổi, quê An Giang) – giáo viên dạy toán tự do tại TP.HCM, cùng hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới sau những sóng gió cuộc đời. Người được ghép đôi với anh là Nguyễn Thị Hậu (quê Long An), một quản lý nhân sự tại công ty mỹ phẩm, người cũng từng trải qua nhiều tổn thương trong hôn nhân.

Hành trình của Thanh Nhân không hề dễ dàng. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 5-6 năm và là cha của hai cậu con trai. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không trọn vẹn, dẫn đến ly hôn. Thanh Nhân nhận trách nhiệm nuôi con, còn vợ cũ bước đi con đường riêng. "Khi ấy, tôi còn trẻ, vội vàng và chủ quan. Sau này, tôi nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ đối phương trước khi tiến tới hôn nhân," Thanh Nhân trải lòng.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, anh bắt đầu mối tình mới kéo dài hai năm với một người phụ nữ trẻ (sinh năm 1995, làm trong ngành spa). Nhưng áp lực từ con trai lớn đã khiến anh phải chia tay. "Lúc đó, con còn nhỏ, sợ tôi đi thêm bước nữa sẽ không quan tâm đến con. Tôi lại mải lo kinh tế nên không giữ được mối quan hệ ấy," anh kể.

Đặc biệt, chính cậu con trai 16 tuổi – người từng phản đối chuyện tình cảm của bố – lại là người đăng ký cho anh tham gia chương trình. Cậu bé nói: "Hồi nhỏ con ích kỷ, nhưng giờ lớn rồi, con thấy bố không thể sống vậy mãi. Sau này con lập gia đình, bố cũng cần hạnh phúc riêng."

Nguyễn Thị Hậu, người phụ nữ được ghép đôi, từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm. Cô ly hôn cách đây 6 năm vì chồng cũ ngoại tình. Những ngày tháng khủng hoảng tinh thần khiến cô phải vật lộn với nỗi đau và trách nhiệm làm mẹ đơn thân, nuôi con gái nay đã 14 tuổi.

Tham gia chương trình, cô mong tìm được người biết cảm thông, thấu hiểu và đối xử tử tế với con riêng của mình. Còn Thanh Nhân chia sẻ, anh mong người bạn đời có "đức tính nhân hậu" và "biết nhẫn nhịn".

Buổi trò chuyện giữa họ diễn ra chân thành. Lần đầu gặp gỡ, Hậu khen Thanh Nhân trẻ trung hơn tuổi thật, còn anh thấy cô dễ thương, giản dị.

Tiếp đó, Thanh Nhân kể về cuộc đời mình, trước đây anh làm kỹ sư xây dựng có mở công ty riêng nhưng gặp "biến cố" tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nằm viện dài ngày. Đó là bước ngoặt khiến anh chuyển nghề sang dạy học để có thời gian chăm sóc hai con.

"Tôi sống như trồng cây xanh. Mỗi ngày vun đắp một chút, cây sẽ xanh tốt. Tình cảm cũng vậy, cần nuôi dưỡng bằng sự chân thành," Thanh Nhân nhấn mạnh.

Nghe vậy, Hậu không khỏi xúc động. Cô nhìn nhận anh là người đàn ông trách nhiệm và chu đáo.

Được ông mối “đẩy thuyền”, cả hai cùng nắm tay trao cảm xúc và chia sẻ cảm nhận về đối phương.

Kết thúc cuộc trò chuyện, bà mẹ một con xinh đẹp đã đồng ý bấm nút hẹn hò với ông bố hai con chân thành trong niềm vui của ông bà mối.