Bé gái 10 tuổi giấu tài khoản mạng xã hội vì “sợ mẹ bị sốc”

Ánh Dương mở ra nhiều góc nhìn về khoảng cách cảm xúc giữa mẹ và con.

Tập 22 "Điều con muốn nói" mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm xúc của bé Ánh Dương, 10 tuổi, cô bé có cái tên tượng trưng cho “ánh sáng mặt trời”. Đồng hành cùng chương trình là MC Ốc Thanh Vân và tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, người phân tích sâu sắc những câu chuyện cảm xúc của trẻ nhỏ.

Bức ảnh mà Ánh Dương mang đến trường quay tưởng chừng rất đơn giản: cô bé mặc đồ dài tay vào ngày mưa mà không xem dự báo thời tiết. Mẹ không đồng tình, cho rằng con nên mặc đồ ngắn để tránh bị ướt. Từ chi tiết nhỏ ấy, những bất đồng về chuyện ăn mặc giữa mẹ và con diễn ra thường xuyên hơn. Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Tiến sĩ Đào Lê Hòa An phân tích: “Mỗi người đều có góc nhìn riêng. Khi con lớn, con có sở thích và quan điểm riêng. Tranh luận từ hai góc nhìn khác nhau đôi khi lại tạo khoảng cách thay vì thấu hiểu”.

Tiến sĩ Hòa An đưa ra lời khuyên dành cho hai mẹ con Ánh Dương.

Ánh Dương cho biết mẹ rất hiền nhưng dễ nổi nóng – và đó cũng là tính cách mà cô bé thừa hưởng. Cũng vì quá giống nhau, đôi lúc mỗi khi giận, Ánh Dương có thể không nói chuyện với mẹ suốt hai ngày, chỉ chọn tâm sự với anh Hai hoặc bạn bè. Cô bé ít chia sẻ chuyện của mình, thường kể chuyện của người khác nhiều hơn. Điều mẹ lo nhất chính là “mất kết nối với con” trong giai đoạn con bắt đầu có thế giới riêng.

Một chi tiết khiến trường quay bật cười là việc Ánh Dương sở hữu tài khoản mạng xã hội có đến 13.900 lượt thích, nhưng nhất quyết không cho mẹ biết. Cô bé thú thật: “Con sợ nói ra… xàm quá mẹ bị sốc, bị sang chấn”. Mỗi lần đang nói chuyện với anh Hai mà mẹ đi ngang, Ánh Dương lập tức im lặng - một sự né tránh khiến mẹ vừa buồn cười vừa chạnh lòng vì cảm giác không còn được con mở lòng như trước.

Từ câu chuyện của hai mẹ con, tiến sĩ Hòa An gửi gắm lời khuyên: “Điều quan trọng không phải là làm sao để con nói, mà là khi con nói, cha mẹ phản ứng thế nào. Trẻ chỉ mở lòng khi cảm thấy an toàn. Cần nhìn từ hai phía để thực sự giải quyết vấn đề”.

MC Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ rằng mỗi giai đoạn của trẻ là một thế giới khác nhau. Có lúc trẻ thu mình, nhưng cũng sẽ đến lúc trẻ mong muốn tâm sự nhiều hơn. “Cha mẹ cần tranh thủ yêu thương, ôm ấp, lắng nghe trước khi con trưởng thành quá nhanh”, nữ MC nhấn mạnh.