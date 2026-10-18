Chủ trường mầm non trộn sơn vào thức ăn của 247 trẻ lĩnh án chung thân

Ngày 16/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Lan Châu, tỉnh Cam Túc, tuyên án sơ thẩm đối với 6 người liên quan vụ thực phẩm nhiễm chì tại trường mầm non Hòa Thạch Bồi Tâm, thành phố Thiên Thủy.

Theo AP và HK01, Li Huifang, người trực tiếp điều hành trường, bị phạt tù chung thân và tịch thu tài sản cá nhân trị giá 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Hiệu trưởng Zhu Jinglin lĩnh án 15 năm tù, bị phạt 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). 4 nhân viên nhà bếp bị tuyên phạt từ 6 đến 8 năm tù, kèm các khoản tiền phạt, với cùng tội danh sản xuất, kinh doanh thực phẩm độc hại.

Trường mầm non Hòa Thạch Bồi Tâm, thành phố Thiên Thủy. Ảnh: HK01

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024, ban quản lý trường muốn cải thiện hình thức các bữa ăn để thu hút học sinh và tăng doanh thu. Được người điều hành chấp thuận, hiệu trưởng chỉ đạo nhân viên mua sơn màu qua mạng, trộn vào bột làm bánh dù bao bì ghi rõ "không dùng để ăn".

Những loại sơn màu đỏ, vàng và xanh lá được sử dụng để chế biến bánh cuộn ngô xúc xích, bánh hấp táo đỏ ba màu. Nhà trường còn yêu cầu chụp ảnh, quay video các món ăn sặc sỡ, đăng lên các nhóm WeChat và mạng xã hội để quảng bá với phụ huynh.

Trường từng sử dụng bột tạo màu thực phẩm từ rau củ quả tự nhiên, có giá 5,04 NDT cho 100 g, rẻ hơn loại sơn mua qua mạng. Tuy nhiên, sau khi so sánh, những người phụ trách vẫn chọn sơn vì cho rằng màu sắc tạo ra tươi sáng và bắt mắt hơn.

Từ tháng 5/2024 đến khi vụ việc bị phát hiện vào tháng 7/2025, các món bánh có pha sơn được phục vụ cho học sinh và giáo viên trung bình 6 lần mỗi tháng.

Các món ăn có màu sắc bắt mắt. Ảnh: HK01

Kết quả xét nghiệm sau đó phát hiện nồng độ chì trong bánh cuộn ngô xúc xích lên tới 1.340 mg/kg, còn bánh hấp táo đỏ ba màu là 1.052 mg/kg. Cả hai đều vượt hàng nghìn lần giới hạn 0,5 mg/kg theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được áp dụng trong cuộc điều tra. Đặc biệt, mẫu sơn màu vàng chứa gần 210.000 mg chì/kg.

Khi cảnh sát tới trường điều tra ngày 1/7/2025, hai nhân viên bếp tìm cách giấu số sơn còn lại để tránh bị phát hiện. Đến ngày 3/7, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói sơn màu đỏ, vàng và xanh lá, sau đó xác định đây là nguồn gây nhiễm chì trong thức ăn.

Vụ bê bối khiến 247 trẻ cùng nhiều giáo viên có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Theo báo cáo điều tra công bố tháng 7/2025, 235 trẻ phải điều trị nội trú. Đến ngày 20/7 năm ngoái, 234 em đã hoàn thành đợt điều trị đầu tiên và xuất viện, một em còn nằm viện. Kết quả xét nghiệm sau điều trị cho thấy nồng độ chì trong máu các bệnh nhi giảm trung bình hơn 40% so với trước đó.

Cuộc điều tra cũng phát hiện sai phạm tại các cơ quan y tế địa phương, trong đó có việc sửa kết quả xét nghiệm chì tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Thiên Thủy và những vi phạm quy trình xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cam Túc. Một số cán bộ y tế và quan chức địa phương bị điều tra trách nhiệm.

Theo AP, phơi nhiễm chì ở mức cao có thể gây tổn thương não và hệ thần kinh, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển.